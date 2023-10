Biden dice que los muros fronterizos no funcionan mientras la administración se salta leyes para construir más barreras en el sur de Texas

(CNN) — El presidente Joe Biden dijo este jueves que no cree que los muros fronterizos funcionen, incluso cuando su…

(CNN) — El presidente Joe Biden dijo este jueves que no cree que los muros fronterizos funcionen, incluso cuando su Gobierno dijo que renunciará a 26 leyes para construir barreras fronterizas adicionales en el Valle del Río Grande en medio de una mayor presión política sobre la migración.

Según un anuncio publicado este miércoles en el Registro Federal, la construcción del muro se sufragará con fondos ya asignados específicamente a las barreras físicas fronterizas. La Administración tenía un plazo para utilizarlos o perderlos. Pero la medida llega en un momento en que una nueva oleada de inmigrantes está poniendo a prueba los recursos federales y locales y ejerciendo una fuerte presión política sobre el gobierno de Biden para hacer frente a una crisis que se extiende, y el aviso citaba la “elevada entrada ilegal”.

Biden —que, como candidato, prometió que “no se construiría ni un metro más” de muro fronterizo bajo su mandato— defendió la decisión ante los periodistas este jueves, diciendo que intentó que el dinero se destinara a otros fines, pero no lo consiguió.

“Responderé a una pregunta sobre el muro fronterizo: el dinero se destinó al muro fronterizo. Intenté que lo reasignaran, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron, no quisieron. Y mientras tanto, no hay nada bajo la ley que no sea que tienen que usar el dinero para lo que fue asignado. Yo no puedo impedirlo”, dijo Biden a los periodistas en el Despacho Oval.

A la pregunta de si cree que el muro fronterizo funciona, Biden respondió: “No”.

Las autoridades federales están lidiando con una nueva oleada de migrantes que ha puesto a prueba los recursos federales y alimentado la preocupación en ciudades de todo el país. Mayorkas se refirió a la zona en el Valle del Río Grande como un área de “alta entrada ilegal”. La Patrulla Fronteriza informó de casi 300.000 encuentros en el sector del Valle del Río Grande entre octubre y agosto pasados, según datos federales.

La construcción del muro, según el aviso, se pagará a través de un proyecto de ley de asignaciones de 2019 que canalizó dinero específicamente a una “barrera fronteriza” en el Valle del Río Grande, y según Mayorkas, “se requiere que el DHS use esos fondos para su propósito apropiado”.

“En la actualidad existe una necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y carreteras en las inmediaciones de la frontera de Estados Unidos para evitar entradas ilegales en Estados Unidos en las zonas del proyecto”, afirma Mayorkas en la notificación.

Un elevador mecánico junto a una sección del muro fronterizo recién construido en Hidalgo, Texas, el 11 de enero de 2021. (Foto de MARK FELIX/AFP /AFP vía Getty Images)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) había anunciado previamente planes para diseñar y construir hasta 32 kilómetros de nuevos sistemas de barreras fronterizas en el condado de Starr, incluyendo postes de luz e iluminación, puertas, cámaras y carreteras de acceso, entre otros sistemas. La CBP solicitó la opinión del público entre agosto y septiembre, según la agencia.

Entre las leyes que el gobierno de Biden se está saltando para construir el muro se encuentran varias de las mismas leyes que el propio Gobierno ha intentado proteger en el pasado: la Ley Nacional de Política Medioambiental, la Ley de Especies en Peligro de Extinción, la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua (Ley de Agua Limpia) y la Ley de Aire Limpio.

Un portavoz del CBP afirmó que la agencia “mantiene su compromiso de proteger los recursos culturales y naturales de la nación”, al tiempo que aplica “prácticas medioambientales sólidas” para construir las barreras fronterizas.

Esta semana, Mayorkas, el secretario de Estado Antony Blinken, el fiscal general Merrick Garland y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la Dra. Liz Sherwood-Randall, se reunirán con sus homólogos mexicanos en Ciudad de México para mantener conversaciones anuales sobre seguridad.

Se espera que la migración sea uno de los temas de debate. Altos funcionarios de la administración sostienen que EE.UU. ha mantenido contactos regulares con México sobre la situación en la frontera sur de EE.UU., incluyendo compromisos para reforzar la aplicación de la ley.

AMLO critica la medida

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la construcción de un nuevo muro fronterizo en el sur de Texas es una “irresponsabilidad”.

“Entonces, están actuando de manera muy irresponsable, y están presionando muy fuerte al presidente, que siempre va a contar con nuestro apoyo. Pero esa autorización para la construcción del muro es un retroceso. Porque eso no resuelve el problema, eso no resuelve el problema. Hay que atender las causas”, dijo el presidente de México en su rueda de prensa diaria de este jueves.

Un problema político creciente

El presidente Joe Biden —quien, como candidato, prometió que “no se construiría ni un metro más” de muro fronterizo bajo su mandato— ha estado plagado de problemas en la frontera desde sus primeros meses en el cargo, cuando Estados Unidos se enfrentó a una oleada de niños migrantes no acompañados que tomó desprevenidos a los funcionarios. En los dos últimos años, su Gobierno ha seguido enfrentándose a la feroz oposición de los republicanos —y, en ocasiones, de los demócratas— a sus políticas de inmigración.

Pero una nueva oleada de inmigrantes ha ejercido una presión adicional sobre los recursos federales y ha puesto a prueba las últimas políticas fronterizas de Biden tan solo unos meses después de su puesta en marcha, provocando nuevas críticas de los republicanos y preocupación en el seno de la administración por una cuestión políticamente delicada.

La migración a lo largo de la frontera sur ha sido un foco implacable de las primarias presidenciales republicanas y de los medios de comunicación conservadores, y los principales demócratas, incluidos los alcaldes de Nueva York y Chicago, han comenzado a exigir públicamente mayores esfuerzos por parte del gobierno federal para proporcionar recursos para dar cabida a las llegadas.

Un alto funcionario del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. dijo recientemente a CNN que, a corto plazo, se prevé que los cruces de migrantes en la frontera entre EE.UU. y México sigan siendo elevados, aunque se espera que los compromisos adicionales de México ayuden a reducir las cifras.

