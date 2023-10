CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 559 560¾ 551 556 —2½ Mar 590 592 582¾ 587¼ —2¾ May 610 612½ 603½ 607¼ —3¼ Jul 628¼ 630½ 621½ 625¼ —3½ Sep 643¼ 643¼ 637¼ 640 —3½ Dec 660 662 654 657¼ —2¾ Mar 676¼ 676¼ 668 671¼ —3¾ May 675 675¾ 671¼ 675¾ —4½ Jul 660½ —4½ Sep 668 —4½ Dec 677 —4½ Mar 683¾ —4½ May 684 —4½ Jul 667 —4½ Est. sales 77,384. Tue.’s sales 82,169 Tue.’s open int 426,659, up 3,019 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 485½ 488½ 483½ 488 +2½ Mar 501¼ 504 499¼ 503¾ +2½ May 508½ 512 507½ 511¾ +2½ Jul 514 516¾ 512½ 516¾ +2¼ Sep 511¼ 513¾ 509¼ 513¾ +2½ Dec 514½ 517¾ 512¾ 517¼ +3 Mar 525 528 523¾ 527¾ +3 May 530½ 532¾ 530¼ 532¾ +2½ Jul 529 532 528¾ 532 +2¾ Sep 506¾ 508¼ 506¾ 508¼ +3¼ Dec 501½ 503¼ 501 503 +2¼ Jul 519¾ +1 Dec 498½ +½ Est. sales 151,735. Tue.’s sales 183,122 Tue.’s open int 1,357,079, up 6,415 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 409¼ 410¾ 395½ 395¾ —13½ Mar 427½ 428¾ 415½ 415½ —13 May 441¾ 441¾ 429 429 —12 Jul 443¾ 447 442½ 442½ —7 Sep 425¾ —7 Dec 409½ —7 Mar 411 —7 May 417 —7 Jul 377 —7 Sep 392¾ —7 Jul 344 —7 Sep 359¾ —7 Est. sales 747. Tue.’s sales 458 Tue.’s open int 4,018, up 27 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1271½ 1274¼ 1251 1252½ —19 Jan 1289½ 1292 1270¼ 1272¼ —17 Mar 1301 1304¼ 1282½ 1285 —15½ May 1313¼ 1315½ 1295¼ 1298 —14 Jul 1319¼ 1321¼ 1302¼ 1304¾ —13 Aug 1303¼ 1304½ 1287 1289½ —12¼ Sep 1264¾ 1266¾ 1251½ 1254¾ —9½ Nov 1249¼ 1252 1237¼ 1239½ —9¾ Jan 1253 1253 1246¾ 1247½ —9½ Mar 1245 1245 1243½ 1243½ —9½ May 1244¾ 1244¾ 1241¼ 1242 —10 Jul 1244½ —10 Aug 1236 —10 Sep 1204 —10 Nov 1195¼ 1196¾ 1195 1196¾ —8¼ Jul 1196¾ —8¼ Nov 1143 —8¼ Est. sales 340,275. Tue.’s sales 357,476 Tue.’s open int 821,757, up 3,567 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 53.98 54.05 53.52 53.52 —.47 Dec 53.30 53.60 52.49 52.72 —.51 Jan 52.76 52.97 51.93 52.10 —.52 Mar 52.39 52.65 51.49 51.65 —.63 May 52.24 52.49 51.30 51.45 —.68 Jul 52.12 52.24 51.11 51.24 —.69 Aug 51.67 51.81 50.79 50.89 —.66 Sep 51.33 51.35 50.57 50.57 —.64 Oct 51.18 51.18 50.21 50.21 —.65 Dec 51.07 51.07 50.01 50.14 —.69 Jan 50.10 —.71 Mar 49.93 —.69 May 49.79 —.67 Jul 49.68 —.66 Aug 49.45 —.63 Sep 49.09 —.69 Oct 48.53 —.84 Dec 48.40 48.40 48.36 48.36 —.74 Jul 48.25 —.74 Oct 48.24 —.74 Dec 47.98 —.74 Est. sales 142,382. Tue.’s sales 212,878 Tue.’s open int 416,271, up 4,995 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 377.50 377.50 369.00 374.30 +2.30 Dec 377.50 379.30 374.20 377.10 —.40 Jan 376.10 378.00 373.00 375.00 —1.20 Mar 373.60 375.30 370.30 371.80 —1.80 May 373.60 375.00 369.90 371.40 —2.00 Jul 375.60 377.00 372.20 373.70 —1.90 Aug 374.40 375.00 371.40 372.50 —1.90 Sep 371.90 372.90 368.80 369.80 —1.60 Oct 367.50 368.10 366.10 366.10 —1.40 Dec 369.80 370.30 367.30 367.60 —1.20 Jan 369.20 369.70 367.90 367.90 —.90 Mar 367.40 367.70 366.20 366.20 —1.00 May 367.30 367.30 365.90 365.90 —1.10 Jul 367.70 —1.30 Aug 366.50 —1.20 Sep 363.90 —1.30 Oct 360.90 —1.20 Dec 360.90 —1.20 Jul 361.40 —1.20 Oct 361.40 —1.20 Dec 355.80 —1.20 Est. sales 123,975. Tue.’s sales 152,011 Tue.’s open int 458,563

