CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 577 582¼ 568½ 570½ —6¾ Mar 605¼ 609½ 596½ 598¾ —5¾ May 620½ 624¾ 613¼ 616 —4¾ Jul 635 638½ 628¾ 631¼ —3½ Sep 649¾ 651¾ 643¾ 645½ —2¼ Dec 665¼ 666¼ 659¼ 662¼ —1 Mar 672½ 675¾ 672½ 675¾ May 675 678½ 675 678½ +½ Jul 665 +½ Sep 672½ +½ Dec 681½ +½ Mar 688¼ +½ May 688½ +½ Jul 668 Est. sales 97,298. Mon.’s sales 106,164 Mon.’s open int 428,499 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 490 492¾ 487¾ 489 —1 Mar 504¾ 507½ 502½ 503¾ —1¼ May 512¾ 514¾ 510¼ 511¼ —1½ Jul 518 520 515½ 516½ —1¾ Sep 513¼ 515½ 512 513 —1¼ Dec 516¾ 518½ 515½ 516½ —1¼ Mar 527¼ 528¼ 526 527 —1¼ May 533 533 532 532 —1½ Jul 530¾ 530¾ 530¼ 530¾ —1½ Sep 508¼ Dec 503¼ 504¼ 503 504 +¼ Jul 520¾ Dec 498 499½ 498 499½ Est. sales 148,671. Mon.’s sales 181,935 Mon.’s open int 1,356,760 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 384 394¾ 370¼ 374¼ —7½ Mar 401¾ 413½ 394¼ 394¼ —7¼ May 409¾ 409¾ 406 406 —6¼ Jul 414¾ —8¾ Sep 398 —8¾ Dec 381¾ —8¾ Mar 383¼ —8¾ May 389¼ —8¾ Jul 349¼ —8¾ Sep 365 —8¾ Jul 316¼ —8¾ Sep 332 —8¾ Est. sales 575. Mon.’s sales 527 Mon.’s open int 4,057, up 24 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1286 1303½ 1285½ 1296¾ +10½ Jan 1305¼ 1322¼ 1305 1316¼ +10½ Mar 1318¾ 1334¾ 1318¼ 1329¼ +10½ May 1332 1346¾ 1331 1341½ +9¾ Jul 1337¾ 1352¼ 1337¾ 1347 +8¾ Aug 1319½ 1330¼ 1317½ 1326¼ +8¼ Sep 1274¾ 1282 1273½ 1280¼ +7 Nov 1255¾ 1261¾ 1251¾ 1260½ +5½ Jan 1262¼ 1266¾ 1261¾ 1266¾ +4¾ Mar 1260½ 1261½ 1260½ 1261½ +3¾ May 1259¾ 1260 1259 1259¾ +3 Jul 1262¼ +3 Aug 1253¾ +3 Sep 1221¾ +3 Nov 1210 1215 1210 1214¼ +6½ Jul 1214¼ +6½ Nov 1160½ +6½ Est. sales 259,955. Mon.’s sales 222,702 Mon.’s open int 829,046 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 55.93 56.11 55.13 55.35 —.55 Jan 55.17 55.35 54.45 54.63 —.49 Mar 54.56 54.74 53.94 54.10 —.42 May 54.35 54.38 53.67 53.81 —.39 Jul 54.05 54.05 53.43 53.51 —.37 Aug 53.49 53.49 52.89 52.93 —.39 Sep 52.96 52.96 52.31 52.36 —.42 Oct 52.16 52.16 51.69 51.72 —.49 Dec 52.10 52.10 51.42 51.51 —.52 Jan 51.43 —.50 Mar 51.25 —.49 May 51.12 —.49 Jul 51.02 —.49 Aug 50.72 —.54 Sep 50.40 —.53 Oct 49.97 —.46 Dec 49.69 —.54 Jul 49.58 —.54 Oct 49.57 —.54 Dec 49.31 —.54 Est. sales 96,804. Mon.’s sales 137,149 Mon.’s open int 430,047 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 390.50 401.10 390.10 399.80 +9.60 Jan 386.20 395.70 385.80 394.70 +8.80 Mar 381.60 390.00 381.20 389.00 +7.90 May 380.60 388.10 380.00 387.10 +7.20 Jul 381.50 388.30 381.00 387.50 +6.60 Aug 380.00 385.50 378.90 384.70 +6.00 Sep 375.70 380.90 375.00 380.10 +5.30 Oct 370.90 375.80 370.40 375.00 +4.70 Dec 371.70 377.50 371.60 376.40 +4.70 Jan 373.60 376.30 373.60 376.00 +4.50 Mar 374.00 +4.40 May 373.20 +4.20 Jul 374.30 +4.20 Aug 372.80 +4.20 Sep 370.50 +4.20 Oct 367.20 +4.30 Dec 367.00 +4.30 Jul 367.50 +4.30 Oct 367.50 +4.30 Dec 361.90 +4.30 Est. sales 152,418. Mon.’s sales 119,149 Mon.’s open int 477,221, up 4,544

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.