Ataque con cuchillo en una escuela francesa deja un muerto y varios heridos

París (CNN) — Un maestro murió este viernes y varias personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo en una escuela pública en Arras, al norte de Francia, según BFMTV, afiliada de CNN.

Un trabajador de la escuela se encuentra en estado crítico tras recibir varias puñaladas y un segundo profesor resultó herido de menor gravedad, informó BFMTV.

El sospechoso, un hombre de 20 años de origen checheno, ha sido detenido por la policía, según BFMTV, afiliada de CNN.

El ataque ocurrió en la escuela secundaria Gambetta alrededor de las 11 a.m. hora local (5 a.m. ET) del viernes, dijo BFMTV.

Según una publicación en X del ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, el atacante fue detenido por la Policía.

Según BFMTV, el sospechoso es un hombre de 20 años de origen checheno que gritó “Allahu Akbar” durante el ataque. Según los informes, su hermano también fue detenido.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigió a la escuela pública donde ocurrió el ataque, según informó el Palacio del Elíseo.

La Policía francesa publicó en X pidiendo a la gente que evite el área y evite difundir información errónea en línea sobre el incidente.

