CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 572 586¼ 569½ 579¾ +8¼ Mar 600¾ 613¼ 599¾ 606¼ +4¾ May 620 630½ 617¾ 622½ +2¾ Jul 638¼ 645½ 632¾ 636¾ +½ Sep 650½ 658½ 645¾ 649½ — ¾ Dec 668 674¼ 660¾ 664½ —1¾ Mar 684¼ 684¼ 673¼ 676½ —3 May 676½ 678¼ 676½ 678¼ —4 Jul 664¾ —2¾ Sep 672¼ —2¾ Dec 681¼ —2¾ Mar 688 —2¾ May 688¼ —2¾ Jul 671¼ —2¾ Est. sales 158,142. Thu.’s sales 155,267 Thu.’s open int 438,954, up 6,390 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 495 498¾ 490½ 493¼ —2¾ Mar 510¾ 514 506 508½ —3 May 518¼ 521½ 514¼ 516½ —3 Jul 523¼ 526½ 519 521¾ —2½ Sep 518½ 521½ 515½ 517¾ —2 Dec 522 524½ 518¾ 521¼ —1½ Mar 531 534¼ 529¾ 531¾ —1¼ May 538¾ 539 534¼ 536½ —1¼ Jul 533¾ 535½ 533¼ 535½ —1¼ Sep 508¼ —2 Dec 505 505½ 502¼ 503¼ —2¼ Jul 520 —2 Dec 498½ 498½ 497½ 498 —1¾ Est. sales 202,112. Thu.’s sales 335,119 Thu.’s open int 1,357,196 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 384¾ 388¼ 373 383¼ — ¼ Mar 404 405¼ 397 403¼ — ¼ May 410½ 414¼ 410½ 414¼ Jul 425½ —1 Sep 408¾ —1 Dec 392½ —1 Mar 394 —1 May 400 —1 Jul 360 —1 Sep 375¾ —1 Jul 327 —1 Sep 342¾ —1 Est. sales 851. Thu.’s sales 9,151 Thu.’s open int 3,912 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1286¾ 1298½ 1273½ 1280¼ —9¾ Jan 1306¼ 1318 1293¼ 1300 —8¾ Mar 1318 1328¾ 1305½ 1312¾ —6¾ May 1328¾ 1341 1318½ 1326 —6 Jul 1336½ 1346¾ 1325 1332½ —5¾ Aug 1318¾ 1325 1305¾ 1313¼ —5½ Sep 1278¾ 1280¼ 1263½ 1270½ —6¾ Nov 1259½ 1262¼ 1245¼ 1251¾ —8 Jan 1265½ 1265½ 1256¾ 1259¼ —8¼ Mar 1249¾ 1254½ 1249¾ 1254½ —7¾ May 1260 1260 1253 1253 —7¾ Jul 1255½ —7½ Aug 1247 —7½ Sep 1215 —7½ Nov 1203¾ 1205½ 1203¾ 1203¾ —11¼ Jul 1203¾ —11¼ Nov 1150 —11¼ Est. sales 256,816. Thu.’s sales 494,935 Thu.’s open int 832,207, up 7,932 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 54.46 56.36 54.45 55.35 +.88 Dec 53.37 54.52 53.15 54.38 +1.01 Jan 52.69 53.82 52.69 53.72 +.96 Mar 52.33 53.36 52.27 53.28 +.95 May 52.10 53.13 52.08 53.06 +.91 Jul 52.00 52.94 51.90 52.87 +.87 Aug 51.78 52.47 51.50 52.40 +.80 Sep 51.36 51.97 51.11 51.93 +.72 Oct 50.63 51.45 50.63 51.42 +.66 Dec 50.56 51.34 50.51 51.27 +.64 Jan 50.58 51.17 50.55 51.17 +.61 Mar 50.98 +.62 May 50.84 +.62 Jul 50.74 +.63 Aug 50.49 +.63 Sep 50.10 +.55 Oct 49.56 +.45 Dec 49.35 49.35 49.33 49.33 +.51 Jul 49.22 +.51 Oct 49.21 +.51 Dec 48.95 +.51 Est. sales 143,951. Thu.’s sales 196,888 Thu.’s open int 427,059, up 7,488 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 387.60 Dec 393.80 399.00 388.00 390.00 —2.90 Jan 389.70 394.50 384.40 385.90 —3.30 Mar 383.00 389.00 379.40 381.00 —2.90 May 382.80 387.30 377.80 379.70 —3.10 Jul 384.10 388.40 378.60 380.80 —3.30 Aug 382.30 386.00 376.90 379.00 —3.50 Sep 378.80 381.20 373.70 375.50 —3.80 Oct 374.00 376.00 369.40 371.20 —4.20 Dec 376.10 379.00 370.50 372.30 —4.40 Jan 371.60 372.20 371.60 372.20 —4.30 Mar 370.30 —4.00 May 369.60 —4.10 Jul 370.70 —4.40 Aug 369.20 —4.60 Sep 366.90 —4.40 Oct 363.60 —4.30 Dec 363.40 —4.50 Jul 363.90 —4.50 Oct 363.90 —4.50 Dec 358.30 —4.50 Est. sales 171,507. Thu.’s sales 280,706 Thu.’s open int 474,349, up 9,981

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.