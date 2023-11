CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 587¾ 588 572¾ 580½ —6¾ Mar 615 615 600¼ 607½ —7½ May 631½ 631¾ 617 623¾ —7¾ Jul 642¼ 642¼ 631¼ 637½ —7¾ Sep 655 655½ 644¼ 650½ —7½ Dec 671 671 659 665½ —7 Mar 676½ 676½ 670 676½ —8 May 678 678 669¼ 677½ —8¾ Jul 662 —8¾ Sep 669½ —8¾ Dec 678½ —8¾ Mar 685¼ —8¾ May 685½ —8¾ Jul 657 —8¾ Est. sales 79,538. Mon.’s sales 76,615 Mon.’s open int 435,866, up 1,711 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 490¾ 491½ 482¾ 484 —6¼ Mar 504¼ 505 497 498 —6 May 512½ 512¾ 505 506 —6 Jul 517¾ 518¼ 510¾ 511¾ —5½ Sep 515 515 508½ 509¾ —4¾ Dec 518 518½ 512½ 513¾ —4½ Mar 528½ 528½ 523¾ 524¼ —4½ May 528¾ 529¼ 528¾ 529¼ —4½ Jul 531¼ 531¼ 527½ 528 —4¼ Sep 510¾ — ¾ Dec 504¾ 505½ 502½ 504 —1 Jul 520¼ — ¾ Dec 501½ 502¾ 500¾ 502¼ +¾ Est. sales 228,146. Mon.’s sales 204,438 Mon.’s open int 1,399,950 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 383¼ 392½ 379½ 389¾ +4¼ Mar 405 409¼ 400 409¼ +4 May 421½ +3¾ Jul 433½ +5½ Sep 416¾ +5½ Dec 400½ +5½ Mar 402 +5½ May 408 +5½ Jul 368 +5½ Sep 383¾ +5½ Jul 346¾ +5½ Sep 362½ +5½ Est. sales 359. Mon.’s sales 558 Mon.’s open int 4,011 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1287 1297¾ 1280½ 1295¼ +8½ Jan 1305½ 1317 1299¼ 1314½ +9 Mar 1318½ 1328½ 1312 1326 +7¾ May 1332¼ 1341½ 1325½ 1339 +7 Jul 1339¼ 1348¼ 1333¼ 1346 +6¾ Aug 1320 1328½ 1315¾ 1326¼ +5¼ Sep 1277¾ 1282¼ 1273 1280¾ +3¼ Nov 1259 1264¼ 1255 1262¼ +3¼ Jan 1268¼ 1274 1265 1271¼ +2½ Mar 1264¼ 1267 1263¾ 1265¾ +1¾ May 1264½ +1¾ Jul 1267¼ +1¾ Aug 1260 +1½ Sep 1228 +1½ Nov 1216½ 1220 1216¼ 1220 +3¾ Jul 1220 +3¾ Nov 1166¼ +3¾ Est. sales 251,338. Mon.’s sales 261,694 Mon.’s open int 814,227 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.03 52.03 50.82 51.32 —.62 Jan 51.48 51.48 50.27 50.65 —.68 Mar 51.00 51.04 49.92 50.16 —.72 May 50.85 50.85 49.78 49.96 —.73 Jul 50.68 50.68 49.62 49.78 —.73 Aug 50.20 50.20 49.20 49.33 —.71 Sep 49.75 49.75 48.83 48.91 —.68 Oct 48.85 48.92 48.34 48.42 —.63 Dec 48.84 48.84 48.10 48.24 —.60 Jan 48.47 48.51 48.15 48.16 —.59 Mar 48.35 48.35 48.03 48.03 —.59 May 47.94 —.58 Jul 47.86 —.56 Aug 47.63 —.55 Sep 47.32 —.56 Oct 46.83 —.59 Dec 46.63 —.59 Jul 46.52 —.59 Oct 46.51 —.59 Dec 46.25 —.59 Est. sales 150,318. Mon.’s sales 126,814 Mon.’s open int 457,298, up 2,218 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 421.00 434.80 413.40 434.20 +13.70 Jan 411.60 423.50 406.10 422.80 +11.50 Mar 402.20 412.60 399.40 412.00 +9.50 May 399.60 408.40 397.10 407.90 +8.00 Jul 399.90 407.80 397.60 407.10 +6.50 Aug 398.80 404.70 396.10 404.20 +5.50 Sep 396.10 400.70 393.30 400.40 +4.50 Oct 393.20 396.10 389.60 395.70 +3.80 Dec 392.60 397.60 390.60 397.20 +3.50 Jan 396.40 +3.90 Mar 393.30 +3.70 May 391.90 +3.60 Jul 392.80 +3.50 Aug 391.10 +3.50 Sep 388.80 +3.50 Oct 385.60 +3.50 Dec 385.90 +3.50 Jul 386.40 +3.50 Oct 386.40 +3.50 Dec 380.80 +3.50 Est. sales 238,327. Mon.’s sales 186,790 Mon.’s open int 492,540, up 6,685

