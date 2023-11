Famosos reaccionan a la muerte del actor Matthew Perry

(CNN Español) — La muerte del actor Matthew Perry, quien había alcanzado la fama y un lugar en el panteón…

(CNN Español) — La muerte del actor Matthew Perry, quien había alcanzado la fama y un lugar en el panteón de la cultura pop por interpretar al personaje de Chandler Bing en la serie “Friends” (1994-2004), generó reacciones de pesar entre muchas personalidades del mundo del espectáculo.

Perry falleció este sábado 28 de octubre a los 54 años, confirmó CNN a través de Warner Bros. Television Group.

“Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew Perry. Matthew era un actor increíblemente talentoso y una parte indeleble de la familia de Warner Bros. Television Group. El impacto de su genio cómico se sintió en todo el mundo y su legado vivirá en los corazones de muchas personas. Este es un día desgarrador y enviamos nuestro amor a su familia, a sus seres queridos y a todos sus devotos fans”, dijo Warner Bros. Television en un comunicado.

“Friends” fue una producción de Warner Bros. Television, propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery.

Quién era Matthew Perry, el adorable y sarcástico Chandler de “Friends”

El reparto de “Friends”. (Crédito: Warner Bros. Television/Hulton Archive/Getty Images

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien fue a la escuela primaria con Perry, lamentó la muerte del actor en una publicación en X, antes conocida como Twitter. “El fallecimiento de Matthew Perry es impactante y triste. Nunca olvidaré los juegos escolares a los que solíamos jugar y sé que la gente de todo el mundo nunca olvidará la alegría que él les brindó. Gracias por todas las risas, Matthew. Fuiste amado y te extrañaremos”.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023

Además de estudiar juntos la escuela primaria, el vínculo de Trudeau con Perry también se extiende a la madre del actor, Suzanne Morrison, quien, según la revista People, fue secretaria de prensa del padre de Trudeau, el ex primer ministro Pierre Trudeau.

La cuenta oficial de “Friends” también expresó en X su pesar por el fallecimiento del actor. “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fanáticos”.

La actriz Morgan Fairchild, quien interpretó a la madre de Chandler en “Friends”, escribió en X: “Estoy desconsolada por la prematura muerte de mi ‘hijo’, Matthew Perry. La pérdida de un joven actor tan brillante es un shock. Envío amor y condolencias a sus amigos y familiares, especialmente a su padre, John Bennett Perry, con quien trabajé en ‘Flamingo Road’ y ‘Falcon Crest’. #RIPMatthew”.

La actriz ganadora del premio Óscar, Viola Davis, expresió su pesar por la muerte en su cuenta de Instagram: “Esto es devastador. Tu libro conmovió a muchas personas cercanas a mi corazón. La gente que nadie ve y la que más se desecha. Fue un regalo. Más allá de la alegría que les diste a muchos, tu corazón reinó supremo. Descansa bien…..se que trajiste amor”.

La cantante Adele hizo una pausa en su concierto en Las Vegas para rendir tributo a Perry, según registró The Los Angeles Times en X, destacando lo “valiente” que el actor fue al ser tan abierto al hablar de sus adicciones y su sobriedad.

Frases y momentos icónicos de Chandler Bing, el entrañable personaje de Matthew Perry en “Friends”

Thomas Lennon, quien fue coestrella con Perry de la serie “Odd Couple” (2015-2017), fue breve pero preciso al comentar la muerte del actor en X: “Matthew también fue el mejor hombro en el que apoyarse”.

Yvette Nicole Brown, quien también fue parte del elenco regular de la serie “Odd Couple”, publicó sus condolencias en X: “Nuestra familia #OddCouple sufrió una gran pérdida hoy. Todo el mundo del entretenimiento lo ha hecho. Estoy demasiado triste por la noticia para decir más que esto: @mattyperry4 era un amor que merecía más paz en esta vida. 54 es demasiado joven para ir. ¡Te amamos, Matty! #RIPMatthewPerry”.

La actriz Selma Blair publicó en Intagram una foto reciente de ella junto con Perry, acompañada de un texto: “Mi novio mayor. Todos amábamos a Matthew Perry, y yo especialmente. Cada día. Lo amaba incondicionalmente. Y él a mí. Y estoy rota. Con el corazón roto. Dulces sueños, Matty. Dulces sueños”.

Las películas y series (además de Friends) en las que actuó Matthew Perry

La comediante Paget Brewster, quien fue actriz invitada en “Friends”, lamentó la noticia en X: “Me entristece mucho saber de @MatthewPerry. Fue encantador conmigo en ‘Friends’ y cada vez que lo vi en las décadas posteriores. Por favor, lean su libro. Su legado fue ayudar. Sin embargo, no descansará en paz… Ya está demasiado ocupado haciendo reír a todos allí arriba”.

El actor Sterling Knight, quien trabajó con Perry en la película “17 Again” (2009), escribió en X: “Tuve mucha suerte de estar en esta foto y más suerte aún de haber sido parte de un elenco tan increíble. Mi primer gran trabajo. Todos fueron muy amables y yo hice el ridículo frente a mi héroe de la comedia, @MatthewPerry. Fue amable, genuino, ofreció consejos e inspiró confianza. Siempre estaré un poco desanimado porque nunca pudimos jugar al tenis, pero el cielo debe haber necesitado algo de sarcasmo, y él era el mejor”.

I was so lucky to be in this photo and more lucky still to have been a part of such an amazing cast. My first big job. Everyone was so kind and I made an utter ass of myself in front of my sitcom hero, @MatthewPerry. He was kind, genuine, offered advice and inspired confidence.… pic.twitter.com/YouwnuZAzD

— Sterling Knight (@SterlingKnight) October 29, 2023

La actriz Octavia Spencer, ganadora del premio Oscar a mejor actriz secundaria en 2012 por “The Help” , escribió en Instagram: “Estoy increíblemente triste al enterarme del fallecimiento de Matthew Perry hoy. Su regalo al mundo será recordado para siempre. Enviando amor a la familia, amigos, coprotagonistas y millones de fanáticos de Matthew en todo el mundo”.

Alyssa Milano, quien trabajó con Perry en la película de TV “Dance ‘Til Dawn” (1988), publicó en Instagram: “Matty siempre fue la persona más divertida de la sala. Y el MÁS AMABLE. El fue amable. Matty, ¿recuerdas cuando íbamos a jugar bingo a esa iglesia en el valle? Me hiciste reír con esa risa dolorosa. Una risa de grito. Me hiciste llorar-reír. Mi más sentido pésame a todos los que lo amaron”

