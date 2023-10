CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 573¾ 574¾ 555½ 560½ —12¼ Mar 604½ 605¼ 587 592¼ —11¼ May 624¾ 625 607¼ 612½ —10¾ Jul 642 642¼ 625¼ 630¼ —10½ Sep 656½ 656½ 640½ 644¾ —10¼ Dec 670½ 670½ 658 661½ —10¼ Mar 678½ 678½ 674¾ 676½ —9½ May 683¼ 683¼ 679¾ 679¾ —11¼ Est. sales 39,995. Mon.’s sales 76,254 Mon.’s open int 423,640, up 330 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 488 488¼ 484¼ 484½ —3¾ Mar 503½ 503¾ 499½ 500 —3¾ May 512 512 507¾ 508 —4 Jul 516¾ 516¾ 512¾ 513 —4 Sep 511½ 512½ 509¼ 509½ —3½ Dec 515½ 515¾ 512¾ 512¾ —3½ Mar 525 525½ 523 524¼ —2¼ Jul 528½ 530 528 530 —1 Dec 499 499 499 499 —1 Est. sales 60,320. Mon.’s sales 174,653 Mon.’s open int 1,350,664 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 420 420½ 414 415¾ —4¾ Mar 435 435¼ 434¾ 435¼ —3¼ Jul 459 459 459 459 — ½ Est. sales 141. Mon.’s sales 234 Mon.’s open int 3,991 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1263 1273¼ 1254¼ 1269 +4¾ Jan 1281 1290¾ 1272½ 1286¾ +4¼ Mar 1294 1302½ 1285¼ 1299¼ +3½ May 1304¼ 1314 1297¾ 1310¾ +2¼ Jul 1314 1319¼ 1304¼ 1316½ +1¼ Aug 1295 1302¾ 1288½ 1299¾ +¼ Sep 1260 1264½ 1251¾ 1261¾ —2 Nov 1248 1250¾ 1239¾ 1247¼ —3¼ Jan 1249½ 1257¼ 1248¼ 1257¼ —1 Jul 1252¼ 1252¼ 1252¼ 1252¼ —2¾ Aug 1245 1245 1245 1245 —2¼ Est. sales 163,213. Mon.’s sales 272,500 Mon.’s open int 818,190 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 54.94 55.30 54.94 55.30 —.83 Dec 54.08 54.09 52.54 52.65 —1.28 Jan 53.36 53.37 51.89 52.01 —1.25 Mar 52.88 52.93 51.54 51.71 —1.07 May 52.63 52.67 51.39 51.60 —.93 Jul 52.33 52.34 51.14 51.38 —.85 Aug 51.83 51.83 50.79 50.92 —.81 Sep 51.37 51.44 50.40 50.55 —.72 Oct 50.60 50.60 50.00 50.12 —.65 Dec 50.82 50.82 49.91 50.11 —.51 Dec 48.30 48.30 48.30 48.30 —.51 Est. sales 96,809. Mon.’s sales 170,088 Mon.’s open int 411,276 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 372.10 377.30 370.30 370.30 —.60 Dec 374.50 378.30 371.80 377.80 +3.20 Jan 372.90 376.90 370.80 376.40 +2.90 Mar 370.70 374.10 368.50 373.70 +2.70 May 370.80 374.30 368.80 373.60 +2.40 Jul 373.30 376.60 371.70 376.00 +2.10 Aug 373.10 376.00 371.70 375.80 +2.40 Sep 371.10 374.20 371.10 373.90 +2.30 Oct 370.30 371.00 369.60 370.90 +2.60 Dec 369.80 373.20 368.30 372.40 +2.40 Jan 371.60 371.60 371.60 371.60 +1.40 Est. sales 48,490. Mon.’s sales 162,607 Mon.’s open int 463,737, up 1,143

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.