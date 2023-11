Eclipse lunar de octubre 2023: cuándo, a qué hora, dónde y cómo verlo

(CNN Español) — Este sábado 28 de octubre habrá un eclipse lunar parcial. Según la NASA, será visible en regiones…

Según la NASA, será visible en regiones de Europa, Asia, África y Australia. Esto es lo que sabemos sobre el fascinante fenómeno astronómico.

En esta oportunidad, los residentes de las Américas no divisarán el eclipse.

¿A qué hora será y cuánto durará el eclipse lunar parcial?

De acuerdo con Earth Sky, el fenómeno astronómico se iniciará a las 6:01 p.m. UTC, tendrá su mayor punto de exposición a las 8:14 p.m. UTC y terminará a las 10:26 p.m. UTC.

Aunque el fenómeno astronómico no se apreciará las Américas, aquí tienes el horario en el que ocurrirá en algunos países del continente:

EE.UU.: Entre las 1:01 p.m. ET y las 5:26 p.m. ET

Colombia: Entre las 12:01 p.m. ET y 4:26 p.m. ET

Argentina: Entre las 2:01 p.m. ET y las 6:26 p.m. ET

México: 11:01 a.m. y las 3:26 p.m. ET

El eclipse lunar tendrá una duración de 285 minutos de principio a fin. Mientras que la Luna estará en la sombra oscura de la Tierra solo durante 78 minutos.

¿Cómo ver el eclipse?

A diferencia de lo que sucede con un eclipse solar, es posible observar los eclipses lunares sin ningún tipo de apoyo para la vista. Dado que durante el fenómeno astronómico solo observamos la luz del Sol ya atenuada por la atmósfera de la Tierra y reflejada en la Luna, es seguro para los ojos y la piel presenciarlo sin protecciones particulares.

¿Qué es un eclipse lunar parcial?

En los eclipses parciales o penumbrales solo una fracción de la Luna entra en la sombra umbral oscura de la Tierra. “En otras palabras, a medida que avanza el eclipse, deberías notar una sombra oscura en la Luna (la sombra penumbral de la Tierra), seguida por porciones oscuras más simples (la sombra umbral oscura de la Tierra) que asoman desde un borde de la Luna”, explica Earth Sky.

Esta vez, el eclipse lunar parcial se presentará durante la Luna del cazador, según Farmer’s Almanac.

