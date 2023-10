CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 559¾ 573½ 559 572¼ +12¼ Mar 589 602 588¼ 601 +12 May 607 620¼ 606¾ 619¼ +12¼ Jul 622¾ 636¼ 622½ 635¼ +12¼ Sep 637¾ 651 637 650¼ +12½ Dec 654 668 653 667¾ +13¼ Mar 672¾ 672¾ 672¾ 672¾ +3½ Est. sales 47,366. Wed.’s sales 118,375 Wed.’s open int 433,297, up 3,964 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 486 489 482½ 488½ +2½ Mar 501 504 497¾ 503¾ +2¾ May 509 512¾ 506½ 512¼ +2¾ Jul 514½ 517¼ 511¼ 517 +2½ Sep 510 512¾ 507½ 512¾ +2 Dec 513¼ 515¼ 510 515 +1½ Mar 522¾ 525¼ 520¾ 524½ +½ Jul 528½ 529¼ 528½ 529¼ +¾ Dec 498¼ 499¼ 498¼ 499¼ +2 Est. sales 78,593. Wed.’s sales 201,822 Wed.’s open int 1,365,973 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 429 436¼ 429 434 +5 Mar 448¾ 448¾ 448¾ 448¾ +1¾ Est. sales 55. Wed.’s sales 295 Wed.’s open int 4,127, up 10 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1271¾ 1272½ 1262 1265¾ —7¼ Jan 1291 1291¼ 1281 1284¾ —7½ Mar 1306½ 1306½ 1295½ 1299 —8¼ May 1317 1319¼ 1308¼ 1311½ —8¾ Jul 1323½ 1324½ 1314 1316½ —9½ Aug 1306¾ 1308¼ 1299¼ 1300½ —9¾ Sep 1272½ 1273¼ 1263¾ 1267¼ —7½ Nov 1259½ 1260¾ 1250 1251 —10½ Jan 1266 1266 1265¾ 1265¾ —3 Est. sales 82,142. Wed.’s sales 227,943 Wed.’s open int 814,006, up 10,567 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 58.59 58.78 57.81 57.81 —.62 Dec 56.13 56.18 55.06 55.33 —.66 Jan 55.34 55.36 54.40 54.54 —.74 Mar 54.69 54.70 53.88 53.90 —.77 May 54.38 54.38 53.57 53.57 —.79 Jul 54.05 54.05 53.20 53.21 —.84 Aug 53.50 53.50 52.80 52.81 —.73 Sep 52.87 52.87 52.25 52.32 —.71 Oct 52.43 52.43 51.65 51.65 —.78 Dec 52.00 52.00 51.34 51.34 —.81 Jan 51.35 51.35 51.35 51.35 —.72 Mar 51.20 51.20 51.20 51.20 —.67 May 51.00 51.00 51.00 51.00 —.70 Jul 51.00 51.00 51.00 51.00 —.55 Aug 50.75 50.75 50.75 50.75 —.50 Sep 50.75 50.75 50.75 50.75 —.19 Est. sales 58,932. Wed.’s sales 138,755 Wed.’s open int 415,900 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 368.80 368.80 362.60 367.10 —1.60 Dec 371.90 372.20 366.50 369.90 —2.10 Jan 371.00 371.50 366.20 368.80 —2.10 Mar 369.30 370.60 365.30 367.40 —1.90 May 370.30 371.40 367.10 368.70 —1.60 Jul 373.50 375.30 370.50 371.90 —1.60 Aug 373.10 375.10 370.50 372.00 —1.30 Sep 372.30 373.10 368.70 370.70 —.80 Oct 367.70 368.90 365.40 367.80 —.60 Dec 369.10 370.50 367.30 369.20 —.80 Jan 369.80 370.00 369.00 369.00 —1.00 Mar 365.90 365.90 365.90 365.90 —2.60 Est. sales 61,102. Wed.’s sales 162,117 Wed.’s open int 466,565, up 1,266

