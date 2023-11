CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 572½ 584 571¼ 580¼ +9¾ Mar 600¼ 611¼ 599¾ 608 +9¼ May 617¼ 627¾ 617¼ 624¼ +8¼ Jul 634½ 641½ 632¾ 638½ +7¼ Sep 650¼ 654½ 647 651¾ +6¼ Dec 666½ 669¾ 663¼ 667¼ +5 Mar 681¾ 683¼ 680 680 +4¼ May 682¼ +3¾ Jul 668¾ +3¾ Sep 676¼ +3¾ Dec 685¼ +3¾ Mar 692 +3¾ May 692¼ +3¾ Jul 668 Est. sales 90,038. Tue.’s sales 99,716 Tue.’s open int 431,791, up 3,292 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 488½ 494 488½ 492 +3 Mar 503½ 508½ 503¼ 506½ +2¾ May 511¼ 516¼ 511 514½ +3¼ Jul 516¼ 521¼ 516 519¾ +3¼ Sep 513¼ 517 513¼ 515½ +2½ Dec 516 520 516 518¼ +1¾ Mar 526½ 530 526½ 528½ +1½ May 533¼ +1¼ Jul 532¼ 533¼ 531 532¼ +1½ Sep 510¾ +2½ Dec 503¾ 506¾ 503 504¼ +¼ Jul 521 +¼ Dec 499¾ 500 499½ 499¾ +¼ Est. sales 166,926. Tue.’s sales 164,891 Tue.’s open int 1,360,702, up 3,942 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 382½ 382½ 370½ 371 —3¼ Mar 396¼ 397 390¼ 390¼ —4 May 402¾ —3¼ Jul 412 —2¾ Sep 395¼ —2¾ Dec 379 —2¾ Mar 380½ —2¾ May 386½ —2¾ Jul 346½ —2¾ Sep 362¼ —2¾ Jul 313½ —2¾ Sep 329¼ —2¾ Est. sales 443. Tue.’s sales 575 Tue.’s open int 4,076, up 19 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1297 1313 1293¼ 1311 +14¼ Jan 1316¼ 1331 1312¼ 1329¼ +13 Mar 1329¼ 1341¾ 1324 1340 +10¾ May 1341 1353½ 1336 1351¼ +9¾ Jul 1347 1358¾ 1341½ 1356 +9 Aug 1328¼ 1337 1320¾ 1334¾ +8½ Sep 1282 1288¼ 1273¾ 1286½ +6¼ Nov 1260½ 1268¼ 1252¾ 1266½ +6 Jan 1274¼ 1274¼ 1271¼ 1272½ +5¾ Mar 1262¾ 1266½ 1262¾ 1266½ +5 May 1264¼ +4½ Jul 1266¼ +4 Aug 1257¾ +4 Sep 1225¾ +4 Nov 1215¾ 1218¾ 1208 1218¾ +4½ Jul 1218¾ +4½ Nov 1165 +4½ Est. sales 333,398. Tue.’s sales 285,477 Tue.’s open int 842,086, up 13,040 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 55.44 55.90 54.73 54.86 —.49 Jan 54.72 55.11 53.95 54.08 —.55 Mar 54.12 54.54 53.43 53.53 —.57 May 53.81 54.22 53.16 53.25 —.56 Jul 53.54 53.90 52.90 52.98 —.53 Aug 52.94 53.27 52.37 52.44 —.49 Sep 52.28 52.63 51.86 51.93 —.43 Oct 51.87 51.92 51.29 51.36 —.36 Dec 51.41 51.80 51.08 51.19 —.32 Jan 51.13 —.30 Mar 50.93 —.32 May 50.79 —.33 Jul 50.69 —.33 Aug 50.39 —.33 Sep 50.07 —.33 Oct 49.64 —.33 Dec 49.36 —.33 Jul 49.25 —.33 Oct 49.24 —.33 Dec 48.98 —.33 Est. sales 124,014. Tue.’s sales 100,961 Tue.’s open int 431,952, up 1,905 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 399.80 415.10 398.90 413.80 +14.00 Jan 394.60 407.00 393.20 406.30 +11.60 Mar 388.90 399.40 387.00 398.80 +9.80 May 387.10 396.00 385.10 395.50 +8.40 Jul 387.50 394.90 385.50 394.60 +7.10 Aug 385.10 391.70 382.80 391.40 +6.70 Sep 380.10 386.90 378.10 386.50 +6.40 Oct 375.90 381.50 374.00 381.00 +6.00 Dec 376.60 382.40 374.10 382.10 +5.70 Jan 374.90 381.70 374.90 381.50 +5.50 Mar 376.10 379.10 376.10 379.10 +5.10 May 378.10 +4.90 Jul 379.10 +4.80 Aug 377.00 +4.20 Sep 374.70 +4.20 Oct 371.40 +4.20 Dec 372.70 +5.70 Jul 373.20 +5.70 Oct 373.20 +5.70 Dec 367.60 +5.70 Est. sales 223,833. Tue.’s sales 159,734 Tue.’s open int 484,609, up 7,388

