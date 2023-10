Las frases que dejó el segundo debate presidencial en Argentina

(CNN Español) — A 14 días de las elecciones, el segundo debate presidencial en Argentina dejó algunos intercambios, momentos tensos…

El domingo 22 de octubre, los argentinos elegirán al próximo presidente. Los candidatos son Javier Milei de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, Sergio Massa de Unión por la Patria, Myriam Bregman del Frente de Izquierda Unidad y Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País.

Los 5 aspirantes se volvieron a cruzar para debatir sobre Trabajo, Seguridad y Medio Ambiente, entre otros temas, no sin antes enviar su solidaridad al pueblo de Israel.

Patricia Bullrich

“Massa, el país entero se pregunta ¿cuándo van a dejar de afanar [robar]?”

“Estás con Barrionuevo. Te metió la casta adentro” (A Milei, en referencia a su acuerdo con el líder sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo)

“Estas dos semanas vimos lo más brutal de la corrupción argentina. Los yates de [Martín] Insaurralde son como el punto máximo”

Patricia Bullrich. (Crédito: Agustín Marcarian/Pool/AFP vía Getty Images)

“Massa, la inflación que generaste es culpa del gasto fiscal brutal que tenemos. ¿Cómo lo aumentás? Haciendo pomada [destruyendo] a las empresas, a las pymes, a los que laburan, al salario de la gente. No me vengas con plancitos [en referencia a diversos planes anunciados por el Gobierno] que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Hay que terminar con la inflación, con el déficit. Dejate de j…r con los plancitos”.

“El desarrollo humano es empezar por respetar a las personas. Le decís mogólico al que piensa distinto que vos, insultas a católicos y judíos, a los longevos les decís ‘viejos meados’, mostrás motosierras y distribuís la violencia entre los jóvenes. También maltratas a las mujeres. Y Massa, no tenés que defendernos. Nos podemos defender solas” (A Javier Milei sobre Desarrollo Humano).

Sergio Massa

“El 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de terroristas de Argentina”.

“Vamos a crear una agencia federal, un FBI argentino instalado en Central Córdoba que va a permitir que trabajemos en tres crímenes: corrupción, narcotráfico y trata de personas”.

Sergio Massa. (Crédito: Agustín Marcarian/Pool/Getty Images)

“Quiero dejar bien claro lo que está planteando (Javier) Milei. Básicamente es un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen capacidad de desarrollo”.

Juan Schiaretti

“Vamos a pelear con uñas y dientes contra el narcotráfico”.

“Hay que eliminar la ley penal juvenil porque es de la dictadura. El narcotráfico lo combaten el Gobierno nacional y acá miran para otro lado”.

Juan Schiaretti. (Crédito: Agustín Marcarian/ Pool/Getty Images)

“Además de mostrar mi gestión al frente de mi provincia, defendí al interior porque soy el único candidato del interior profundo de la patria frente al centralismo del AMBA [Área Metropolitana de Buenos Aires]”.

Javier Milei

“Vos también tenés gente dentro de tus listas que vienen de otros lados. Vos podés lavar tu pasado como montonera asesina. Pero nosotros, que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar. No podemos tomar otra gente”. (A Patricia Bullrich)

“Le acabo de contar que se respete la ley como existe y no como actúa hoy, pero parece que está muy seteada [arreglada], por favor, suéltese un poquito. Nosotros no proponemos la venta de órganos, estamos diciendo que hay algo en el medio que no funciona y eso es por corrupción. ¿O acaso a usted le gusta la corrupción?” (a Patricia Bullrich, en uso de su derecho a réplica)

“Nosotros no adherimos a la agenda 2030”.

Myriam Bregman

“Son la vieja derecha, pero sólo un poco despeinada”.

Myriam Bregman. (Crédito: Agustín Marcarian/Pool/AFP vía Getty Images)

“Indemnizaciones afuera, licencias afuera, aguinaldo afuera. Con lo que propone Milei no te van a dar los derechos que no tenés, porque la única libertad que defiende Javier Milei es que te exploten sin límites”.

