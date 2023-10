Charlotte Sena, la niña de 9 años desaparecida, podría estar en “peligro inminente”, dice la Policía

(CNN) — La familia de Charlotte Sena, quien desapareció la noche de este sábado en el norte del estado de…

(CNN) — La familia de Charlotte Sena, quien desapareció la noche de este sábado en el norte del estado de Nueva York, pidió la ayuda de la comunidad mientras las autoridades intensifican la búsqueda de la niña de nueve años, que podría haber sido secuestrada.

Charlotte, que acampaba en el Parque Estatal del Lago Moreau con su familia, salió a dar un paseo en bicicleta con unos amigos alrededor de la hora de la cena y nunca regresó, según las autoridades.

La policía cree que Charlotte podría estar en “peligro inminente”, de acuerdo a una Alerta Amber emitida el domingo por la mañana.

“Tras nuestra exhaustiva búsqueda en el parque, dimos el paso de emitir la Alerta Amber porque pensamos que, al no encontrarla, es muy posible que se haya producido un secuestro”, dijo el teniente coronel Richard Mazzone, de la Fuerza Uniforme de la Policía Estatal.

En el momento de su desaparición, Charlotte vestía una camiseta naranja teñida de Pokémon, pantalones azul oscuro, Crocs negros y un casco gris de ciclista, según la descripción facilitada por la policía estatal.

“Este es un momento crítico. Las estadísticas nos dicen que en los posibles secuestros, que bien podría ser este caso, las primeras 24 a 48 horas son críticas”, dijo John Miller, analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN, en CNN This Morning.

La familia de Charlotte pide ahora a la comunidad cualquier tipo de información que pueda ayudar a traerla a casa.

“Ningún dato es insignificante”, dijo Jené Sena, tía de Charlotte, a WCBS, afiliada de CNN. “Es una niña de nueve años, rubia, adorable y con flequillo. Tiene los ojos verdes, mide poco menos de 1,4 metros y es simplemente una niña dulce y encantadora”.

Charlotte fue vista por última vez sobre las 18:15 horas del sábado, montando en bicicleta en uno de los circuitos del parque. Había hecho algunas vueltas con sus amigos y quería hacer una más sola, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en una rueda de prensa. Su madre denunció su desaparición sobre las 18:45 horas, después de que encontraran la bicicleta de Charlotte en el circuito sin ella, según Mazzone.

“Una vez que encontraron su bicicleta durante esa búsqueda, se dieron cuenta de que no estaba en ella y no se había alejado demasiado, no se había perdido. Algo iba realmente mal”, dijo Miller.

“Solo queremos que vuelva sana y salva, como haría cualquier padre. Ninguna pista es demasiado pequeña, por favor llamen si saben algo”, dice un comunicado de la familia de Charlotte facilitado a NBC News y otros medios.

El parque estatal, ubicado a unos 70 kilómetros al norte de Albany, tiene más de 1.861 hectáreas y “se extiende entre bosques, pinares y crestas rocosas”, según el Departamento de Conservación Medioambiental.

“Están utilizando casi todos los recursos imaginables: helicópteros, imágenes térmicas, lectores de matrículas y video, en la medida en que están disponibles en ese parque”, dijo Miller. “Disponen de parte de esa tecnología en la zona, pero no es como si esto hubiera ocurrido en Albany o en la ciudad de Nueva York”.

Más de 100 personas están buscando a la niña, incluidos equipos de aviación y de rescate submarino, sabuesos, drones y expertos en tecnología, dijo Hochul. Charlotte es sobrina de un miembro del cuerpo de bomberos de Schenectady, que también está ayudando en la búsqueda, añadió Hochul.

“No estamos dejando piedra, rama, mesa o cabaña sin remover, sin tocar, sin examinar en nuestra búsqueda para encontrar a Charlotte”, dijo Hochul. “Si sabes algo, si has visto algo, si oyes algo, por favor ponte en contacto con el 911 para decirnos lo que sabes”.

El Parque Estatal del Lago Moreau dijo en una publicación de Facebook que está cerrado hasta nuevo aviso.

— Christina Maxouris de CNN contribuyó con este reportaje.

