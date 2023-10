Inter Miami perdió ante Chicago y se complica: ¿qué necesita para clasificar a los playoffs de la MLS?

(CNN Español) — El panorama es cada vez más complicado para el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS.…

(CNN Español) — El panorama es cada vez más complicado para el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS.

Este miércoles, el club de Florida sufrió una goleada 1-4 frente al Chicago Fire, en un partido de MLS en el que nuevamente Lionel Messi y Jordi Alba no pudieron ver acción. Ambos futbolistas no juegan desde el pasado 20 de septiembre, luego de salir de cambio ante Toronto debido a lesión.

Messi, Alba y Sergio Busquets, refuerzos del Inter Miami en la más reciente ventana de transferencias, han sido vitales para subir el nivel del equipo. Pero los esfuerzos no han sido suficientes: antes de su llegada, el equipo estaba en último lugar (posición 15) de la Conferencia Este de la MLS, y actualmente se encuentra solo un puesto más arriba.

Las lesiones del campeón del mundo argentino y del defensor español sin duda han mermado el rendimiento del equipo que dirige Gerardo Martino, ya que, desde sus ausencias, Inter Miami ha jugado tres partidos en MLS pero no ha podido ganar ninguno (dos empates y una derrota).

Pese a todo lo anterior, el Inter Miami aún tiene esperanzas de clasificar a los playoffs de la liga estadounidense, aunque ya no depende de sí mismo.

¿Qué necesita el Inter Miami para calificar a los playoffs de la MLS?

Con la derrota ante Chicago, el Inter Miami completó 31 jornadas en la MLS 2023. En total, este año los equipos de la liga estadounidense juegan 34 jornadas, por lo que al club le restan tres partidos por jugar.

Este es su calendario restante:

Inter Miami vs. Cincinnati – sábado 7 de octubre

Inter Miami vs. Charlotte – miércoles 18 de octubre

Charlotte vs. Inter Miami – sábado 21 de octubre

Esto quiere decir que el equipo de Messi todavía puede sumar 9 puntos si gana esos tres encuentros.

Actualmente, Inter Miami está en el lugar 14 (penúltimo) de la Conferencia Este de la MLS con 33 puntos. De ganar sus tres juegos restantes, alcanzaría 42 puntos.

Con esa cantidad de unidades, el Inter ya solo podría alcanzar los playoffs de la MLS vía “wild card” o “comodines”. Los “wild card” son los lugares 8 y 9 de cada conferencia de la liga, y esos dos equipos juegan un partido eliminatorio para clasificar a la siguiente fase de la postemporada.

En estos momentos, el lugar 8 de la Conferencia Este es Chicago Fire con 40 puntos y el lugar 9 es Montreal con 38. A ambos les restan dos partidos en liga, a diferencia de los tres del Inter Miami.

Sin embargo, el Inter no solo debe ganar sus tres partidos y esperar resultados del Chicago Fire y Montreal para aspirar a los “wild card”, sino que también debe aguardar resultados de los equipos en las posiciones de la 10 a la 13, que son NYC FC (38 puntos), DC United (37), New York RB (37) y Charlotte (36).

Por ejemplo, a Charlotte también le restan tres partidos y ahora cuenta con 36 puntos, por lo que tiene ventaja sobre el Inter para acceder a las posiciones “comodines”.

¿Qué necesita el Inter? Básicamente, ganar sus 9 puntos restantes y esperar resultados de los otros equipos. No puede hacer nada más.

