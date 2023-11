Momentos clave de la vida de Matthew Perry, marcada por la alegría y el dolor

(CNN) — Matthew Perry alcanzó la fama mundial y el éxito en su carrera llevando alegría a las audiencias en…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Matthew Perry alcanzó la fama mundial y el éxito en su carrera llevando alegría a las audiencias en todo el planeta. Sin embargo, fuera de la pantalla vivió con el dolor que implica padecer una adicción.

Quién era Matthew Perry, el adorable y sarcástico Chandler de “Friends”

Durante las 10 temporadas que protagonizó “Friends”, una de las comedias más populares de todos los tiempos, Perry intentó superar su consumo de drogas y alcohol. En la autobiografía que publicó en 2022, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir”, reveló que asistió a 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos e ingresó 15 veces a rehabilitación.

Perry escribió sobre la soledad que experimentó durante los ciclos de abuso de sustancias y recuperación, y se esforzó por ayudar a otras personas que atravesaban por lo mismo. Tras la muerte de Perry el sábado 28 de octubre, el actor Hank Azaria le rindió homenaje en Instagram y describió cómo su viejo amigo le ayudó a mantenerse sobrio.

Médico forense dice que se requiere investigación adicional en la muerte del actor Matthew Perry

“He estado sobrio desde hace 17 años, y quiero decir que, la noche que entré en Alcohólicos Anónimos, Matthew me llevó allá. Durante todo el primer año que estuve sobrio, fuimos juntos a las reuniones”, dijo Azaria. “Era tan cariñoso, generoso y sabio. Y me ayudó totalmente a estar sobrio. Y realmente deseo que él hubiera, ya sabes, encontrado… encontrado en sí mismo cómo permanecer con esa vida más constantemente”, añadió.

La vida de Matthew Perry: familia, parejas, carrera, películas y más

Para Perry era una prioridad a ayudar a otros con luchas similares a la suya.

“He tenido muchos altibajos en mi vida y muchos elogios maravillosos”, dijo Perry a The Hollywood Reporter en 2015. “Lo mejor de mí es que si un alcohólico se me acerca y me dice: ‘¿Me ayudarás a dejar de beber? Le diré: ‘Sí, sé cómo hacerlo'”.

Esta es una mirada a algunos momentos clave de la vida de Perry.

“Friends”

Matt LeBlanc como Joey Tribbiani, Lisa Kudrow como Phoebe Buffay, David Schwimmer como Ross Geller, Matthew Perry como Chandler Bing, Courteney Cox como Monica Geller, Jennifer Aniston como Rachel Green en la primera temporada de “Friends”. (Crédito: Reisig & Taylor/NBCUniversal/Getty Images)

Perry interpretó al adorable, ingenioso y sarcástico Chandler Bing en “Friends”, que ese estrenó 1994. Rápidamente la serie y sus protagonistas saltaron a la fama.

Cómo consiguió Matthew Perry su papel de Chandler en “Friends”

Una dulce conexión

Perry y Julia Roberts se hicieron amigos antes de que ella apareciera como invitada en la segunda temporada de “Friends”. En su libro, Perry escribió que Roberts aceptó aparecer en la serie solo si podía estar en una historia con Chandler Bing. Perry le envió rosas y una tarjeta que decía: “Lo único más emocionante que la posibilidad de que estés la serie es que por fin tengo una excusa para enviarte flores”.

FOTOS | Los principales momentos en la carrera de Matthew Perry

Luego de meses de dulces intercambios por fax, los dos empezaron a salir en 1995, escribió Perry. Su relación duró seis meses antes de que el actor, al describir su adicción en aquel momento y su sentimiento de no ser suficiente, rompiera con ella por miedo.

“Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Constantemente tenía la certeza de que ella iba a romper conmigo”, escribió Perry en su libro. “Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente; estaba roto, doblegado, nadie me podía querer. Así que en lugar de enfrentarme a la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts”, relató.

Julia Roberts y Matthew Perry en “Friends”. (Crédito: IMDB)

Una receta para el dolor

Perry reveló en su libro que empezó a abusar de los medicamento con prescripción después de sufrir un accidente de moto acuática en el set de “Fools Rush In” en 1997, cuando le recetaron Vicodin. Llegó a tomar hasta 55 pastillas al día, escribió, lo que causó su considerable pérdida de peso, visible en “Friends”.

Perry recibió tratamiento en el centro Hazelden Betty Ford de Minnesota en 1997 durante un mes.

Un momento importante en su carrera, ensombrecido por la adicción

En 2000, Perry reveló que consumí alcohol de forma excesiva y fue hospitalizado por pancreatitis. El actor escribió en su libro que le recetaron Dilaudid, un opiáceo para el dolor.

“Era mi nueva droga favorita”, relató. “Y me habría quedado cien días en ese hospital si me la hubieran seguido [administrando]”.

Ahora bien, Perry afirmaba que no trabajaba bajo sus efectos.

“Nunca cuando trabajo”, recordó en una entrevista de 2002. “Pero la resaca es brutal. Tenía sueño y temblaba en el trabajo”.

Volvió a tratarse mientras grababa el final de la séptima temporada de “Friends” en 2001.

“Me casé con Mónica y me llevaron de vuelta al centro de tratamiento — en el punto más alto de mi carrera en ‘Friends’, en el momento icónico de la serie icónica — en una camioneta que conducía un técnico sobrio”, escribió Perry.

“The One With Monica And Chandler’s Wedding” se emitió por primera vez el 17 de mayo de 2001. (Crédito: Danny Feld/NBCU/Getty Images/IMDB)

Centrado en mantenerse sobrio

Perry pasó dos meses y medio en rehabilitación, terminó de filmar “Serving Sara” y regresó al set de “Friends”. Dijo que en ese momento estaba concentrado en mejorarse.

“Todo parte de una conexión espiritual con algo que es más grande que tú”, le dijo a la revista People en 2002. “Ahí es donde está el centro de la vida. En cuanto a lo demás, soy afortunado de tener un coche genial y mucho dinero. Pero si no tienes felicidad en tu interior y no piensas primero en los demás, te sentirás solo y miserable en una casa grande”.

A Perry lo elogiaron por su trabajo en “Friends”. Ganó un premio del Sindicato de Actores a la mejor interpretación de un conjunto en una serie de comedia y también fue nominado a cinco Emmy por varios papeles.

Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. (Crédito: NBC/Getty Images/IMDB)

Encontrar un nuevo propósito

En 2011, Perry dijo en un comunicado que, aunque no había recaído, estaba planeando ausentarse “durante un mes para centrarme en mi sobriedad y continuar mi vida en recuperación. Por favor, disfruten burlándose de mí en la World Wide Web”.

En 2013, Perry convirtió su antigua casa de playa en Malibú en un centro de atención para personas que buscan mantenerse sobrias.

Hospitalización

En 2018, Perry pasó tres meses en el hospital debido al deterioro de su salud y se sometió a una cirugía para reparar una perforación gastrointestinal causada por el abuso de opioides.

“Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de probabilidades de vivir”, dijo Perry en una entrevista de 2022. “Me pusieron en una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración por tu corazón y tus pulmones. Y eso se llama un Ave María. Nadie sobrevive a eso”.

Esta experiencia cercana a la muerte representó un cambio para Perry.

“Me he rendido, pero al lado ganador, no al perdedor”, escribió en su libro. “Ya no estoy sumido en una batalla imposible contra las drogas y el alcohol”.

“Friends”, otra vez

En 2021, el reparto de “Friends” se reunió por primera vez en pantalla tras 17 años. Perry estuvo a punto de perderse el reencuentro porque días antes se había sometido a una intervención dental urgente y le costaba hablar.

“No podía no ir”, recordó a Diane Sawyer en 2022. “Así que lo que decidí fue ir y hacerlo lo mejor que pude”.

Durante el especial de reencuentro, Perry reflexionó sobre el estrecho vínculo que compartía el reparto.

“La mejor manera de describirlo es que cuando la serie acabó, si estaba en una fiesta o en cualquier otra reunión social, si uno de nosotros se encontraba con otro, ahí terminaba todo. Nos sentábamos con esa persona toda la noche”, señaló Perry.

“Y eso era todo. Pedías disculpas a la gente con la que estabas, pero tenían que entender que te habías encontrado con alguien especial para ti y que ibas a hablar con esa persona el resto de la noche”, continuó. “Y así funcionaba”.

“Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”

Mientras promocionaba su libro en 2022, Perry dijo que llevaba 18 meses sin consumir sustancias, período que incluyó su participación en el reencuentro de “Friends”.

“Probablemente he gastado US$ 9 millones o algo así intentando mantenerme sobrio”, calculó.

“Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, escrito por Matthew Perry. (Crédito: Julia Weeks/AP)

Al reflexionar sobre su vida durante una la promoción de su libro en noviembre pasado, Perry reiteró el valor que para él tenía ayudar a los demás.

“Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien, fue un buscador”, dijo Perry. “Y lo más importante es que quería ayudar a la gente. Eso es lo que yo quiero”.

“Cuando muera, no quiero que ‘Friends’ sea lo primero que se mencione”, añadió. “Quiero que eso [ayudar a otros adictos] sea lo primero que se mencione, y voy a vivir el resto de mi vida demostrándolo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.