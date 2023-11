CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 580¼ 582½ 573½ 573½ —6 Mar 607 608¾ 600½ 600½ —5½ May 622¾ 624¼ 617 617 —5¼ Jul 636¾ 638 631 631½ —5 Sep 649 651 644½ 645¼ —5 Dec 663¾ 665 659¾ 660¾ —5¼ Mar 674 674¾ 671¾ 674¾ —3 May 675½ 675½ 672½ 672½ —7¼ Jul 663 663 663 663 —2½ Est. sales 32,327. Thu.’s sales 126,664 Thu.’s open int 448,390, up 3,593 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 479¼ 484 478¼ 482¼ +3 Mar 493 498 492¼ 496 +2¾ May 501¼ 505¾ 500 504¼ +3 Jul 507¼ 511½ 506¼ 510¼ +3 Sep 505½ 509½ 504¼ 508¼ +3 Dec 509 513½ 508¼ 512 +2½ Mar 519¾ 523½ 518½ 522¾ +2½ Jul 523¼ 527 523¼ 526¾ +2¼ Sep 508½ 509¾ 508½ 509¾ Dec 504¼ 506½ 504¼ 506½ +2 Dec 503½ 504¾ 503½ 504¾ +1¼ Est. sales 72,163. Thu.’s sales 315,397 Thu.’s open int 1,397,892 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 395¾ 398¼ 393¼ 395½ —1¾ Mar 416¾ 417 414½ 414½ —2½ Est. sales 170. Thu.’s sales 541 Thu.’s open int 3,916, up 55 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1279¼ 1299¾ 1277¾ 1293¾ +14¼ Jan 1300 1321 1298½ 1315 +14¾ Mar 1313½ 1334¼ 1312 1328¼ +14½ May 1326½ 1347¾ 1326 1342 +14¼ Jul 1334 1354½ 1333¼ 1348¼ +13½ Aug 1315 1334¾ 1314¾ 1329½ +13¼ Sep 1272¾ 1290½ 1272¾ 1286 +12½ Nov 1256¼ 1273¼ 1256¼ 1269 +11½ Jan 1267¼ 1282½ 1267¼ 1277½ +11¼ Mar 1274½ 1274½ 1271½ 1272¼ +11½ May 1268 1268 1259¼ 1259¼ Nov 1226¼ 1226¼ 1226¼ 1226¼ +7 Est. sales 157,084. Thu.’s sales 284,316 Thu.’s open int 799,342 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.70 52.73 51.18 51.88 +.14 Jan 51.10 52.02 50.64 51.26 +.16 Mar 50.71 51.62 50.25 50.95 +.24 May 50.48 51.38 50.11 50.78 +.30 Jul 50.29 51.19 49.94 50.63 +.32 Aug 49.93 50.80 49.58 50.26 +.33 Sep 49.51 50.33 49.30 49.88 +.33 Oct 49.32 49.81 49.28 49.32 +.21 Dec 48.99 49.71 48.58 49.29 +.36 Jan 49.25 49.27 49.25 49.25 +.38 Mar 49.00 49.17 49.00 49.16 +.40 Est. sales 68,088. Thu.’s sales 163,009 Thu.’s open int 481,125, up 9,013 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 429.50 443.30 428.10 439.00 +9.50 Jan 416.10 427.90 414.90 423.90 +8.00 Mar 404.10 414.10 403.50 410.80 +6.40 May 400.10 409.10 399.40 405.40 +5.10 Jul 399.90 408.40 399.20 404.50 +4.60 Aug 396.70 405.00 396.70 401.20 +4.50 Sep 393.00 400.70 393.00 397.70 +4.70 Oct 388.40 396.10 388.40 393.00 +4.60 Dec 389.90 397.80 389.90 394.40 +4.50 Jan 389.50 396.50 389.50 396.50 +7.60 Est. sales 100,412. Thu.’s sales 203,930 Thu.’s open int 509,788, up 11,419

