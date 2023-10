CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 580 588½ 577¾ 578 —1¾ Mar 606¼ 614¼ 604½ 605 —1¼ May 622¼ 629 620½ 620¾ —1¾ Jul 636 641¾ 634¼ 634½ —2¼ Sep 648¾ 654¾ 646¾ 647½ —2 Dec 661¼ 667¾ 661 665¼ +¾ Est. sales 42,765. Fri.’s sales 158,144 Fri.’s open int 433,084 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 493½ 496¾ 489½ 490 —3¼ Mar 508¾ 511¾ 504¼ 504¼ —4¼ May 516¾ 519½ 511¾ 512 —4½ Jul 521¾ 524½ 517¼ 517½ —4¼ Sep 517½ 520 514 514 —3¾ Dec 520½ 523½ 517½ 517¾ —3½ Mar 531 533¾ 528½ 528½ —3¼ Jul 536½ 537¼ 536½ 536¾ +1¼ Dec 505 506½ 504½ 504½ +1¼ Est. sales 84,998. Fri.’s sales 202,112 Fri.’s open int 1,359,085, up 1,889 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 383¼ 389¼ 383¼ 385¼ +2 Mar 405 408½ 405 406 +2¾ Est. sales 301. Fri.’s sales 852 Fri.’s open int 4,033, up 121 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1280 1289 1279¾ 1281 +¾ Jan 1300 1308¾ 1299¼ 1300¼ +¼ Mar 1312 1321½ 1312 1312¾ May 1327 1335 1325 1325¼ — ¾ Jul 1332½ 1340¾ 1331½ 1332 — ½ Aug 1314¼ 1321½ 1311¾ 1311¾ —1½ Sep 1276¼ 1277¼ 1267 1267 —3½ Nov 1253 1258½ 1248½ 1249¼ —2½ Jan 1258 1260 1257 1257¼ —2 May 1251 1251 1251 1251 —2 Est. sales 70,646. Fri.’s sales 256,816 Fri.’s open int 835,823, up 3,616 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 54.49 55.73 54.45 55.28 +.90 Jan 53.79 55.00 53.79 54.57 +.85 Mar 53.31 54.51 53.31 54.06 +.78 May 53.10 54.24 53.09 53.77 +.71 Jul 52.93 53.97 52.90 53.51 +.64 Aug 52.48 53.39 52.44 53.11 +.71 Sep 51.97 52.77 51.97 52.63 +.70 Oct 51.61 52.15 51.48 52.04 +.62 Dec 51.65 52.14 51.28 51.83 +.56 Jan 51.81 51.83 51.81 51.83 +.66 Est. sales 47,082. Fri.’s sales 143,934 Fri.’s open int 431,445, up 4,386 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 390.00 392.90 387.40 388.20 —1.80 Jan 386.00 388.20 383.20 383.80 —2.10 Mar 381.10 383.10 378.10 378.70 —2.30 May 379.90 381.80 376.80 377.30 —2.40 Jul 381.10 382.70 377.70 378.60 —2.20 Aug 379.30 380.50 375.80 376.50 —2.50 Sep 375.50 375.50 372.60 372.60 —2.90 Oct 369.50 369.50 369.00 369.40 —1.80 Dec 373.20 373.20 369.10 369.20 —3.10 Mar 366.40 366.40 366.40 366.40 —3.90 Est. sales 41,364. Fri.’s sales 171,525 Fri.’s open int 472,525

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.