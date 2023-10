Identifican a la última víctima del “Asesino de la cara feliz” décadas después de su muerte

(CNN) — El camionero Keith Hunter Jesperson mató a al menos ocho mujeres en Estados Unidos en los años 90…

(CNN) — El camionero Keith Hunter Jesperson mató a al menos ocho mujeres en Estados Unidos en los años 90 y envió a las autoridades cartas de confesión firmadas con caras sonrientes. Pero la identidad de su última víctima conocida siguió siendo un misterio durante tres décadas.

Las autoridades de Florida la identificaron esta semana como Suzanne Kjellenberg, que tenía 34 años cuando fue asesinada por Jesperson.

Unos jardineros encontraron sus restos junto a la interestatal 10 en septiembre de 1994, según el sheriff Eric Aden, del condado de Okaloosa, en Florida.

Jesperson, apodado el “Asesino de la cara feliz” por sus cartas, había confesado haber matado a una mujer llamada “Susan” o “Suzette” tras su detención en su momento, pero su identidad permaneció desconocida durante décadas, dijo Aden.

De las ocho mujeres que admitió haber matado, ella era la única no identificada hasta ahora, según informó a CNN la oficina del sheriff del condado de Okaloosa.

Keith Hunter Jesperson escucha a su abogado momentos antes de declararse culpable de cargos de asesinato en octubre de 1995.(Crédito: Troy Wayrynen/The Columbian/AP)

El asesino en serie detalló los últimos momentos de su víctima

Jesperson recibió el apodo de “Asesino de la cara feliz” después de enviar confesiones a periodistas y departamentos de policía de todo el país para ganar notoriedad.

Sus víctimas abarcaron seis estados: California, Nebraska, Wyoming, Oregon, Washington y Florida. Fue detenido a mediados de la década de 1990 y cumple siete cadenas perpetuas en la Penitenciaría Estatal de Oregon, según Aden.

En una reciente entrevista en prisión, contó a los investigadores cómo conoció a Kjellenberg en una parada de camiones cerca de Tampa y viajaron juntos a un área de descanso. Aparcó junto a un guardia de seguridad y se acercó a la víctima mientras dormía en la cama del camión, dijo Aden en una conferencia de prensa a principios de esta semana.

Dijo a los investigadores que ella empezó a gritar y no paraba. No se le permitía llevar pasajeros no autorizados en su camión, y no quería llamar la atención del guardia de seguridad, por lo que le puso el puño contra el cuello y le colocó bridas alrededor de la garganta.

Los investigadores visitaron al asesino en la prisión el mes pasado, en el aniversario del día en que se encontró el cadáver hace 29 años, y le convencieron para que confesara, según Aden.

“La entrevista se realizó sin previo aviso. No sabía que iban a venir, pero cooperó plenamente. Habló abiertamente del asesinato y de cómo se produjo”, dijo Aden.

Los investigadores han intentado identificarla durante años

Durante años, los investigadores trabajaron para averiguar la identidad de los restos óseos de la última víctima. En el momento de su muerte, Kjellenberg era una vagabunda y no tenía trabajo conocido, dijo Aden.

En 2007, un forense realizó una reconstrucción facial para ayudar a identificarla, pero no generó ninguna pista, según la oficina del sheriff del condado de Okaloosa. Un año después, envió los restos para un examen antropológico adicional. También se enviaron muestras al laboratorio del FBI para realizar análisis de ADN e introducirlas en la base de datos del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas.

El caso avanzó cuando la oficina del forense envió las muestras a Othram, una empresa de Texas especializada en genealogía genética forense.

La compañía creó un perfil genealógico para ayudar a identificar a la víctima.

El laboratorio de secuenciación forense ha proporcionado a varios organismos encargados de la aplicación de la ley pruebas avanzadas de ADN y secuenciación del genoma de grado forense, lo que ha permitido obtener importantes pistas en casos sin resolver.

“Suzanne se merece una voz, y hoy somos esa voz para ella”, declaró Aden. Dijo que su familia vive en Wisconsin y ha pedido privacidad.

“Gracias a los incansables esfuerzos de tantas personas durante tanto tiempo, los restos de Suzanne Kjellenberg, la última víctima no identificada de las juergas asesinas de Jesperson por todo el país, pueden salir por fin de la oficina del forense y volver a casa”, dijo Aden.

Jesperson ha sido acusado de un delito de homicidio en Florida.

