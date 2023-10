Horror en el desierto: asistentes a un festival de música escucharon cohetes, luego militantes de Gaza les dispararon y tomaron rehenes

(CNN) — Los cohetes comenzaron a caer alrededor de las 6:30 am horal local, dijo Tal Gibly a CNN. Treinta…

(CNN) — Los cohetes comenzaron a caer alrededor de las 6:30 am horal local, dijo Tal Gibly a CNN. Treinta minutos más tarde, ella y cientos de personas que asistían a un festival de música en Israel estaban corriendo mientras militantes de Gaza les disparaban.

El aterrador ataque fue sólo uno de los múltiples que tuvieron lugar este sábado por la mañana en diferentes lugares, en medio del ataque más sostenido y coordinado dentro de Israel jamás llevado a cabo por militantes de Hamas.

Los hombres armados dejaron muertos a varios juerguistas en el lugar, mientras que varios asistentes fueron tomados como rehenes, como se ve en videos de las redes sociales siendo incautados por sus captores armados.

Se suponía que el evento al aire libre Festival Nova, realizado en una zona rural de cultivo cerca de la frontera entre Gaza e Israel, sería una fiesta de baile que duraría toda la noche, celebrando la festividad judía de Sucot. Pero cuando amaneció, Gibly dijo que comenzaron a escuchar sirenas y cohetes.

“Ni siquiera teníamos ningún lugar donde escondernos porque estábamos en [un] espacio abierto”, le dijo a CNN. “Todos entraron en pánico y comenzaron a tomar sus cosas”.

Se pueden escuchar explosiones en un video tomado por Gibly de ella y sus amigos caminando por los terrenos de conciertos que se vacían rápidamente, a aproximadamente 3 kilómetros de la frontera.

“Ima’le”, se oye decir a alguien, una expresión común israelí de miedo o sobresalto.

Gibly y los demás no lo sabían, pero a menos de 3 kilómetros de distancia, los militantes de Gaza también habían comenzado a atacar tanques y soldados israelíes.

Cuando los asistentes huyeron en sus autos, Gibly dijo que las carreteras se atascaron y nadie podía moverse. Fue entonces cuando comenzaron los disparos, dice.

En los videos que tomó Gibly, se ve un vehículo militar israelí conduciendo contra el flujo de tráfico mientras la gente intenta abrirle paso. Se escucha a alguien afuera del auto gritar: “¡Váyanse! ¡Avancen! ¡Avancen!”

Fue entonces cuando Gibly dijo que ella y sus amigos entraron en pánico, abandonaron el auto y comenzaron a correr.

“Como un campo de tiro”

Un video que circulaba en las redes sociales mostraba a cientos de asistentes huyendo de sus vehículos, corriendo por un campo vacío con disparos resonando de fondo.

CNN no muestra el video en su totalidad porque a medida que se acercan los disparos, se ve a varias personas caer al suelo. En el video no queda claro si las personas que caen se están cubriendo o si están siendo alcanzadas por disparos.

La gente corre por un campo vacío lejos de los disparos en un festival de música cerca de la frontera entre Gaza e Israel el 7 de octubre de 2023. (Crédito: Instagram)

Gibly le dijo a CNN que corrió hacia el bosque y finalmente se subió a otro automóvil que pasaba por allí. Vio a varios muertos y heridos a los lados de la carretera, pero una escena en particular le llamó la atención: un asistente al concierto muerto a tiros afuera de una camioneta y otro muerto en el asiento del pasajero del vehículo.

Un video confirmado claramente obtenido por CNN de la escena mostró a las dos víctimas que vio.

“Era tan aterrador y no sabíamos adónde conducir para no encontrarnos con esa gente malvada…”, dijo. “Tengo muchos amigos que se perdieron en el bosque durante muchas horas y les dispararon como si fuera un campo de tiro”.

Gibly todavía está intentando ponerse en contacto con sus amigos que también estuvieron en el concierto. Ella dice que no sabe si otros sobrevivieron, fueron hechos prisioneros o algo peor.

Rehenes llevados a Gaza

Están comenzando a surgir detalles sobre los rehenes del ataque a medida que los familiares reconocen a sus parientes en videos que circulan desde Gaza.

En un video que se volvió viral, se mostraba cómo secuestraban a una mujer israelí y a su novio, identificado como Noa Argamani y Avinatan Or, que había asistido al festival.

En él, se ve a Argamani en la parte trasera de una motocicleta mientras se alejaban mientras pedía ayuda. Or fue visto cerca cuando la motocicleta que transportaba a Argamani pasó y finalmente fue detenido por varios hombres y obligado a caminar con las manos a la espalda.

Al fondo también se veía una oscura columna de humo. CNN no puede verificar el video de forma independiente.

Familiares y amigos de la pareja han expresado que quieren que el video se comparta ampliamente con la esperanza de localizarlos y asegurar su liberación segura.

“Es muy difícil cuando ves que alguien que es tan cercano a ti y sabes tantas cosas es tratado así”, dijo a CNN Amir Moadi, un compañero de cuarto de Noa Argamani, y agregó que conocía a unas cinco o seis personas que habían estado en el festival que desde entonces han desaparecido.

“Pero aún así, tenemos personas desaparecidas. Tenemos amigos y familias, jóvenes y mayores, todos los que llegaron a Gaza, y tenemos que hacer todo lo posible para recuperarlos ahora”, dijo.

Moshe Or, hermano del novio de Argamani, Avinatan Or, le dijo al Canal 12, afiliado de CNN, que no le tomó mucho tiempo encontrar el video.

“Vi a su novia Noa en el video, asustada, no puedo imaginar lo que le está pasando: gritando de pánico en una motocicleta, cuando unos cretinos la retienen y no la sueltan”, dijo.

“Mi hermano, que es un tipo grande, de dos metros de altura, entrena cuatro veces por semana, es un tipo muy fuerte. Supongo que lo retuvieron unas cuatro o cinco personas y simplemente los condujeron hacia Gaza”.

En otro video autenticado por CNN, se podía ver a una mujer inconsciente que estaba en el festival siendo exhibida por militantes armados en Gaza.

CNN ha confirmado la identidad de la mujer como Shani Louk, de doble nacionalidad germano-israelí. CNN se comunicó con su familia para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

Su prima confirmó a The Washington Post que Louk asistió al festival de música.

En el video, se ve a Louk inmóvil. Un pistolero, que lleva una granada propulsada por cohete, tiene la pierna sobre la cintura de ella; el otro sostiene un mechón de sus rastas. “Allahu Akbar”, vitorean, que significa “Dios es grande” en árabe.

Algunos miembros de la multitud reunida alrededor del camión se unen a los vítores. Un hombre escupe en la cabeza de Louk mientras el coche se aleja.

CNN no conoce el paradero ni el estado de Louk en este momento. CNN no transmite el video porque es gráfico e inquietante.

“La reconocimos por los tatuajes y tiene largas rastas”, dijo el primo de Louk a The Washington Post. “Tenemos algún tipo de esperanza… Hamas es responsable de ella y de los demás”.

Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo a CNN: “El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores y la embajada alemana en Tel Aviv están en estrecho contacto con las autoridades israelíes para aclarar si los ciudadanos alemanes se ven afectados y en qué medida”.

En un video obtenido por el medio de comunicación alemán Bild, la madre de Louk, Ricarda, dijo: “Esta mañana mi hija, Shani Nicole Louk, ciudadana alemana, fue secuestrada con un grupo de turistas en el sur de Israel por el [grupo] palestino Hamas”.

“Nos enviaron un video en el que podía ver claramente a nuestra hija inconsciente en el coche con los palestinos y ellos conduciendo por Gaza”, dijo. “Les pido que nos envíen cualquier ayuda o cualquier novedad. Muchas gracias”.

