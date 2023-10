Argentinos, tailandeses, estadounidenses y más: los extranjeros muertos y desaparecidos en Israel

(CNN) — Los atentados de Hamas tuvieron lugar en suelo israelí, pero han afectado a familias de todo el mundo,…

Argentina

La Cancillería de Argentina informó este lunes que siete ciudadanos de ese país murieron tras los ataques de Hamas. Mientras que hay 15 personas reportadas como desaparecidas.

Previamente, la entidad había confirmado a CNN cuatro argentinos fallecidos.

Entre las víctimas, se encuentra Rodolfo Skariszewski, quien falleció mientras paseaba a su perro. CNN entrevistó a su hermano Ricardo este domingo.

En tanto, este martes, las Fuerzas Armadas de Argentina iniciaron el operativo “Regreso Seguro” para evacuar a más de 700 argentinos que pidieron ayuda, bien sea porque quedaron varados en tránsito en Israel o porque buscan emigrar desde ese país.

Despegó el primer avión “Hércules” que hará vuelos especiales de Tel Aviv a Roma para evacuar a los argentinos y las argentinas que están en Israel.

De Italia a la Argentina serán repatriados por nuestra aerolínea de bandera @Aerolineas_AR 🇦🇷 pic.twitter.com/iRJYSdxo2n

— Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) October 10, 2023

Al menos 24 latinoamericanos permanecen desaparecidos tras los ataques de Hamas contra Israel

Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú confirmó el fallecimiento del médico peruano israelí Daniel Levi, uno de los cuatro ciudadanos de su país reportados como desaparecidos. Esta es la segunda muerte confirmada por la Cancillería peruana tras los letales ataques de Hamas a Israel.

A través de su cuenta en la red social X, el ministerio expresó las condolencias del Estado peruano a sus amigos y familiares, y señaló que se está trabajando para ubicar a los dos desaparecidos restantes.

La confirmación del primer fallecido, identificado como Brando David Flores García, también se anunció este martes.

Los funcionarios diplomáticos y consulares peruanos continúan trabajando, según se señala en la publicación de X, para brindar información y ayuda a la comunidad peruana en Israel.

El gobierno de Perú informó en X que 16 ciudadanos han sido sacados en avión de Israel y se espera que 131 de ellos lo hagan en los “próximos días”. Las autoridades también informaron este miércoles que una mujer que fue reportada como desaparecida había sido localizada y se encuentra a salvo.

Chile

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, informó este martes que hasta ahora se han registrado tres muertos descendientes de chilenos y una chilena secuestrada durante el ataque de Hamas a Israel.

Según la Cancillería del país, las víctimas mortales corresponden a Noa Glasberg, hija de chilena; Itay Berdichevsky, nieto de chileno y Tomer Shpirer, hijo de chilena.

“Tenemos que lamentar tres víctimas descendientes de chilenos… estamos también verificando si hay alguna otra víctima”, señaló el canciller durante una rueda de prensa desde el Congreso en Valparaíso.

Sobre la persona secuestrada, Van Klaveren explicó que “en el caso de Loren Garcovich, ayer tuve una conversación muy emotiva con su padre. Él informó sobre las características de su captura y esperamos que pueda retornar a su hogar”.

El padre de Loren, Danny Garcovich, señaló a CNN Chile que el último contacto que tuvo con su hija fue a las 12:30 p.m. del sábado 7 de octubre. Loren se encontraba en un kibutz (comuna agrícola israelí) donde reside, cuando ocurrió un ataque. “Ella desesperada decía que había gente dentro de la casa, que estaban rompiendo todo y pedía auxilio, si alguien podía acercarse, si alguien podía llegar, auxiliarla… desgraciadamente no había suficiente personal como para contrarrestar tantos puntos de ataque simultáneamente. No había personal suficiente hasta que llegó refuerzo del ejército”, afirmó Danny Garcovich, quien estima que 30 minutos después, tanto su hija como su esposo, Iván Illaramendi -de nacionalidad española- “ya no estaban ahí en la casa, los secuestraron, robaron el auto”.

El canciller señaló que están en contacto con el gobierno español “para evaluar la posibilidad de una acción conjunta” por la pareja.

Hasta este miércoles, Chile había evacuado a 209 de sus ciudadanos en tres vuelos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores del país.

Estados Unidos

Al menos 14 estadounidenses han muerto tras los ataques de Hamas a Israel, confirmó el presidente Joe Biden.

Desde el Comedor de Estado de la Casa Blanca, Biden pronunció un discurso este martes en el que arremetió contra la “maldad pura y dura” que se desató durante el ataque de Hamas contra Israel este fin de semana.

“Ha sido un acto de pura maldad, más de 1.000 civiles masacrados ––no sólo asesinados, masacrados–– en Israel, entre ellos al menos 14 ciudadanos estadounidenses”, dijo el presidente. “La brutalidad de Hamas, esta sed de sangre, nos trae a la mente lo peor, los peores desmanes de ISIS… esto es terrorismo, pero tristemente, para el pueblo judío no es nuevo. Este ataque ha sacado a la superficie recuerdos dolorosos y las cicatrices de milenios de antisemitismo y genocidio del pueblo judío, así que en este momento debemos ser claros como el agua, estamos con Israel”.

Biden también dijo que las autoridades ya confirmaron que hay ciudadanos estadounidenses entre los rehenes de Hamas.

“Ahora sabemos que hay ciudadanos estadounidenses entre los retenidos por Hamas”, dijo. “Estoy dando instrucciones a mi equipo para que comparta información de inteligencia y despliegue expertos adicionales de todo el gobierno de Estados Unidos para consultar y asesorar a sus homólogos israelíes sobre los esfuerzos de recuperación de rehenes, porque como presidente, no tengo mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses que son rehenes en todo el mundo”.

Tailandia

Tailandia, por su parte, informó este martes que asciende a 18 la cifra de víctimas fatales de ese país durante los ataques, lo que supone la mayor pérdida de vidas por parte de una nación extranjera hasta la fecha. Desde el ministerio de Asuntos Exteriores local informaron que nueve de sus ciudadanos resultaron heridos.

Y se estima que 11 más fueron tomados como rehenes por Hamas.

Este lunes la portavoz Kanchana Patarachoke había dicho que no querían “hacer públicos los nombres por cortesía”. “No queremos que los familiares se enteren de la noticia por los medios de comunicación antes de que tengamos comunicación directa con ellos”, añadió.

Israel es desde hace tiempo un destino importante para los emigrantes tailandeses, la mayoría de los cuales realizan trabajos agrícolas.

Hay unos 30.000 trabajadores tailandeses en Israel, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, y más de 1.000 han solicitado ayuda para ser evacuados.

El Gobierno tailandés está preparado para evacuar al resto de sus ciudadanos con aviones de la Real Fuerza Aérea tailandesa en estado de alerta, dijo el primer ministro Srettha Thavisin en un mensaje en X, antes Twitter.

El ministro de Defensa israelí ordena el “asedio total” de Gaza, mientras el conflicto con Hamas entra en su tercer día

Otras nacionalidades

“La cifra aumentará”: entre los extranjeros que se sabe que han muerto hasta ahora hay dos ucranianos, 10 nepalíes, dos franceses, un británico, un peruano, una brasileña, además de los mencionados argentinos, estadounidenses y tailandeses.

Los nepalíes murieron cuando militantes atacaron el sábado el kibutz Alumim, en el sur de Israel, según declaró el embajador nepalí Kanta Rizal a CNN el domingo.

Los fallecidos eran estudiantes de agricultura que estudiaban y trabajaban en el marco del programa “Learn and Earn” del Gobierno israelí, explicó Rizal. La embajada está trabajando para repatriar los cuerpos, añadió.

Latinoamericanos desaparecidos

Al menos 20 ciudadanos latinoamericanos más están desaparecidos, entre ellos personas de Argentina, Brasil, México, Paraguay y Colombia.

Equipos de emergencia israelíes acordonan el lugar de un ataque con cohetes en la ciudad de Ashdod, en el sur de Israel, el 9 de octubre de 2023. Israel bombardeó sin tregua la Franja de Gaza a primera hora del lunes, mientras se sucedían los combates con Hamas en los alrededores de la Franja de Gaza y el número de muertos en la guerra contra los militantes palestinos superaba los 1.100. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP)

Dos brasileños y Jake Marlowe, ciudadano británico de 26 años, se encontraban en el festival de música cerca de la frontera de Gaza que fue atacado el sábado. Marlowe trabajaba allí como guardia de seguridad, según informó su madre a la embajada israelí en el Reino Unido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo que “tiene que suponer” que hay ciudadanos alemanes entre los secuestrados, dijo una fuente del ministerio a CNN a última hora del domingo.

Uno de los asistentes al festival con doble nacionalidad israelí-alemana, Shani Louk, fue identificado en videos de las redes sociales desnudo e inmóvil mientras era paseado por combatientes en Gaza.

Ivonne Valdés, DJ Judd, Manuela Castro, Arlette Saenz, Josh Berlinger, Xiaofei Xu, Cristopher Ulloa y Tara Subramaniam, todos de CNN, contribuyeron a este artículo.

