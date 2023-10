CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 568¼ 575 562¾ 568½ +3¾ Mar 598¾ 603¾ 593 597¾ +1¾ May 618¼ 621¾ 611½ 617 +2 Jul 632¾ 637 626¼ 632¾ +1¾ Sep 647½ 651 640½ 646¾ +¾ Dec 660½ 666¾ 657 663 Mar 674¾ 681 669¾ 677 — ¾ May 682¼ 682¼ 682 682 —1¼ Jul 667¾ —1½ Sep 675¼ —1½ Dec 684¼ —1½ Mar 691 —1½ May 691¼ —1½ Jul 681¼ —1½ Est. sales 131,717. Mon.’s sales 166,680 Mon.’s open int 436,642, up 2,482 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 488 489¼ 484¼ 487½ —1¼ Mar 503 503¾ 499¼ 502¼ —1½ May 511¾ 512½ 507¾ 510½ —1¾ Jul 516½ 517 512¾ 515 —2¼ Sep 513¼ 513¾ 509¾ 511¼ —2¾ Dec 516½ 517½ 513¼ 514½ —2¾ Mar 526½ 527 523¾ 524¾ —2¾ May 532 532 529¾ 529¾ —2¼ Jul 529 530 527¾ 529 —2½ Sep 501½ —1½ Dec 499 499¼ 497 498 —1½ Jul 514 514 513¼ 513¾ —2 Dec 495¾ 497½ 495¼ 497½ — ¾ Est. sales 200,132. Mon.’s sales 237,392 Mon.’s open int 1,371,308, up 12,341 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 432 440 426¼ 436½ +2 Mar 444½ 454½ 444½ 454½ +2¾ May 465¼ +3 Jul 476¼ +9 Sep 459½ +9 Dec 443¼ +9 Mar 444¾ +9 May 450¾ +9 Jul 410¾ +9 Sep 426½ +9 Jul 377¾ +9 Sep 393½ +9 Est. sales 294. Mon.’s sales 658 Mon.’s open int 3,983 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1276½ 1278¾ 1256¾ 1272¾ —4¼ Jan 1296 1298 1277½ 1292 —4¾ Mar 1311¼ 1314¾ 1295½ 1307½ —5¾ May 1326½ 1328 1310¾ 1320¾ —5¾ Jul 1333 1333¾ 1318¾ 1326¾ —6¼ Aug 1317 1318¾ 1305 1311¾ —5¾ Sep 1281 1281 1272¼ 1277¾ —4½ Nov 1265¼ 1267¾ 1258 1263½ —4 Jan 1273 1273 1268¾ 1270½ —4¼ Mar 1258 1263¼ 1258 1263¼ —3½ May 1254¾ 1260¼ 1254¾ 1260¼ —3½ Jul 1261½ —3½ Aug 1255½ —3½ Sep 1223½ —3½ Nov 1215 — ¾ Jul 1215 — ¾ Nov 1161¼ — ¾ Est. sales 354,632. Mon.’s sales 288,834 Mon.’s open int 804,863, up 12,013 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 59.75 59.75 59.30 59.45 —.40 Dec 57.50 58.07 56.64 57.13 —.30 Jan 56.75 57.24 55.86 56.31 —.37 Mar 56.15 56.60 55.24 55.60 —.51 May 55.89 56.24 54.89 55.20 —.60 Jul 55.68 55.87 54.50 54.77 —.70 Aug 55.19 55.29 54.01 54.21 —.78 Sep 54.63 54.72 53.43 53.65 —.80 Oct 53.85 53.85 52.90 53.03 —.82 Dec 53.34 53.34 52.50 52.72 —.84 Jan 52.63 —.86 Mar 52.30 52.47 52.30 52.47 —.85 May 52.32 —.85 Jul 52.19 —.85 Aug 51.93 —.86 Sep 51.65 —.88 Oct 51.11 —.84 Dec 50.87 —.89 Jul 50.78 —.89 Oct 50.77 —.89 Dec 50.51 —.89 Est. sales 132,953. Mon.’s sales 143,040 Mon.’s open int 422,931 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 364.00 364.00 360.00 363.20 —4.40 Dec 374.70 374.80 367.10 371.70 —2.60 Jan 373.30 373.30 367.00 371.10 —1.70 Mar 370.30 370.90 365.70 369.10 —1.00 May 370.30 371.60 366.50 369.60 —.30 Jul 372.80 374.70 369.80 372.50 —.10 Aug 372.30 373.10 369.70 372.30 +.20 Sep 370.60 371.40 367.90 370.60 +.50 Oct 366.00 368.50 365.40 367.60 +.50 Dec 367.40 370.90 366.30 368.20 +.10 Jan 367.90 +.20 Mar 366.40 +.40 May 365.50 +.60 Jul 367.00 +1.10 Aug 365.60 +.90 Sep 362.80 +.80 Oct 359.10 +.70 Dec 358.80 +1.20 Jul 357.30 +1.20 Oct 357.30 +1.20 Dec 351.70 +1.20 Est. sales 209,128. Mon.’s sales 190,254 Mon.’s open int 465,930

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.