CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 573¾ 574¾ 555½ 558½ —14¼ Mar 604½ 605¼ 587 590 —13½ May 624¾ 625 607¼ 610½ —12¾ Jul 642 642¼ 625¼ 628¾ —12 Sep 656½ 656½ 640½ 643½ —11½ Dec 670½ 670½ 658 660 —11¾ Mar 678½ 678¾ 673½ 675 —11 May 683¼ 683¼ 679¾ 680¼ —10¾ Jul 665 —10½ Sep 672½ —10½ Dec 681½ —10½ Mar 688¼ —10½ May 688½ —10½ Jul 671½ —10½ Est. sales 82,169. Mon.’s sales 81,214 Mon.’s open int 423,640, up 330 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 488 488¼ 484¼ 485½ —2¾ Mar 503½ 503¾ 499½ 501¼ —2½ May 512 512 507¾ 509¼ —2¾ Jul 516¾ 516¾ 512¾ 514½ —2½ Sep 511½ 512½ 509¼ 511¼ —1¾ Dec 515½ 515¾ 512¾ 514¼ —2 Mar 525 525¾ 523 524¾ —1¾ May 530 530½ 530 530¼ —1½ Jul 528½ 530 527¼ 529¼ —1¾ Sep 506¼ 506¾ 505 505 +¾ Dec 499 501½ 498¾ 500¾ +¾ Jul 518½ 518¾ 518½ 518¾ +2½ Dec 497¾ 498 497¾ 498 +1¾ Est. sales 158,800. Mon.’s sales 19,218 Mon.’s open int 1,350,664 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 420 420½ 409 409¼ —11¼ Mar 435 435¼ 428½ 428½ —10 May 441 —10 Jul 459 459 449½ 449½ —10 Sep 432¾ —10 Dec 416½ —10 Mar 418 —10 May 424 —10 Jul 384 —10 Sep 399¾ —10 Jul 351 —10 Sep 366¾ —10 Est. sales 458. Mon.’s sales 234 Mon.’s open int 3,991 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1263 1273¼ 1254¼ 1271½ +7¼ Jan 1281 1290¾ 1272½ 1289¼ +6¾ Mar 1294 1302½ 1285¼ 1300½ +4¾ May 1304¼ 1314 1297¾ 1312 +3½ Jul 1314 1319¾ 1304¼ 1317¾ +2½ Aug 1295 1303 1288½ 1301¾ +2¼ Sep 1260 1266¼ 1251¾ 1264¼ +½ Nov 1248 1251½ 1239¾ 1249¼ —1¼ Jan 1249½ 1257¼ 1248¼ 1257 —1¼ Mar 1253 —1 May 1252 — ¼ Jul 1252¼ 1254½ 1252¼ 1254½ — ½ Aug 1245 1246 1245 1246 —1¼ Sep 1214 —1¼ Nov 1205 — ¾ Jul 1205 — ¾ Nov 1151¼ — ¾ Est. sales 325,180. Mon.’s sales 313,009 Mon.’s open int 818,190 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 54.94 55.30 53.96 53.99 —2.14 Dec 54.08 54.09 52.24 53.23 —.70 Jan 53.36 53.37 51.64 52.62 —.64 Mar 52.88 52.93 51.36 52.28 —.50 May 52.63 52.67 51.26 52.13 —.40 Jul 52.33 52.34 51.04 51.93 —.30 Aug 51.83 51.83 50.70 51.55 —.18 Sep 51.37 51.44 50.30 51.21 —.06 Oct 50.60 50.86 49.99 50.86 +.09 Dec 50.82 51.13 49.86 50.83 +.21 Jan 49.89 50.81 49.89 50.81 +.24 Mar 50.62 +.24 May 50.46 +.24 Jul 50.34 +.27 Aug 50.08 +.29 Sep 49.78 +.33 Oct 49.37 +.38 Dec 48.30 49.10 48.30 49.10 +.29 Jul 48.58 48.99 48.58 48.99 +.27 Oct 48.98 +.27 Dec 48.72 +.27 Est. sales 195,423. Mon.’s sales 184,143 Mon.’s open int 411,276 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 372.10 377.30 370.30 372.00 +1.10 Dec 374.50 378.30 371.80 377.50 +2.90 Jan 372.90 376.90 370.80 376.20 +2.70 Mar 370.70 374.10 368.50 373.60 +2.60 May 370.80 374.30 368.80 373.40 +2.20 Jul 373.30 376.60 371.70 375.60 +1.70 Aug 373.10 376.00 371.70 374.40 +1.00 Sep 371.10 374.20 370.20 371.40 —.20 Oct 370.30 371.00 367.10 367.50 —.80 Dec 369.80 373.20 368.30 368.80 —1.20 Jan 371.60 371.60 368.80 368.80 —1.40 Mar 367.20 —1.50 May 367.00 —1.60 Jul 369.00 —1.60 Aug 367.70 —1.60 Sep 365.20 —1.50 Oct 362.10 —1.30 Dec 362.10 —1.40 Jul 362.60 —1.40 Oct 362.60 —1.40 Dec 357.00 —1.40 Est. sales 138,816. Mon.’s sales 175,009 Mon.’s open int 463,737, up 1,143

