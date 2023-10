Los primeros datos de inteligencia de EE.UU. sugieren que a Irán lo tomó por sorpresa el ataque de Hamas contra Israel

(CNN) — Estados Unidos recopiló información de inteligencia específica que sugiere que a altos funcionarios del Gobierno de Irán los…

(CNN) — Estados Unidos recopiló información de inteligencia específica que sugiere que a altos funcionarios del Gobierno de Irán los tomó por sorpresa el ataque de Hamas contra Israel este sábado, según múltiples fuentes familiarizadas con la información.

La existencia de esta información de inteligencia pone en duda la idea de que Irán estuviera directamente implicado en la planeación, dotación de recursos o aprobación de la operación, aseguraron las fuentes.

Las fuentes subrayaron que la comunidad de inteligencia estadounidense aún no está preparada para llegar a una conclusión definitiva sobre si Teherán participó directamente en los preparativos del ataque. Siguen buscando pruebas de la implicación iraní, que tomó por sorpresa tanto a Israel como a Estados Unidos.

Y, desde el ataque, funcionarios del gobierno han señalado que Irán ha proporcionado desde hace tiempo un importante apoyo a Hamas, incluidas armas y financiamiento, que sin duda contribuyó a la capacidad del grupo extremista para llevar a cabo una operación de tal magnitud.

Sin embargo, las fuentes dijeron que esta información de inteligencia –que se comunicó a los legisladores del Capitolio– ha llevado a los analistas estadounidenses a inclinarse por una evaluación inicial de que el Gobierno de Irán no desempeñó un papel directo en el ataque.

“Es probable que Irán supiera que Hamas estaba planeando operaciones contra Israel, pero sin el momento preciso ni el alcance de lo ocurrido”, dijo un funcionario estadounidense. “Aunque Irán apoya a Hamas desde hace mucho tiempo con asistencia material y financiera, actualmente no hemos visto nada que sugiera que Irán respaldó o estuvo detrás del ataque”.

Sin embargo, advirtió esa fuente, es prematuro sacar conclusiones definitivas basándose en lo que Estados Unidos sabe hasta ahora.

“En las próximas semanas revisaremos información adicional que nos ayude a evaluar esta cuestión, incluida la posibilidad de que al menos algunos miembros de su sistema tuvieran una idea más clara de lo que se avecinaba o incluso contribuyeran a algunos aspectos de la planeación”, declaró el funcionario.

Otra fuente familiarizada con los datos de inteligencia dijo a Jim Sciutto de CNN que el momento del ataque tomó por sorpresa a Irán.

No se revelaron más detalles sobre la naturaleza de los datos de inteligencia, que, según una fuente al tanto de la información, son extremadamente confidenciales.

Algunos funcionarios israelíes se mostraron más dispuestos a atribuir a Irán el conocimiento directo de los ataques.

Un alto funcionario de Israel que recibió información de la inteligencia israelí dijo a Matthew Chance de CNN este miércoles que Irán, que proporciona financiamiento y entrenamiento a los militantes de Hamas desde hace mucho tiempo, puede no haber sabido sobre el momento exacto de las incursiones en Gaza, pero sin duda era “consciente de la operación de Hamas antes de que ocurriera”.

Para algunos funcionarios estadounidenses y del Congreso, la búsqueda de pruebas directas de la implicación iraní es una distinción sin diferencia.

“Sé que la administración no quisiera señalar a Irán como responsable, pero creo que todos los caminos conducen a Irán”, declaró a la prensa el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano de Texas Mike McCaul, tras una reunión informativa este miércoles. “Desde luego, no queremos que esto escale, pero Irán ya está metido en esto”.

Teherán no tiene asesores sobre el terreno en la bloqueada Gaza, según exfuncionarios de seguridad y otros analistas regionales, y no dirige las actividades del grupo. Pero ha sido durante años el principal benefactor de Hamas, al proporcionarle decenas de millones de dólares, armas y componentes que se introducen de contrabando en Gaza, así como un amplio apoyo técnico e ideológico.

Una fuente familiarizada con los datos de inteligencia señaló que, aunque el grupo mantiene independencia operativa de Irán –lo que hace posible que el gobierno iraní pueda no haber sabido del ataque de antemano–, sin su apoyo, Hamas no podría existir como lo hace ahora. En otras palabras, sugirió esta fuente, ¿por qué iba a ser Teherán menos culpable si no conocía de antemano los detalles del ataque, dado que permite las actividades del grupo que lo llevó a cabo?

“Por eso se puede contradecir sobre esto”, dijo esta fuente.

Durante días, altos funcionarios estadounidenses han dicho públicamente que no vieron indicios de que Irán estuviera directamente implicado en el ataque, aunque condenaron a Teherán como “cómplice” por su apoyo histórico a Hamas.

“Estamos tratando de obtener más información de inteligencia”, dijo el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan a los periodistas en la Casa Blanca este martes. “Pero hasta este momento, si bien Irán desempeña un importante rol –rol sostenido, profundo y oscuro en en proveer apoyo y capacidades a Hamas–, en términos del espantoso ataque en particular del 7 de octubre, actualmente no contamos con esa información”.

Matthew Chance y Jim Sciutto de CNN contribuyeron con este reporte.

