Compañeros de Matthew Perry en “Friends” expresan su sentir tras la muerte del actor

(CNN Español) — El actor Matthew Perry, quien alcanzó la fama y un lugar selecto en la cultura pop al interpretar a Chandler Bing en la serie “Friends” (1994-2004), falleció este sábado 28 de octubre a los 54 años, confirmó CNN a través de Warner Bros. Television Group.

Perry fue encontrado inconsciente en su jacuzzi, según Los Angeles Times, que citó fuentes policiales.

Quién era Matthew Perry, el adorable y sarcástico Chandler de “Friends”

Aún no se dispone de información sobre la causa de muerte del actor en el formulario en línea del forense. Los informes completos de autopsia y toxicología suelen tardar varias semanas.

El fallecimiento ha sacudido al mundo del espectáculo y múltiples celebridades han reaccionado a la noticia, entre ellas algunos de sus compañeros en “Friends”.

Esto han dicho los compañeros de Perry en “Friends”

Coprotagonistas de la serie

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc coprotagonizaron “Friends” junto a Perry.

Los actores aún no se han pronunciado sobre la muerte de Perry.

Cocreadores de “Friends”

Este domingo, Marta Kauffman y David Crane, cocreadores de “Friends”, y Kevin Bright, productor ejecutivo, emitieron un comunicado a CNN en el que dijeron estar “conmocionados y muy, muy tristes por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew”.

“Todavía nos parece algo imposible. Todo lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos por haberle tenido como parte de nuestras vidas”, señala el comunicado. “Era un talento brillante. Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew no hay palabras más ciertas. Desde el primer día que le oímos encarnar el papel de Chandler Bing, no había nadie más para nosotros”.

El comunicado añade: “Siempre apreciaremos la alegría, la luz, la inteligencia cegadora que aportaba a cada momento, no solo a su trabajo, sino también en la vida. Siempre era la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado… Esto es realmente ‘The One Where Our Hearts Are Broken'”.

Frases y momentos icónicos de Chandler Bing, el entrañable personaje de Matthew Perry en “Friends”

La mamá de Chandler Bing

Morgan Fairchild, quien interpretó a la madre de Chandler Bing en “Friends”, rindió homenaje este lunes a Perry.

Durante una aparición en el programa “CNN This Morning”, Fairchild compartió recuerdos de su primer día en el set de “Friends” tras conseguir el papel de Nora Bing, la madre del personaje de Perry.

“Cuando empecé a trabajar en la serie, aún no era un gran éxito”, recuerda. “Se me acercó dando saltitos, literalmente como un cachorro, y me dijo: ‘Oh, no te acordarás de mí. Solía visitarte en el set de ‘Flamingo Road’ y ‘Falcon Crest’ con mi padre'”.

Su padre era el actor John Bennett Perry y a Fairchild le sorprendió que el Perry más joven fuera el niño que ella había visto en el set.

Describió a Matthew Perry como una persona “cálida”, “maravillosa”, “divertida” y “creativa”. Dijo que le sorprendió darse cuenta de que hace casi 30 años trabajaron juntos.

“Todos crecimos juntos”, dijo. “El público creció con Matt como su mejor amigo, la persona que querían ser, la persona que querían conocer, saber y tener como amigo”.

Fairchild también elogió a Perry por su franqueza sobre sus luchas con la adicción, que documentó en su libro “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir”.

“Creo que una de las cosas más valientes que hizo en su carrera y en su vida fue hacerlo público, escribir este libro, tender la mano a otras personas, intentar ayudar a otras personas”, dijo. “Y eso era una de las cosas más entrañables de él”.

“Creo que fue muy valiente por su parte querer que eso formara parte de su legado como ser humano, no solo por la alegría que proporcionó a la gente, la gran actuación, los grandes momentos de diversión, sino también por tender la mano para intentar ayudar a otras personas”, añadió Fairchild. “El hecho de ser honesto sobre lo que estaba afrontando en la vida, porque para mí eso es para lo que todos estamos aquí, para ayudarnos unos a otros a superar esto, y él lo hacía a lo grande”.

Fairchild dijo que ha estado escuchando de los espectadores de “Friends” que todavía piensan en ella como “la mamá de Chandler” y quieren expresar sus condolencias.

“Era simplemente un tipo entrañable, divertido, estupendo, maravilloso y envío mi amor y mis condolencias a su familia”, dijo. “Simplemente sentí que debía hacer algo porque para millones de personas que ven la serie, a veces piensan en mí como su mamá”.

Con información de Josh Campbell, Cheri Mossburg, Alli Rosenbloom y Lisa Respers France, de CNN.

