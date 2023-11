Muere Matthew Perry, actor de “Friends”, a los 54 años, confirma CNN

(CNN) — El actor Matthew Perry, quien saltó al estrellato por su papel como Chandler en la serie “Friends”, falleció este…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El actor Matthew Perry, quien saltó al estrellato por su papel como Chandler en la serie “Friends”, falleció este sábado 28 de octubre a los 54 años, confirmó CNN a través de

Warner Bros. Television Group.

“Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew Perry. Matthew era un actor increíblemente talentoso y una parte indeleble de la familia de Warner Bros. Television Group. El impacto de su genio cómico se sintió en todo el mundo y su legado vivirá en los corazones de muchas personas. Este es un día desgarrador y enviamos nuestro amor a su familia, a sus seres queridos y a todos sus devotos fans”, dijo Warner Bros. Television en un comunicado.

El actor falleció en un aparente accidente por ahogamiento en su casa de Los Ángeles, según Los Angeles Times, citando fuentes policiales.

No se sospecha ningún crimen, dijeron las fuentes al LA Times.

Frases y momentos icónicos de Chandler Bing, el entrañable personaje de Matthew Perry en “Friends”

La policía de Los Ángeles no confirmó los informes sobre la muerte de Perry a CNN, pero una fuente policial le dijo a CNN que el reporte de LA Times es correcto.

El portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Brian Humphrey, dijo a CNN que se recibió una llamada al 911 a las 4:07 p.m. para una emergencia de rescate acuático. Humphrey dijo que no está claro qué cuerpo de agua era.

El oficial de policía de Los Ángeles, Drake Madison, no quiso nombrar a la víctima, pero confirmó que los oficiales acudieron a una casa que coincidía con la dirección de Perry a las 4:10 p.m. para una investigación de la muerte de un hombre de unos 50 años.

Un representante anónimo de Perry confirmó la muerte del actor a NBC, la cadena que transmitió “Friends” durante sus 10 temporadas.

Nacido en Williamstown, Massachusetts, de padre actor y madre periodista, Perry se fue a vivir con ella a Ottawa, Canadá, cuando era joven después de que sus padres se separaron.

Al crecer, persiguió su pasión por el tenis y se convirtió en uno de los mejores tenistas de Canadá. Al igual que su padre, el joven Perry también desarrolló interés en la actuación después de mudarse a Los Ángeles cuando era un adolescente para vivir con él.

El primer papel acreditado de Perry fue en el drama “240-Robert” en 1979. A partir de ahí, le surgieron otros papeles secundarios en programas como “Charles In Charge”, “Silver Spoons” y “The Tracey Ullman Show”.

Las películas y series (además de “Friends”) en las que actuó Matthew Perry

Su primer papel cinematográfico fue cuando aún estaba en la escuela secundaria, en la película de 1988 “A Night in the Life of Jimmy Reardon” junto al actor River Phoenix. El año anterior al estreno de la película, Perry protagonizó la comedia “Second Chances” (más tarde rebautizada como “Boys Will Be Boys”) sobre un hombre que muere y regresa a la Tierra para ser mentor de su yo más joven, interpretado por Perry.

La serie no logró encontrar audiencia y Matthew Perry continuó consiguiendo papeles más destacados en proyectos como “Growing Pains”, “Who’s The Boss” y “Beverly Hills, 90210”.

Chandler de “Friends”

Pero fue ser elegido como el divertido y sarcástico Chandler Bing en “Friends” de 1994 lo que lo hizo famoso. “Friends” fue una producción de Warner Bros. Television, propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery.

El papel le valió una nominación al Emmy en horario estelar en 2002. También disfrutó de otras cuatro nominaciones para el prestigioso premio de actuación televisiva, incluidas dos por su interpretación de Joe Quincy en “The West Wing”.

En “Friends”, Perry protagonizó junto a Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow la comedia sobre un grupo muy unido de amigos que viven en la ciudad de Nueva York.

El elenco de ‘Friends’ en la temporada 1. (de izquierda a derecha) Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry (segunda fila) Courteney Cox y Jennifer Aniston. (Reisig & Taylor/NBCU Photo Bank/Getty Images)

Fuera de la pantalla, los actores se volvieron tan cercanos como sus personajes en el programa y negociaron juntos para convertirse en algunos de los actores mejor pagados de una serie de televisión en ese momento.

El programa ayudó a impulsar su carrera y pronto consiguió papeles en la pantalla grande en “Fools Rush In” de 1997, “Almost Heroes” en 1998 y “The Whole Nine Yards” en 2000.

Si bien “Friends” fue su serie de televisión más conocida, Perry también protagonizó “Studio 60 on the Sunset Strip”, “Mr. Sunshine” y “The Odd Couple”.

Las revelaciones de su autobiografía

Matthew Perry describió su batalla con las adicciones en su autobiografía titulada “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, que fue publicada en noviembre de 2022.

En el libro, Perry reveló que su colon se rompió como resultado de su adicción a los opioides cuando tenía 49 años.

Los médicos le dieron solo un 2% de posibilidades de sobrevivir y estuvo en coma durante dos semanas, seguidas de meses más en el hospital.

El actor requirió 14 cirugías para ayudar a reparar todo el daño abdominal y admitió haber ido a rehabilitación 15 veces a lo largo de los años con la esperanza de dejar su adicción a las drogas.

Famosos reaccionan a la muerte del actor Matthew Perry

“Lo que más me sorprende es mi resiliencia”, dijo a People el año pasado, en referencia al libro. “La forma en que puedo recuperarme de toda esta tortura y horror. Queriendo contar la historia, aunque da un poco de miedo contar todos tus secretos en un libro, no omití nada. Todo está ahí”.

Perry fue sincero en los últimos años sobre su lucha contra la adicción, con la que luchó incluso en la cima de su carrera.

“Estaba tomando 55 Vicodin al día, pesaba 58 kilos, estaba en Friends siendo visto por 30 millones de personas, y es por eso que no puedo ver el programa, porque estaba brutalmente delgado”, dijo Perry en una entrevista con CBC el año pasado. “No vi el programa, y ​​no lo he visto, porque podía decir: ‘Beber, opiáceos, beber, cocaína’”, afirmó. “Podía identificar cada temporada por mi aspecto. Por eso no quiero verla, porque eso es lo que veo”.

Matthew Perry, izquierda, en la 30ª edición anual de los People’s Choice Awards el domingo 11 de enero de 2004, en Pasadena, California. (Crédito: Mark J. Terrill/AP)

Perry comenzó a salir con la gerente literaria Molly Hurwitz en 2018 y la pareja se comprometió en 2020. Terminaron su compromiso en 2021, y Perry dijo en un comunicado en ese momento: “A veces las cosas simplemente no funcionan y esta es una de ellas. Le deseo a Molly lo mejor”.

Homenajes

La cuenta verificada de Instagram de “Friends” publicó un sentido homenaje a Perry este sábado por la noche y escribió: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros”.

Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice, la novia intermitente de Chandler en el programa, escribió en su Instagram: “Qué pérdida”.

“El mundo te extrañará, Mathew Perry”, continuó. “La alegría que brindaste a tantas personas en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos”.

Selma Blair, quien también apareció en “Friends”, llamó a Perry su “novio mayor” en su Instagram. “Todos amábamos a Matthew Perry, y yo especialmente. Cada día. Lo amaba incondicionalmente. Y él yo. Y estoy rota. Con el corazón roto. Dulces sueños Matty”.

Michael Rapaport, quien interpretó a Gary en cuatro episodios del programa, escribió en X (anteriormente Twitter) que Perry fue “siempre tan amable, genial, relajado y talentoso”. Añadió: “Eres parte de la cultura estadounidense y vivirás para siempre”.

La coprotagonista de Perry en “Odd Couple”, Yvette Nicole Brown, escribió en X que la “familia del programa sufrió una gran pérdida hoy. Todo el mundo del entretenimiento lo ha hecho”.

También escribió que Perry “era un amor que merecía más paz en esta vida. 54 es demasiado joven para ir”.

A Perry le sobreviven sus padres.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.