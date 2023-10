Analista: Israel malinterpreta los verdaderos objetivos de Hamas, que le cuestan muy caros

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America, profesor de práctica en…

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America, profesor de práctica en la Universidad Estatal de Arizona y presentador del podcast de Audible “In the Room With Peter Bergen”, también en Apple y Spotify. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas.

(CNN) — Kobi Michael, destacado experto israelí en cuestiones palestinas, afirma que los responsables políticos de su país han malinterpretado los objetivos de Hamas durante los últimos años. Michael también predijo que las operaciones militares de Israel en Gaza podrían durar meses y que Hezbollah en Líbano probablemente evitará una guerra a gran escala con Israel.

Investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, con sede en Tel Aviv, Michael ha trabajado como oficial de inteligencia israelí, funcionario gubernamental y académico centrado en cuestiones palestinas durante unas tres décadas.

Michael era un oficial de inteligencia de habla árabe cuando fue nombrado en 1994 primer comandante del Aparato de Coordinación de la Seguridad Israelo-Palestina en Gaza. Posteriormente, Michael trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional de Israel como jefe de la División Palestina y en un puesto similar como director general adjunto en el Ministerio de Asuntos Estratégicos de la oficina del primer ministro entre 2009 y 2013.

En una conversación mantenida el viernes con Peter Bergen, explicó el objetivo probable del atentado de Hamas y habló de cómo podría alcanzarse la paz en última instancia entre israelíes y palestinos. Su conversación ha sido editada para mayor claridad y extensión.

Peter Bergen: ¿Quién supervisa las operaciones militares de Hamas y cuál es el papel de Mohammed Deif?

Kobi Michael: Mohammed Deif es el comandante de las Brigadas Qassam.

Bergen: ¿Estaba a cargo de esta operación en Israel el pasado fin de semana?

Michael: Sin duda está profundamente implicado. Es uno de los planificadores, junto con Marwan Issa. No hay duda porque ambos son altos mandos del estamento militar de Hamas.

Bergen: ¿Puede decirnos quién es Mohammed Deif? ¿Cuáles son sus antecedentes?

Michael: Mohammed Deif es un gato, no con siete vidas sino con nueve. Es un terrorista de los primeros días de las Brigadas al Qassam en Gaza. Israel intentó atentar contra él varias veces, y resultó herido. Perdió una mano, un ojo y otros órganos, pero sigue vivo.

Es muy sabio, muy decidido y muy carismático. Y está totalmente dedicado y decidido a su misión en la Tierra. Está dispuesto a morir.

Deif casi no tiene conexiones con el mundo exterior. Es la figura más influyente de Hamas desde el punto de vista militar, y también influye en la dirección política de Hamas en Gaza.

Pero tenemos que entender que una operación de este tipo no puede realizarse sin dos capacidades cruciales que Hamas no es capaz de producir. La primera es el factor de inteligencia, y la segunda capacidad es el factor tecnológico. Solo Estados específicos pueden proporcionar esas capacidades, y el único Estado que es capaz y está dispuesto a proporcionar esas capacidades a Hamas es Irán. Y esta es la razón por la que creo que Irán está profundamente implicado en esta operación. (El Gobierno de Irán ha elogiado el ataque de Hamas pero ha negado estar implicado en él).

La estrategia general de Hamas —que es muy similar a la estrategia general de Irán— es lanzar una guerra de múltiples frentes contra Israel. Y Hamas ha trabajado en los últimos años para llevar a cabo esta estrategia, por un lado, mantuvieron la calma en Gaza, obteniendo beneficios económicos de Israel, Qatar y Egipto para permitir la prosperidad y la reconstrucción de Gaza, pero todo esto fue un paraguas para reconstruir sus capacidades militares y prepararse para el gran día, que fue el sábado pasado (7 de octubre), por desgracia.

Bergen: ¿Por qué ha lanzado Hamás este ataque ahora?

Michael: ¿Cuál era el objetivo estratégico de una operación así, teniendo en cuenta que sabían a ciencia cierta que el precio sería muy alto y que estaban poniendo en peligro su propia existencia? Estoy seguro de que Hamas estaba seguro de que la conmoción y el horror de esta operación y las bajas que causarían serían interpretadas por todos los palestinos, que era una señal de Dios de que era el momento de abrir todos los frentes de batalla y luchar contra Israel y que esto sería el fin del Estado de Israel. Estaban seguros de ello.

Creo que esta fue la razón de ser de esta operación, porque tenemos que entender que esta operación fue llevada a cabo por más de 2.000 terroristas de la unidad especial de Hamas, la Nukhba.

¿Saben cuánto tiempo se necesita para entrenar y preparar una fuerza así? Toda la mano de obra de la Nukhba es algo así como de 3.000 a 4.000 personas. (En comparación, los militares israelíes, incluidos los reservistas, son más de 600.000).

Este ataque del pasado fin de semana (por el sábado 7 de octubre) no tenía como objetivo liberar a los prisioneros de Hamas retenidos en cárceles israelíes. El objetivo era mucho mayor, y creo que se trataba de animar a los palestinos de la Ribera Occidental del Jordán y de todo Israel a abrir otros frentes de batalla contra objetivos israelíes.

Hamas triunfó mucho más de lo que creía que iba a triunfar, porque fue una enorme catástrofe. Perdimos a mucha gente. Hamas, con su brutalidad, se convirtió en lo que vimos como un ISIS mejorado.

Niños palestinos inspeccionan los daños a sus hogares causados por los ataques aéreos israelíes. (Foto: Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Bergen: Usted es un antiguo oficial de inteligencia. Mucha gente dice que se trata de un fallo de los servicios de inteligencia. A menudo los responsables políticos dicen que es un fallo de los servicios de inteligencia cuando es un fallo de la política, porque es difícil para las agencias de inteligencia defenderse públicamente. Trabajan para los responsables políticos y manejan información clasificada. ¿Fue un fallo de los servicios de inteligencia, un fallo de la política, o ambas cosas?

Michael: Se trata de un fallo del escalón político y de los responsables de la toma de decisiones, porque los responsables de la toma de decisiones aceptaron las evaluaciones de los servicios de inteligencia sobre Hamás. Ellos son los responsables. No hicieron las preguntas adecuadas.

Pero el problema no es solo de inteligencia. El problema es también la política. Fui muy crítico con la política israelí de los últimos tres años porque pensaba que estábamos proporcionando a Hamas una zona cómoda y demasiados grados de libertad de acción que les permitían fortificarse, fortalecerse militarmente y, al mismo tiempo, alimentar la campaña terrorista de Hamas en Medio Oriente.

Y les permitimos seguir haciéndolo proporcionando a Gaza beneficios económicos que supuestamente harían a Hamas más moderado o más pragmático, y perderían su motivación para atacar a Israel; esto fue un error. Ya lo advertí públicamente en mis escritos de los últimos años.

Tenemos que entender que Hamas es gente muy religiosa. Son muy decididos, radicales y extremistas y, por tanto, a los occidentales les resulta muy difícil entender que crean que serán capaces de colapsar el Estado de Israel. Pero eso es lo que creen.

Bergen: ¿Cómo afecta su visión religiosa a su forma de ver el mundo?

Michael: Hamas se creó como un movimiento religioso y social y es la rama palestina de los Hermanos Musulmanes, que se originaron en Egipto. Esta es la esencia básica de Hamas. La ideología religiosa es el componente más importante de su ideología, creencia y existencia.

Bergen: ¿Cómo afecta Hamas a la Autoridad Palestina, más laica, que controló Gaza hasta 2007 antes de que Hamas la apartara violentamente?

Michael: Tenemos que remontarnos a 2007 para comprender que Hamas se convirtió en el desafío esencial para la Autoridad Palestina porque el objetivo final de Hamas es controlar todo el sistema palestino, lo que significa la Autoridad Palestina y la OLP. Hamas percibe a la Autoridad Palestina como colaboradora de Israel y quiere socavarla. Quieren colapsar la Autoridad Palestina y, por tanto, Hamas es la amenaza más grave para la supervivencia de la Autoridad Palestina.

Bergen: Se dice que la Yihad Islámica Palestina forma parte de este ataque contra Israel, pero no oímos hablar mucho de ellos. ¿Formaban parte de esto y quiénes son?

Michael: La Yihad Islámica Palestina se creó en 1982, mientras que Hamas se creó en 1987. Pero la Yihad Islámica Palestina es una organización puramente terrorista. Toda la razón de ser de la Yihad Islámica Palestina es masacrar a tantos judíos como sea posible, y no tienen ninguna aspiración política.

Son mucho más pequeños que Hamas. La Yihad Islámica Palestina participó en esta operación, y todavía tienen un arsenal de cohetes, algunos miles de cohetes, y todavía tienen algunos miles de terroristas que están activos en la Franja de Gaza. Pero se trata de una organización mucho más pequeña y menos sofisticada. No tienen otros objetivos como Hamas, porque Hamas es un movimiento religioso, social, político y una organización terrorista al mismo tiempo. Y son los gobernantes de Gaza.

Bergen: Ha mencionado los servicios sociales que presta Hamas. ¿Cuáles son?

Michael: De todo. Son una entidad semiestatal, desde la educación hasta la basura, la energía, las infraestructuras, la sanidad, la recaudación de impuestos, la industria, la agricultura, todo. Llevan gobernando Gaza desde 2007, y pasaron por un proceso de institucionalización porque sabían que si querían gobernar a la población de forma efectiva, tenían que utilizar algunas prácticas de un Estado. Tenían que recaudar impuestos. Tenían que proporcionar a la población educación y servicios sanitarios.

Bergen: Hamas está ahora en Gaza: están bien armados. Se esconden en túneles. Tienen rehenes. Tienen escudos humanos. Han tenido años para planearlo. La guerra urbana es muy difícil. ¿Cree que la inteligencia israelí conoce Gaza lo suficientemente bien como para llevar a cabo una operación con éxito?

Michael: Sí. Es una gran frustración. Tenemos tal control de inteligencia sobre toda Gaza, ¿y cómo es que no recibimos una alerta temprana del ataque del pasado fin de semana? Disponemos de información muy precisa. Sabemos exactamente dónde están los túneles y dónde se encuentra cualquier instalación de Hamas. En un edificio de 15 plantas, sabemos en cada planta dónde está Hamas; no hay ningún problema de inteligencia en este sentido.

El problema es que para cumplir la misión de aniquilar a Hamas y negar todas sus capacidades militares, necesitaremos no solo una guerra de la fuerza aérea, sino también una operación de la fuerza terrestre, y tenemos que prepararla muy bien porque Hamas nos está esperando, y ha preparado trampas, y tiene más que una idea general de cómo van a operar allí (las Fuerzas de Defensa de Israel). No nos hacemos ilusiones de que el coste no vaya a ser alto. Y vamos a tener bajas, pero es el precio que tenemos que pagar si queremos seguir viviendo en este barrio.

Israel sigue las leyes de la guerra y el derecho internacional e intenta evacuar todas las zonas del norte de Gaza y principalmente la zona de la ciudad de Gaza, porque es el centro de gravedad más importante de Hamas. La mayoría de sus activos se encuentran allí, e Israel no tiene intención de dañar a personas inocentes, y no queremos tener daños colaterales. Y, por lo tanto, estamos intentando convencer a la población de que se marche, porque la zona está saturada de activos de Hamas.

La razón por la que Israel debe bombardear y demoler tantos edificios es porque Hamas está en todas partes donde su lógica organizativa básica es utilizar a su población como escudos humanos. Lo hacen de la manera más cínica y brutal, y desean tener muchas víctimas para utilizar los medios de comunicación internacionales y los tribunales internacionales con el fin de demonizar a Israel y ganar empatía y apoyo. Es el colmo del absurdo que esos bárbaros que no respetan ninguna ley ni norma internacional utilicen estas plataformas para hacer valer sus argumentos. Tenemos que despejar la zona y preparar las mejores condiciones para que las fuerzas terrestres entren a cumplir la misión de ocuparse de toda la infraestructura subterránea y terminar el trabajo.

Bergen: ¿Cuánto tiempo llevará?

Michael: Llevará meses.

Bergen: ¿Cree que Hezbollah en el Líbano se mantendrá al margen durante esta guerra?

Michael: Parece que ahora tienen interés en mantenerse al margen de una guerra a gran escala, porque Israel está en alerta máxima en el norte. Y ahora Israel es un león herido. Saben que las represalias israelíes serán muy agresivas si se llega a una guerra a gran escala. No creo que ahora estén interesados en una guerra a gran escala.

Bergen: Entonces, el día después de que termine la guerra en Gaza, ¿qué aspecto tiene eso para Israel? En el pasado, Israel ha optado por retirarse de Gaza. ¿Prevé usted una ocupación permanente de Gaza?

Michael: No. Israel no tiene intención de permanecer en Gaza y gobernar a su población. Podría comenzar con una fuerza de misión internacional o una fuerza de misión árabe, y terminará con el regreso de la Autoridad Palestina a Gaza. Creo que la Autoridad Palestina no puede regresar inmediatamente a Gaza. De lo contrario, será percibida por el electorado palestino como una traidora, como alguien que colaboró con Israel para derrocar a Hamas. Pero creo que después de un tiempo y con los preparativos adecuados, podría ser un modelo razonable que la Autoridad Palestina volviera a gobernar Gaza.

Pero creo que tenemos que ser muy sobrios y comprender que aunque la Autoridad Palestina vuelva a gobernar Gaza, eso no significa que vayamos a llegar a un acuerdo sobre el estatuto definitivo con los palestinos. Esta no es la situación.

Bergen: ¿Por qué iban los palestinos a reconocer el derecho de Israel a existir sin obtener algo a cambio, cuando los asentamientos se están expandiendo en la Ribera Occidental del Jordán?

Michael: Los asentamientos nunca fueron el problema. Israel desmanteló todos los asentamientos de Gaza y Samaria del Norte (en 2005).

La respuesta de Yaser Arafat a la oferta de Camp David (negociada por el presidente de Estados Unidos Bill Clinton en 2000) fue la Segunda Intifada.

Israel ha demostrado en dos ocasiones que es capaz y está dispuesto a evacuar los asentamientos en aras de la paz. Los palestinos tienen que cruzar el Rubicón y comprender que la única forma de vivir en paz en esta región es encontrar la manera de hacerlo junto con Israel y como parte de la nueva arquitectura regional que se basará en el proceso de normalización entre Israel y los países árabes con el apoyo estadounidense. Y esta nueva arquitectura podrá derrotar cualquier esfuerzo de los iraníes por ser más influyentes o alcanzar la hegemonía en el amplio Medio Oriente.

Existe un enfrentamiento entre el eje radical iraní de resistencia extrema, liderado por Irán y compuesto por Hamas, la Yihad Islámica Palestina, Hezbollah y todos los demás apoderados iraníes en todo el Medio Oriente, y el eje pragmático sunní árabe, liderado por Arabia Saudita y Egipto. La Autoridad Palestina de Israel debe formar parte de este campo, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos de América. Si los palestinos forman parte de este campo, podremos hablar de paz entre Israel y los palestinos.

Corrección: En una versión anterior se afirmaba erróneamente que la Autoridad Palestina no había reconocido el derecho de Israel a existir. Los dirigentes palestinos sí reconocieron el derecho de Israel a existir en el marco de los acuerdos de Oslo de 1993.

