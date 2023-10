CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 559 560¾ 551 552 —6½ Mar 590 592 583 583¾ —6¼ May 610 612½ 603½ 604¼ —6¼ Jul 628¼ 630½ 622 622¾ —6 Sep 643¼ 643¼ 637¼ 637¼ —6¼ Dec 660 662 654½ 654½ —5½ Mar 676¼ 676¼ 668 669¾ —5¼ May 675 675 671¼ 671¼ —9 Est. sales 27,554. Tue.’s sales 82,169 Tue.’s open int 426,659, up 3,019 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 485½ 487¼ 483½ 486¾ +1¼ Mar 501¼ 503 499¼ 502½ +1¼ May 508½ 511 507½ 510½ +1¼ Jul 514 516 512½ 515½ +1 Sep 511¼ 512½ 509¼ 512¼ +1 Dec 514½ 516¼ 512¾ 516 +1¾ Mar 525 526½ 523¾ 526½ +1¾ May 530½ 530½ 530¼ 530¼ Jul 529 530½ 528¾ 530½ +1¼ Sep 506¾ 506¾ 506¾ 506¾ +1¾ Dec 501½ 503¼ 501 501¾ +1 Est. sales 59,607. Tue.’s sales 158,800 Tue.’s open int 1,357,079, up 6,415 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 409¼ 410¾ 406½ 406½ —2¾ Mar 427½ 428¾ 426 426 —2½ May 441¾ 441¾ 441¾ 441¾ +¾ Est. sales 219. Tue.’s sales 458 Tue.’s open int 4,018, up 27 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1271½ 1274¼ 1259 1260¾ —10¾ Jan 1289½ 1292 1278¼ 1280 —9¼ Mar 1301 1304¼ 1290¼ 1291½ —9 May 1313¼ 1315½ 1302½ 1304 —8 Jul 1319¼ 1321¼ 1309¼ 1310½ —7¼ Aug 1303¼ 1304½ 1293½ 1294½ —7¼ Sep 1264¾ 1266¾ 1257¾ 1258 —6¼ Nov 1249¼ 1252 1243 1243¾ —5½ Jan 1253 1253 1253 1253 —4 Est. sales 160,180. Tue.’s sales 325,189 Tue.’s open int 821,757, up 3,567 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 53.98 54.05 53.98 54.00 +.01 Dec 53.30 53.60 52.49 53.12 —.11 Jan 52.76 52.97 51.98 52.45 —.17 Mar 52.39 52.65 51.68 52.08 —.20 May 52.24 52.49 51.55 51.87 —.26 Jul 52.12 52.24 51.36 51.63 —.30 Aug 51.67 51.81 51.02 51.14 —.41 Sep 51.33 51.35 50.69 50.78 —.43 Oct 51.18 51.18 50.45 50.46 —.40 Dec 51.07 51.07 50.19 50.37 —.46 Est. sales 61,834. Tue.’s sales 195,538 Tue.’s open int 416,271, up 4,995 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 377.50 377.50 369.00 369.00 —3.00 Dec 377.50 379.30 374.20 375.50 —2.00 Jan 376.10 378.00 373.00 374.30 —1.90 Mar 373.60 375.30 370.80 372.10 —1.50 May 373.60 375.00 370.80 371.90 —1.50 Jul 375.60 377.00 373.20 374.40 —1.20 Aug 374.40 375.00 372.30 372.90 —1.50 Sep 371.90 372.90 370.20 371.00 —.40 Oct 367.50 368.10 366.90 367.30 —.20 Dec 369.80 370.30 368.40 369.40 +.60 Jan 369.20 369.70 369.20 369.40 +.60 Mar 367.40 367.70 367.40 367.70 +.50 May 367.30 367.30 367.30 367.30 +.30 Est. sales 38,990. Tue.’s sales 138,820 Tue.’s open int 458,563

