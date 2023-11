CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 580 586¼ 567 568½ —12 Mar 607 613½ 595 596 —11½ May 623½ 629½ 611¾ 613 —10¾ Jul 636½ 642¼ 626½ 627½ —10 Sep 649¼ 654¾ 640½ 641¼ —9¼ Dec 665½ 669¾ 656¾ 657¼ —8¼ Mar 675½ 675¾ 671¾ 671¾ —4¾ May 673 673 673 673 —4½ Est. sales 43,963. Tue.’s sales 79,538 Tue.’s open int 435,685 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 483½ 486 476¾ 478 —6 Mar 497¾ 500¼ 491½ 493 —5 May 505¼ 508½ 499½ 501 —5 Jul 511¾ 514 505¼ 506½ —5¼ Sep 509¼ 511¾ 503 504¼ —5½ Dec 513½ 515½ 507 508¼ —5½ Mar 523¾ 525¾ 517¾ 519¼ —5 May 530¾ 530¾ 524¾ 524¾ —4½ Jul 528 528 523½ 523½ —4½ Dec 504¼ 505 502¼ 502¼ —1¾ Dec 501¾ 503½ 501¾ 503½ +1¼ Est. sales 122,100. Tue.’s sales 228,146 Tue.’s open int 1,401,898, up 1,948 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 389 391¾ 383¾ 386¼ —3½ Mar 408¾ 408¾ 407½ 407½ —1¾ Est. sales 143. Tue.’s sales 360 Tue.’s open int 3,933 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1293 1301¼ 1278 1284¾ —10½ Jan 1312¾ 1320¾ 1297½ 1304¼ —10¼ Mar 1324½ 1332¾ 1310¼ 1317¼ —8¾ May 1337¼ 1346¼ 1324 1330½ —8½ Jul 1345½ 1353¼ 1331 1337¼ —8¾ Aug 1324¾ 1333 1312 1317½ —8¾ Sep 1280¼ 1286¼ 1267¾ 1272¼ —8½ Nov 1262¼ 1267½ 1249¼ 1254¼ —8 Jan 1268¾ 1273½ 1259¼ 1259¼ —12 Mar 1265¼ 1265¼ 1263 1263 —2¾ May 1261½ 1263 1256½ 1256½ —8 Nov 1216½ 1216½ 1213¾ 1216¼ —3¾ Est. sales 134,691. Tue.’s sales 251,339 Tue.’s open int 814,726, up 499 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.33 52.30 51.15 52.16 +.84 Jan 50.81 51.50 50.54 51.41 +.76 Mar 50.31 50.98 50.08 50.93 +.77 May 50.10 50.76 49.89 50.73 +.77 Jul 50.02 50.61 49.74 50.61 +.83 Aug 49.58 50.18 49.30 50.17 +.84 Sep 49.00 49.77 48.97 49.77 +.86 Oct 48.50 49.26 48.38 49.25 +.83 Dec 48.50 49.05 48.25 49.05 +.81 Dec 47.38 47.38 47.38 47.38 +.75 Est. sales 60,922. Tue.’s sales 150,323 Tue.’s open int 465,512, up 8,214 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 433.60 439.40 424.80 426.80 —7.40 Jan 422.30 426.80 413.80 415.60 —7.20 Mar 411.60 414.70 403.10 404.60 —7.40 May 407.00 410.00 398.90 400.20 —7.70 Jul 406.60 409.30 398.50 399.60 —7.50 Aug 404.40 406.50 395.90 396.70 —7.50 Sep 400.10 401.80 392.40 392.80 —7.60 Oct 395.80 395.80 387.90 387.90 —7.80 Dec 397.20 399.40 389.30 389.70 —7.50 Est. sales 106,348. Tue.’s sales 238,408 Tue.’s open int 496,881, up 4,341

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.