Musk dice que el próximo lanzamiento de Starship tiene una “buena posibilidad de alcanzar la órbita”, si el cohete “no explota por sí solo”

(CNN) — El CEO de SpaceX, Elon Musk, predice que el enorme cohete Starship de la compañía espacial tiene “una buena posibilidad de alcanzar la órbita” durante su segundo intento de lanzamiento “si los motores se encienden y la nave no explota por sí sola”.

Musk ofreció la actualización sobre el mayor cohete nunca antes construido mientras hablaba virtualmente este jueves en la Conferencia Astronáutica Internacional anual en Bakú, Azerbaiyán.

El primer intento de lanzamiento de Starship el pasado abril acabó en una explosión sobre el Golfo de México pocos minutos después de despegar de la plataforma de lanzamiento en el sur de Texas.

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) cerró la investigación del incidente y autorizó a la empresa a solicitar su próxima licencia de lanzamiento, pero el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. sigue investigando los problemas medioambientales en torno al lugar de lanzamiento.

Musk afirma que el cohete estará listo para volar cuando concluya la investigación. Pero también advirtió que no quiere “poner las expectativas demasiado altas” para su segundo intento de lanzamiento.

Musk predice que Starship estará lista para aterrizar en Marte en su primer vuelo de prueba sin tripulación “en 3 o 4 años”. Sin embargo, predicciones similares en años anteriores en la misma conferencia no se han cumplido.

Pero antes, una versión lunar de la Starship tiene que aterrizar en la Luna, y Musk no ha dado un calendario actualizado de cuándo se intentará ese primer vuelo de prueba sin tripulación. La NASA cuenta con él para su misión Artemis III en 2025, la primera vez que un ser humano intentará pisar la Luna desde el programa Apolo.

Cuando se le preguntó qué le motiva a seguir impulsando a la humanidad más allá de la Tierra, Musk dijo que está “interesado en aquello que fomenta la civilización” y la “consciencia”.

“Desgraciadamente, aún no he visto pruebas de extraterrestres. Y si alguien lo supiera, probablemente sería yo”, dijo Musk. “Así que lo que eso quizá sugiere es que esta diminuta vela de consciencia que es la humanidad es todo lo que existe en una vasta oscuridad. Y deberíamos hacer todo lo posible para que la vela no se apague”.

