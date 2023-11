CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 587¾ 588 574¼ 577¼ —10 Mar 615 615 602¼ 605 —10 May 631½ 631¾ 618½ 621¼ —10¼ Jul 642¼ 642¼ 632 635 —10¼ Sep 655 655½ 644¼ 647¾ —10¼ Dec 671 671 659 661¾ —10¾ Mar 676½ 676½ 670 672¼ —12¼ May 678 678 669¼ 669¼ —17 Est. sales 38,772. Mon.’s sales 73,961 Mon.’s open int 435,866, up 1,711 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 490¾ 491½ 484½ 484¾ —5½ Mar 504¼ 505 498¾ 498¾ —5¼ May 512½ 512¾ 506¾ 506¾ —5¼ Jul 517¾ 518¼ 512¼ 512¼ —5 Sep 515 515 510 510 —4½ Dec 518 518½ 513¾ 513¾ —4½ Mar 528½ 528½ 525 525 —3¾ Jul 531¼ 531¼ 529¾ 529¾ —2½ Dec 504¾ 505½ 502¾ 502¾ —2¼ Dec 501½ 501½ 500¾ 501 — ½ Est. sales 115,422. Mon.’s sales 181,794 Mon.’s open int 1,399,950 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 383¼ 386 380¾ 381½ —4 Mar 405 405 403¼ 403¼ —2 Est. sales 118. Mon.’s sales 391 Mon.’s open int 4,011 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1287 1293¼ 1280½ 1286¾ Jan 1305½ 1311¾ 1299¼ 1306¼ +¾ Mar 1318½ 1324¼ 1312 1318½ +¼ May 1332¼ 1337½ 1325½ 1332 Jul 1339¼ 1344½ 1333¼ 1339½ +¼ Aug 1320 1326¼ 1315¾ 1321½ +½ Sep 1277¾ 1281½ 1273 1279¼ +1¾ Nov 1259 1263½ 1255 1258¾ — ¼ Jan 1268¼ 1271 1265 1269¼ +½ Mar 1264¼ 1264¼ 1263¾ 1264¼ +¼ Nov 1216½ 1216½ 1216½ 1216½ +¼ Est. sales 130,662. Mon.’s sales 227,800 Mon.’s open int 814,227 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.03 52.03 50.82 51.39 —.55 Jan 51.48 51.48 50.27 50.82 —.51 Mar 51.00 51.04 49.92 50.40 —.48 May 50.85 50.85 49.78 50.20 —.49 Jul 50.68 50.68 49.62 50.06 —.45 Aug 50.20 50.20 49.20 49.55 —.49 Sep 49.75 49.75 48.83 49.21 —.38 Oct 48.85 48.92 48.34 48.68 —.37 Dec 48.84 48.84 48.10 48.53 —.31 Jan 48.47 48.47 48.15 48.43 —.32 Mar 48.35 48.35 48.05 48.05 —.57 Est. sales 72,668. Mon.’s sales 122,323 Mon.’s open int 457,298, up 2,218 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 421.00 421.60 413.40 417.70 —2.80 Jan 411.60 412.70 406.10 409.50 —1.80 Mar 402.20 404.10 399.40 402.30 —.20 May 399.60 401.40 397.10 400.00 +.10 Jul 399.90 402.00 397.60 400.50 —.10 Aug 398.80 399.90 396.10 398.60 —.10 Sep 396.10 397.00 393.30 396.10 +.20 Oct 393.20 393.20 389.60 391.60 —.30 Dec 392.60 394.90 390.60 392.40 —1.30 Est. sales 96,516. Mon.’s sales 182,124 Mon.’s open int 492,540, up 6,685

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.