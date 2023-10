CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 567½ 569¾ 551¾ 560 —8½ Mar 596¾ 598 581¾ 589 —8¾ May 615 616¾ 602 607 —10 Jul 630½ 632 619 623 —9¾ Sep 641¾ 644½ 635¼ 637¾ —9 Dec 659½ 662½ 652¼ 654½ —8½ Mar 673 674¼ 668¼ 669¼ —7¾ May 677½ 677½ 674¼ 675¼ —6¾ Jul 661 —6¾ Sep 668½ —6¾ Dec 677½ —6¾ Mar 684¼ —6¾ May 684½ —6¾ Jul 674½ —6¾ Est. sales 118,375. Tue.’s sales 139,024 Tue.’s open int 429,333 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 487½ 489¾ 482½ 486 —1½ Mar 502 504½ 497½ 501 —1¼ May 510 512½ 506¼ 509½ —1 Jul 515 517¼ 511 514½ — ½ Sep 512¾ 513 508¼ 510¾ — ½ Dec 514½ 516 511 513½ —1 Mar 525 526½ 522¼ 524 — ¾ May 529½ 530 529¼ 529½ — ¼ Jul 529½ 530¾ 526¾ 528½ — ½ Sep 500¾ — ¾ Dec 499 499¼ 495¾ 497¼ — ¾ Jul 513½ — ¼ Dec 497 — ½ Est. sales 201,822. Tue.’s sales 218,599 Tue.’s open int 1,367,904 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 434 442½ 426¼ 429 —7½ Mar 447 —7½ May 458 —7¼ Jul 467¼ —9 Sep 450½ —9 Dec 434¼ —9 Mar 435¾ —9 May 441¾ —9 Jul 401¾ —9 Sep 417½ —9 Jul 368¾ —9 Sep 384½ —9 Est. sales 294. Tue.’s sales 675 Tue.’s open int 4,117, up 134 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1272 1285 1268¾ 1273 +¼ Jan 1291¼ 1303¼ 1287¾ 1292¼ +¼ Mar 1306½ 1318 1302¾ 1307¼ — ¼ May 1319¾ 1329½ 1315 1320¼ — ½ Jul 1326¼ 1334¾ 1320¼ 1326 — ¾ Aug 1314¼ 1316¾ 1304¾ 1310¼ —1½ Sep 1280½ 1280¾ 1269¾ 1274¾ —3 Nov 1262 1266 1255 1261½ —2 Jan 1270 1271¼ 1264 1268¾ —1¾ Mar 1255¼ 1264 1255¼ 1264 +¾ May 1257½ 1263 1257½ 1263 +2¾ Jul 1259¼ 1265½ 1259¼ 1265½ +4 Aug 1259 +3½ Sep 1227 +3½ Nov 1216½ +1½ Jul 1216½ +1½ Nov 1162¾ +1½ Est. sales 227,943. Tue.’s sales 379,547 Tue.’s open int 803,439 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 60.00 60.12 58.41 58.43 —1.02 Dec 57.13 57.48 55.93 55.99 —1.14 Jan 56.31 56.59 55.21 55.28 —1.03 Mar 55.60 55.83 54.61 54.67 —.93 May 55.20 55.41 54.30 54.36 —.84 Jul 54.84 54.89 53.95 54.05 —.72 Aug 54.27 54.31 53.44 53.54 —.67 Sep 53.82 53.82 52.93 53.03 —.62 Oct 52.88 52.94 52.33 52.43 —.60 Dec 52.73 52.73 52.08 52.15 —.57 Jan 52.35 52.35 52.07 52.07 —.56 Mar 52.12 52.12 51.87 51.87 —.60 May 52.05 52.05 51.70 51.70 —.62 Jul 51.67 51.67 51.55 51.55 —.64 Aug 51.25 —.68 Sep 50.94 —.71 Oct 50.57 —.54 Dec 50.22 —.65 Jul 50.13 —.65 Oct 50.12 —.65 Dec 49.86 —.65 Est. sales 138,702. Tue.’s sales 138,816 Tue.’s open int 417,636 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 366.00 368.80 362.50 368.70 +5.50 Dec 372.10 378.20 368.70 372.00 +.30 Jan 371.50 376.70 368.50 370.90 —.20 Mar 369.80 373.80 367.20 369.30 +.20 May 370.30 373.70 368.00 370.30 +.70 Jul 372.50 376.00 370.90 373.50 +1.00 Aug 373.50 375.10 370.70 373.30 +1.00 Sep 370.60 372.40 368.90 371.50 +.90 Oct 368.40 368.70 366.10 368.40 +.80 Dec 369.10 370.40 366.70 370.00 +1.80 Jan 368.00 370.00 367.90 370.00 +2.10 Mar 367.00 368.50 366.00 368.50 +2.10 May 366.10 368.00 366.00 368.00 +2.50 Jul 368.10 369.80 368.10 369.80 +2.80 Aug 367.00 368.40 367.00 368.40 +2.80 Sep 365.00 365.60 365.00 365.60 +2.80 Oct 360.00 362.20 360.00 362.20 +3.10 Dec 362.10 +3.30 Jul 361.40 +4.10 Oct 361.40 +4.10 Dec 355.80 +4.10 Est. sales 162,115. Tue.’s sales 220,754 Tue.’s open int 465,299

