Exclusiva: John Kelly confirma públicamente varias historias inquietantes sobre Trump

(CNN) — John Kelly, el secretario general de la Casa Blanca con más años de servicio durante el mandato de Donald Trump, ofreció su crítica más dura hasta el momento al expresidente en una declaración exclusiva a CNN.

Kelly dejó las cosas claras con la confirmación oficial de una serie de historias condenatorias sobre declaraciones que Trump hizo a puerta cerrada atacando a miembros del servicio y veteranos estadounidenses, enumerando una serie de comentarios objetables que Kelly vio hacer a Trump de primera mano.

“¿Qué puedo añadir que no se haya dicho ya?”, dijo Kelly, cuando se le preguntó si quería opinar sobre su exjefe a la luz de los comentarios recientes hechos por otros exfuncionarios de Trump. “Una persona que piensa que quienes defienden su país en uniforme, o que son abatidos o gravemente heridos en combate, o que pasan años siendo torturados como prisioneros de guerra, son todos ‘tontos’ porque ‘no ganan nada con esto’. Una persona que no quiso ser visto en presencia de militares amputados porque ‘no me queda bien’. Una persona que demostró abierto desprecio por una familia Gold Star (por todas las familias Gold Star) en la televisión durante la campaña de 2016, y despotrica que nuestros héroes más preciados que dieron sus vidas en defensa de Estados Unidos son ‘perdedores’ y no visitarían sus tumbas en Francia”.

“Una persona que no es sincera en cuanto a su posición sobre la protección de la vida no nacida, sobre las mujeres, las minorías, los cristianos evangélicos, los judíos, los hombres y mujeres trabajadores”, continuó Kelly. “Una persona que no tiene idea de lo que representa Estados Unidos y de qué se trata Estados Unidos. Una persona que sugiere arrogantemente que un guerrero desinteresado que ha servido a su país durante 40 años en tiempos de paz y guerra debería perder la vida por traición, con la expectativa de que alguien actúe. Una persona que admira a los autócratas y dictadores asesinos. Una persona que no siente más que desprecio por nuestras instituciones democráticas, nuestra Constitución y el Estado de derecho”.

“No se puede decir nada más”, concluyó Kelly. “Dios, ayúdanos.”

En la declaración, Kelly confirma, oficialmente, una serie de detalles aparecidos en una historia de 2020 en The Atlantic escrita por el editor en jefe Jeffrey Goldberg, incluido el momento en que Trump le dijo a Kelly en el Día de los Caídos de 2017, mientras se encontraban entre los muertos en Afganistán e Irak en la Sección 60 del Cementerio Nacional de Arlington: “No lo entiendo. ¿Qué ganaron ellos con esto?

Esos detalles también incluyen la incapacidad de Trump para entender por qué el público estadounidense respeta a los ex prisioneros de guerra y a los derribados en combate. Por supuesto, el entonces candidato Trump dijo frente a una multitud en 2015 que el exsenador y prisionero de guerra de Vietnam John McCain, un republicano de Arizona, “no era un héroe de guerra. Fue un héroe de guerra porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada”. Pero a puerta cerrada, dijeron fuentes a Goldberg, esta falta de comprensión llevó a Trump a llamar repetidamente a McCain “perdedor” y a referirse al ex presidente George H. W. Bush, quien también fue derribado cuando era piloto de la Armada en la Segunda Guerra Mundial, como un “perdedor”.

CNN contactó a la campaña de Trump este lunes por la tarde y les dijo a los funcionarios allí que un exfuncionario de la administración había confirmado, oficialmente, una serie de detalles sobre la historia de The Atlantic de 2020, sin nombrar a Kelly y sin buscar comentarios. La campaña de Trump respondió insultando el carácter y la credibilidad del general Mark Milley, jefe retirado del Estado Mayor Conjunto, que no tuvo nada que ver con esta historia.

El artículo de The Atlantic también describió la visita de Trump a Francia en 2018 con motivo del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, donde, según varios altos funcionarios, Trump dijo que no quería visitar las tumbas de los soldados estadounidenses enterrados en Aisne-Marne, el cementerio estadounidense cerca de París, porque: “¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores”. Durante ese mismo viaje a Francia, informó el artículo, Trump dijo que los 1.800 infantes de Marina estadounidenses muertos en Belleau Wood eran “tontos” por haber fallecido en combate.

Y la declaración de Kelly agrega contexto a una historia del libro “The Divider: Trump in the White House, 2017-2021”, de Susan Glasser y Peter Baker, en el que Trump, después de un viaje separado a Francia en 2017, le dice a Kelly que quiere que no hay veteranos heridos en un desfile militar que intenta organizar en su honor. Inspirado por el desfile del Día de la Bastilla, excepto por la sección del desfile en la que aparecen veteranos franceses heridos en sillas de ruedas, Trump le dijo a Kelly: “Mira, no quiero ningún herido en el desfile”.

“Esos son los héroes”, dijo Kelly. “En nuestra sociedad, sólo hay un grupo de personas que son más heroicas que ellos, y están enterradas en Arlington”.

“No los quiero”, dijo Trump. “No hace que yo luzca bien”.

La historia concuerda con otra historia reciente de Goldberg en The Atlantic, un perfil del jefe retirado del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, en la que Trump no reacciona bien al ver al capitán del ejército Luis Ávila, gravemente herido, cantando “God Bless America” en un evento de bienvenida para el nuevo presidente. “¿Por qué traes gente así aquí? Nadie quiere ver eso, los heridos”.

La declaración de Kelly también se refiere a un comentario que Trump hizo en respuesta a ese mismo artículo, que describe que Milley, en los últimos días de la presidencia de Trump en 2020, recibió información de que el Ejército chino temía que Trump estuviera a punto de ordenar un ataque militar. Milley, en una llamada autorizada por funcionarios de la administración Trump, aseguró a sus homólogos chinos que tal ataque no iba a ocurrir.

Esa llamada se informó por primera vez en 2021 en el libro “Peril” de Bob Woodward y Robert Costa, pero Trump dijo la semana pasada en su sitio de redes sociales que la llamada fue “un acto tan atroz que, en tiempos pasados, el castigo sería sido muerte”.

Cuando se le preguntó su reacción a la sugerencia de que merecía la ejecución, Milley le dijo a Norah O’Donnell de “60 Minutes” que no “comentaría directamente sobre esas, esas cosas. Pero puedo decirles que este Ejército, este soldado, yo, nunca le daremos la espalda a esa Constitución”.

La declaración de Kelly a CNN se produce días después de que Cassidy Hutchinson, exasistente de Trump en la Casa Blanca, se sentara con CNN en una entrevista para promocionar su nuevo libro, “Enough”, y advirtiera al público que “Donald Trump es la amenaza más grave que enfrentaremos a nuestra democracia en nuestra vida, y potencialmente en la historia de Estados Unidos”.

Curiosamente, “Enough” contiene una escena en la que Hutchinson y la entonces directora de Comunicaciones de la Casa Blanca, Alyssa Farah Griffin, rechazan la historia de Goldberg sobre 2020. Griffin emitió un comunicado a The Atlantic después de que se publicó esa historia negando el informe.

Al ser contactado para hacer comentarios durante el fin de semana, Griffin dijo: “A pesar de elogiar públicamente a los militares y afirmar ser el presidente más promilitar, hay un historial demostrable de Trump atacando a los miembros del servicio más condecorados de nuestro país, desde el general Mattis hasta Kelly y Milley, hasta criticar a los heridos o fallecidos como John McCain. Básicamente, Donald Trump nunca entenderá el servicio como lo entenderán aquellos que realmente han servido en uniforme, y es una de las innumerables razones por las que no es apto para ser Comandante en Jefe”.

Ningún otro candidato presidencial en la historia ha tenido tantos detractores en su círculo íntimo. Su exsecretario de Defensa, Mark Esper, dijo a CNN en noviembre de 2022: “Creo que no es apto para el cargo. … Se antepone a sí mismo al país. Sus acciones tienen que ver con él y no con el país. Y luego, por supuesto, creo que también tiene problemas de integridad y de carácter”.

El exfiscal general de Trump, Bill Barr, dijo a CBS en junio que “es un narcisista consumado. Y constantemente se involucra en conductas imprudentes. … Siempre antepondrá sus propios intereses y la satisfacción de su propio ego a todo lo demás, incluidos los intereses del país. Nuestro país no puede, ya sabes, no puede ser una sesión de terapia para, ya sabes, un hombre con problemas como este”.

— Kristen Holmes de CNN contribuyó a esta historia.

