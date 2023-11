CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 594 604½ 592 603 +9 Mar 620 631 617¾ 630¼ +10½ May 635¼ 646¾ 633½ 646 +11¼ Jul 647½ 660¼ 647¼ 660 +12¼ Sep 661¾ 672½ 659¾ 671¾ +12¼ Dec 674¼ 686¾ 673½ 685¾ +11¾ Mar 687¼ 696½ 685 696½ +11½ Jul 676¾ 676¾ 676¾ 676¾ +6 Est. sales 60,414. Thu.’s sales 110,661 Thu.’s open int 439,737, up 3,404 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 504 509¼ 502½ 508¼ +3¼ Mar 516 521½ 514½ 520½ +3½ May 523½ 528½ 521¾ 527¾ +3¾ Jul 528¼ 533¼ 526¾ 532½ +3¾ Sep 522 526¼ 521 525¾ +3 Dec 524 527½ 522¾ 527 +2 Mar 534¾ 538 534 538 +2¼ May 541 542 541 542 +1¼ Jul 538¾ 540¾ 538¾ 540¾ +1¾ Dec 507¼ 509¼ 507¼ 509¼ +½ Dec 500½ 503¼ 500½ 501¾ +1½ Est. sales 190,167. Thu.’s sales 502,094 Thu.’s open int 1,407,389, up 47,095 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 376¼ 387¾ 375¾ 386¾ +12 Mar 397 397 397 397 +4 Est. sales 180. Thu.’s sales 534 Thu.’s open int 4,112, up 8 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1315 1318½ 1303½ 1311¼ —4¼ Jan 1331 1334 1319¾ 1327¼ —4½ Mar 1338 1342¾ 1330 1336¾ —3¼ May 1351¼ 1355 1342½ 1350 —1½ Jul 1355¼ 1361¼ 1349 1355½ —1½ Aug 1335¾ 1340½ 1329 1336 — ¾ Sep 1288¾ 1291¾ 1282 1290¾ +1½ Nov 1268¾ 1271½ 1262 1270½ +1½ Jan 1273 1273 1273 1273 —3 Est. sales 140,374. Thu.’s sales 414,681 Thu.’s open int 830,899 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 53.24 54.17 52.97 54.06 +.95 Jan 52.66 53.44 52.35 53.36 +.83 Mar 52.23 52.95 51.98 52.83 +.67 May 52.15 52.67 51.82 52.57 +.61 Jul 51.98 52.42 51.75 52.35 +.58 Aug 51.36 51.91 51.22 51.91 +.56 Sep 51.06 51.40 51.06 51.40 +.43 Oct 50.69 50.78 50.65 50.78 +.25 Dec 50.48 50.63 50.38 50.57 +.22 Est. sales 52,948. Thu.’s sales 137,035 Thu.’s open int 451,533, up 9,188 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 423.00 424.20 416.90 421.10 —1.90 Jan 414.00 414.90 407.10 410.40 —3.80 Mar 406.20 406.50 399.10 402.00 —4.00 May 401.00 402.00 395.50 398.20 —3.30 Jul 399.60 399.60 395.00 397.80 —2.30 Aug 397.30 397.30 392.50 395.10 —1.60 Sep 391.40 391.40 388.30 390.20 —1.50 Oct 385.80 385.80 383.30 384.70 —1.30 Dec 387.00 387.40 383.50 387.20 +.10 Est. sales 81,001. Thu.’s sales 224,460 Thu.’s open int 483,895, up 1,546

