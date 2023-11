CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 594 604½ 583¼ 586 —8 Mar 620 631 610¾ 613½ —6¼ May 635¼ 646¾ 627¾ 630¾ —4 Jul 647½ 660¼ 642½ 645½ —2¼ Sep 661¾ 672½ 656¾ 659¼ — ¼ Dec 674¼ 686¾ 671½ 674¾ +¾ Mar 687¼ 696½ 683½ 687 +2 May 688½ +2¼ Jul 676¾ 676¾ 673 673 +2¼ Sep 680½ +2¼ Dec 689½ +2¼ Mar 696¼ +2¼ May 696½ +2¼ Jul 668 Est. sales 136,493. Thu.’s sales 114,197 Thu.’s open int 439,737, up 3,404 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 504 509½ 495 495½ —9½ Mar 516 521½ 508¼ 509 —8 May 523½ 528¾ 516 516½ —7½ Jul 528¼ 533¼ 521 521¾ —7 Sep 522 526¼ 516½ 517¼ —5½ Dec 524 527¾ 519¼ 520 —5 Mar 534¾ 538¼ 529¾ 530¾ —5 May 541 543 535¼ 535¾ —5 Jul 538¾ 540¾ 534¼ 534½ —4½ Sep 513 —4 Dec 507¼ 510 505½ 506 —2¾ Jul 522¼ —2¾ Dec 500½ 503¼ 500½ 501 +¾ Est. sales 438,893. Thu.’s sales 519,167 Thu.’s open int 1,407,389, up 47,095 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 376¼ 389 375¾ 382½ +7¾ Mar 397 408 397 402 +9 May 420¼ 420¾ 414 414 +9¼ Jul 423¾ +10¼ Sep 407 +10¼ Dec 390¾ +10¼ Mar 392¼ +10¼ May 398¼ +10¼ Jul 358¼ +10¼ Sep 374 +10¼ Jul 337 +22 Sep 352¾ +22 Est. sales 453. Thu.’s sales 534 Thu.’s open int 4,112, up 8 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1315 1318½ 1301 1302¼ —13¼ Jan 1331 1334 1319 1320¼ —11½ Mar 1338 1342¾ 1329¾ 1331 —9 May 1351¼ 1355 1342½ 1344 —7½ Jul 1355¼ 1361¼ 1349 1350¾ —6¼ Aug 1335¾ 1340½ 1329 1332¼ —4½ Sep 1288¾ 1291¾ 1282 1286¾ —2½ Nov 1268¾ 1273 1262 1267¾ —1¼ Jan 1273 1279 1273 1276½ +½ Mar 1272½ 1273½ 1267 1271 +¼ May 1265¾ 1269¼ 1265¾ 1269¼ Jul 1272 +1½ Aug 1263½ +2¼ Sep 1231½ +2¼ Nov 1221¾ 1221¾ 1221¼ 1221¼ +¼ Jul 1221¼ +¼ Nov 1167½ +¼ Est. sales 310,129. Thu.’s sales 435,952 Thu.’s open int 830,899 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 53.24 54.32 52.97 53.39 +.28 Jan 52.66 53.55 52.35 52.66 +.13 Mar 52.23 53.05 51.92 52.18 +.02 May 52.15 52.78 51.70 51.97 +.01 Jul 51.98 52.52 51.54 51.78 +.01 Aug 51.36 51.98 51.14 51.33 —.02 Sep 51.06 51.50 50.82 50.88 —.09 Oct 50.69 50.90 50.22 50.38 —.15 Dec 50.48 50.75 50.04 50.21 —.14 Jan 50.53 50.53 50.11 50.14 —.18 Mar 50.25 50.25 50.00 50.00 —.18 May 49.91 —.20 Jul 49.94 49.94 49.80 49.84 —.19 Aug 49.60 —.20 Sep 49.33 —.20 Oct 48.94 —.18 Dec 48.67 —.19 Jul 48.56 —.19 Oct 48.55 —.19 Dec 48.29 —.19 Est. sales 119,448. Thu.’s sales 141,164 Thu.’s open int 451,533, up 9,188 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 423.00 425.70 416.90 423.90 +.90 Jan 414.00 414.90 407.10 412.60 —1.60 Mar 406.20 406.50 399.10 402.80 —3.20 May 401.00 402.00 395.50 398.80 —2.70 Jul 399.60 399.70 395.00 398.80 —1.30 Aug 397.30 397.30 392.50 396.40 —.30 Sep 391.40 393.40 388.30 392.80 +1.10 Oct 385.80 388.70 383.30 388.10 +2.10 Dec 387.00 390.20 383.50 389.50 +2.40 Jan 388.80 388.90 388.80 388.90 +2.40 Mar 386.20 +2.30 May 382.40 384.90 382.40 384.90 +2.30 Jul 385.80 +2.10 Aug 383.90 +2.10 Sep 381.60 +2.10 Oct 378.30 +2.10 Dec 379.50 +2.10 Jul 380.00 +2.10 Oct 380.00 +2.10 Dec 374.40 +2.10 Est. sales 230,083. Thu.’s sales 233,453 Thu.’s open int 483,895, up 1,546

