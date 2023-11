CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 576 577 567 574½ —1 Mar 603 603½ 594½ 601 —1½ May 619 619¾ 611¼ 617¾ —1¼ Jul 633½ 634¼ 626 633 — ¾ Sep 646 648½ 641½ 648½ +¾ Dec 660¾ 665¼ 656¾ 664¼ +¼ Mar 672½ 678 668½ 678 +2 May 675¼ 675¼ 675¼ 675¼ —3¾ Jul 663 663 663 663 —3¼ Est. sales 35,277. Fri.’s sales 88,700 Fri.’s open int 451,007, up 2,617 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 480 484¼ 477½ 480¾ Mar 494 498¼ 492 494½ — ¾ May 502¾ 506¼ 500¼ 502¾ — ¾ Jul 508½ 512 506½ 509 — ½ Sep 506¾ 509½ 505½ 507¾ Dec 511 513¾ 509¾ 512¼ +½ Mar 521¼ 523 521 522¼ +¼ May 528¼ 528¼ 528 528 +1 Jul 527¼ 527½ 527 527 +¾ Dec 507 510 506½ 508 Dec 506¾ 507¼ 506½ 506¾ Est. sales 92,919. Fri.’s sales 190,996 Fri.’s open int 1,403,426, up 5,534 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 399 406¾ 399 405½ +3¼ Mar 421 422 418¾ 422 +2 Est. sales 225. Fri.’s sales 533 Fri.’s open int 3,809 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1297 1308¾ 1290½ 1293¼ —4 Jan 1319½ 1331¼ 1313¾ 1316½ —3 Mar 1333¼ 1344¾ 1328¼ 1331 —2¼ May 1347 1358 1342 1344¾ —2 Jul 1352¾ 1364¼ 1349 1351½ —2¼ Aug 1336½ 1343¾ 1330½ 1332¼ —2 Sep 1289½ 1298½ 1287¾ 1288¾ —1¾ Nov 1271¼ 1281¾ 1270 1272¼ —2 Jan 1289¼ 1289¼ 1280¾ 1281¾ —1¼ Mar 1278¾ 1281¾ 1275¼ 1275¾ —1½ Jul 1276½ 1276½ 1276½ 1276½ —3 Nov 1235¾ 1235¾ 1235¾ 1235¾ +1¾ Est. sales 141,213. Fri.’s sales 328,506 Fri.’s open int 749,127 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.06 52.97 52.06 52.58 +.31 Jan 51.34 52.19 51.34 51.81 +.26 Mar 50.96 51.77 50.91 51.39 +.23 May 50.86 51.52 50.68 51.14 +.20 Jul 50.64 51.34 50.64 50.95 +.19 Aug 50.68 50.88 50.49 50.49 +.14 Sep 50.26 50.40 50.16 50.25 +.31 Oct 49.76 49.81 49.71 49.71 +.26 Dec 49.49 49.83 49.41 49.41 +.12 Jan 49.62 49.62 49.54 49.54 +.30 Est. sales 35,614. Fri.’s sales 136,942 Fri.’s open int 483,861, up 2,736 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 441.40 442.10 432.40 436.50 —5.90 Jan 425.90 426.60 417.90 421.50 —5.20 Mar 411.60 413.10 405.20 408.30 —4.00 May 404.00 406.90 400.20 403.00 —3.00 Jul 403.90 405.80 399.80 402.30 —2.40 Aug 401.80 401.80 397.00 398.50 —2.90 Sep 395.90 397.50 393.50 393.50 —3.90 Oct 391.90 391.90 389.00 390.00 —2.30 Dec 392.70 393.90 389.90 391.40 —2.40 Jan 391.50 392.00 389.10 389.50 —3.10 Est. sales 61,911. Fri.’s sales 202,604 Fri.’s open int 518,780, up 8,992

