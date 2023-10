(CNN) — Solo había una manera de que el caos en la Cámara de Representantes liderada por los republicanos —que…

(CNN) — Solo había una manera de que el caos en la Cámara de Representantes liderada por los republicanos —que fue comparado este jueves por uno de sus miembros con un “estúpido coche de payaso”— pudiera volverse más extremo.

Con la llegada de Donald Trump.

El expresidente de Estados Unidos se sumergió en el caos que siguió a la destitución del ahora expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, buscando característicamente presentarse como hacedor de reyes y robarse el protagonismo.

En un día dramático que recordó el caos dentro de la Casa Blanca de Trump, el bando del expresidente hizo circular rumores sobre su posible primera visita al Capitolio de Estados Unidos desde que una multitud lo saqueó el 6 de enero de 2021. Luego, Trump habló de la posibilidad de que incluso podría intervenir como presidente de forma interina.

Pero la mayor bomba del expresidente aún estaba por llegar: poco después de la medianoche, respaldó a Jim Jordan, para el puesto.

“¡Será un GRAN presidente de la Cámara y tiene mi respaldo completo y total!”, escribió Trump en su red Truth Social en una publicación en la que dedicó más tiempo a elogiar la destreza de Jordan como luchador estudiantil que su carrera política.

El republicano de Ohio, que es una de las figuras más polarizadoras de Washington y uno de los perros de ataque más leales de Trump, está desempeñando un papel clave en una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden.

Jordan, que compite contra el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, de Luisiana, para el puesto más alto, probablemente auguraría un nuevo período de feroz combate con la Casa Blanca si gana la presidencia. Jordan se ha opuesto a que Estados Unidos envíe armas y municiones a Ucrania, y una mayoría republicana en la Cámara encabezada por él probablemente aumentaría las posibilidades de un cierre del gobierno el próximo mes en un enfrentamiento sobre el gasto con los demócratas.

Pero la candidatura de Jordan –y el respaldo de Trump– probablemente alarmarán a los republicanos más moderados con cuyos escaños se construyó la escasa mayoría republicana y que temen que los votantes de sus distritos se sientan alienados por Trump en la cima de la boleta en 2024.

El respaldo de estos y otros republicanos centristas podría ser fundamental en la carrera entre Jordan y Scalise, el último de los cuales puede tener más atractivo que Jordan, especialmente entre los principales donantes, fuera de la extrema derecha del partido.

Scalise, que sobrevivió a un tiroteo en 2017 en una práctica de béisbol del Congreso y recientemente fue tratado por cáncer de sangre, es muy popular en la conferencia. También votó a favor de una mayor ayuda a Ucrania, un factor que es importante para algunos de los republicanos moderados que están más cerca del tradicional internacionalismo agresivo del Partido Republicano que del nacionalismo de Trump de “Make America Great Again”.

Foto de archivo. Kevin McCarthy conversa con Jim Jordan, ambos republicanos, en medio de las votaciones que deben definir quién será el próximo presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el 3 de enero de 2023. (Crédito: Chip Somodevilla/Getty Images)

Una semana salvaje en Washington

La decisión de Trump de lanzarse a la refriega mientras se intensifica la carrera por el puesto de presidente de la Cámara de Representantes coronó una semana salvaje que comenzó con Washington contando sus bendiciones después de que una repentina apuesta del fin de semana por parte del entonces presidente McCarthy evitó un cierre del gobierno que parecía inevitable.

Pero era un falso amanecer.

A medida que se acerca el próximo fin de semana, la gobernanza estadounidense está paralizada porque McCarthy fue derrocado por la derecha republicana después de solo nueve meses en un cargo que había buscado durante años.

Nadie sabe cuándo la Cámara tendrá un nuevo presidente, ni quién será exactamente.

Ya se ha desperdiciado una preciosa semana del puente de gasto temporal, que McCarthy diseñó el sábado con los votos demócratas, de cara al próximo plazo del 17 de noviembre.

La causa no resuelta de la casi paralización —los extremistas que exigen recortes masivos del gasto que la Casa Blanca y el Senado, gobernados por los demócratas, no aceptan— significa que solo faltan unas semanas para una nueva crisis.

Y el suministro de armas y municiones de Estados Unidos para Ucrania de repente se encuentra en soporte vital en medio de la creciente oposición de los legisladores republicanos a financiar la lucha de una nación soberana contra un ataque no provocado por parte de Rusia.

Trump podría exacerbar la situación nuevamente

Si los republicanos eligen a Jordan en la carrera por la presidencia, probablemente se alinearían una vez más con un expresidente que buscó derrocar la democracia tras sus falsas afirmaciones de fraude electoral y que promete ganar un segundo mandato que dedicaría a la “retribución” contra sus enemigos.

En una señal del peligro que corre el partido al seguir ensalzando al expresidente, ABC News informó este jueves que Trump supuestamente cotilleó sobre información potencialmente sensible de los submarinos nucleares estadounidenses con un miembro de su club Mar-a-Lago, quien luego supuestamente transmitió la información a funcionarios y periodistas extranjeros. Un portavoz de Trump criticó las “filtraciones ilegales” y la “caza de brujas infundada” y dijo que el expresidente no hizo nada malo, aunque no negó específicamente el informe.

Las revelaciones renovarán la inquietud sobre la posibilidad de que un expresidente acusado dos veces –que está en espera de juicio en cuatro casos penales, incluido el cargo de mal manejo de información de defensa nacional– regrese a la Oficina Oval.

“Nunca debería estar cerca de la Oficina Oval”, dijo William Cohen, exsenador republicano de Maine que sirvió como secretario de Defensa bajo el gobierno del presidente demócrata Bill Clinton, a Anderson Cooper de CNN.

Los republicanos buscan venganza contra los lanzallamas de extrema derecha

La conmoción que generó el derrocamiento de McCarthy –que fue derribado por solo ocho republicanos que votaron con los demócratas– ahora se ha trasladado a pensamientos de venganza.

Algunos republicanos quieren que el cabecilla de la revuelta, el representante Matt Gaetz de Florida, sea expulsado de su conferencia. Otros advierten que la regla que permite a un miembro convocar a votación para expulsar al orador debe ser eliminada si el Partido Republicano quiere salir alguna vez del caos.

El liderazgo interino del Partido Republicano, bajo la dirección de McCarthy, ya se vengó, arremetiendo contra los demócratas que se negaron a acudir al rescate del republicano de California (un pedido grande considerando que abrió una investigación de juicio político contra Biden) al expulsar a la presidenta emérita Nancy Pelosi y al líder de la mayoría, Steny Hoyer, fuera de sus oficinas en el Capitolio.

Los dos candidatos que podrían llegar a presidente, Scalise y Jordan, pasaron el jueves sondeando a sus compañeros entre bastidores en la búsqueda de los votos necesarios para ganar la mayoría de la Cámara. Tal es la división en el partido, que no es seguro que alguno de los veteranos pueda alcanzar esa cifra. Pero hay una frustración hirviente entre las bases por los acontecimientos de la semana y un anhelo de que el próximo líder finalmente controle a los pirómanos políticos de extrema derecha.

“Si no cambiamos los problemas fundamentales dentro de nuestra conferencia, simplemente será el mismo estúpido auto de payaso con un conductor diferente”, dijo el representante Dusty Johnson, republicano de Dakota del Sur, a “CNN News Central”, al calificar a Gaetz de “saboteador” y a sus acólitos de “artistas del caos”.

Johnson advirtió: “No creo que los pirómanos vayan a quedar satisfechos después de haber quemado una casa. Creo que van a tener ganas de quemar un par más”.

ANÁLISIS | McCarthy se convirtió en la última víctima de la revolución extrema del Partido Republicano de Trump

La mayor víctima del caos hasta ahora es Ucrania

Las escenas jocosas en la Cámara generadas por la mayoría republicana a menudo desmentían la gravedad de la situación. En la práctica, la mitad de una rama del gobierno estadounidense ha cerrado y seguirá así hasta que los republicanos logren elegir un presidente, un proceso que podría comenzar a principios de la próxima semana. Las consecuencias de no aprobar proyectos de ley de gasto de fin de año o, en el peor de los casos, un cierre del gobierno, podrían perjudicar a millones de estadounidenses y representar una grave amenaza para una recuperación económica desigual.

Lo que está en juego es aún mayor para Ucrania. Tanto Biden como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, han expresado su preocupación de que el flujo multimillonario de ayuda estadounidense pueda agotarse, debido a la creciente oposición republicana en la Cámara y al hecho de que el próximo presidente del Partido Republicano podría mostrarse reacio a promulgar nuevos paquetes de ayuda para armas y municiones con votos demócratas, dado lo que le pasó a McCarthy.

Muchos republicanos han preguntado por qué Estados Unidos debería financiar a Ucrania cuando Estados Unidos tiene sus propios problemas, incluidos los relacionados con la delincuencia y la frontera sur. El representante Matt Rosendale de Montana, uno de los ocho rebeldes republicanos que derrocaron a McCarthy esta semana, expresó un argumento ahora frecuente de que Estados Unidos debería reunir a Rusia y Ucrania para hacer cumplir un acuerdo de paz. “Yo, por mi parte, no quiero participar en que se siga viendo cómo matan a los ucranianos, que se destruya el suelo de Ucrania”, dijo Rosendale a Jim Sciutto en CNN Max el miércoles.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio su propia respuesta sobre por qué Ucrania necesita tanto ayuda: misiles rusos se estrellaron contra un café y una tienda de comestibles este jueves, matando al menos a 52 personas, incluido un niño de seis años.

