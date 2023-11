ANÁLISIS | Tienen la tarea de ver “las peores imágenes imaginables” de la guerra entre Israel y Hamas. Están pagando un alto precio

(CNN) — Bebés quemados. Niños con ropas ensangrentadas. La gente grita de agonía. Los periodistas que informan sobre la guerra…

Los periodistas que informan sobre la guerra entre Israel y Hamas desde fuera de la región inmediata también se enfrentan cada día a imágenes gráficas de las que no pueden apartar la mirada mientras trabajan para verificar informes en línea sobre el conflicto en expansión y comunicar los hechos al público.

Si bien los desafíos son eclipsados por la miríada de horrendos problemas que afligen a quienes residen en el Medio Oriente, sin duda están dejando marcados a muchos reporteros que trabajan en el campo de batalla digital, con escenas terribles grabadas para siempre en sus memorias.

La tarea está cobrando un precio especial a los periodistas cuyas funciones específicas son sacar a la luz videos e imágenes de la guerra y el posterior desastre humanitario y autenticar las imágenes para su uso en la cobertura informativa.

“Los desafíos que enfrentan nuestros periodistas palidecen en comparación con los que está experimentando la gente de la región. Sin embargo, ver este material gráfico tiene un impacto en nuestro equipo”, me dijo este miércoles James Law, editor en jefe de Storyful.

Reuters difunde un video que muestra la explosión en la que murió uno de sus periodistas en el Líbano

Storyful es una organización de noticias que examina el vasto océano de contenido publicado en las redes sociales. Luego, la empresa verifica (o en muchos casos desacredita) esa información para otras redacciones, lo que les ahorra tiempo y recursos valiosos.

“Como resultado, es nuestro deber observar de cerca el contenido más conflictivo publicado en línea”, dijo Law.

Law me dijo que sus reporteros han “estado viendo imágenes extremadamente gráficas como parte de su trabajo diario desde el ataque inicial”. Dichos videos y fotografías, explicó, han incluido “violencia, cadáveres [y] las peores imágenes imaginables”.

“Nuestros periodistas aceptaron el desafío de esta historia increíblemente difícil, pero somos muy conscientes de reconocer el costo que esto puede tener para el bienestar de los miembros de nuestro equipo”, dijo Law.

El trabajo que está haciendo el equipo de Storyful se está llevando a cabo en toda la industria de las noticias en este momento, con decenas de reporteros asignados a la responsabilidad de analizar el horror publicado en línea y luego ayudar a sus redacciones a darle sentido. Muchas veces, las imágenes virales que circulan en las plataformas de redes sociales resultan no ser del actual conflicto entre Israel y Hamas, lo que hace que su trabajo sea crucial para separar la realidad de la ficción.

Las redacciones reconocieron el costo mental que el trabajo está cobrando a sus periodistas, y muchas ofrecen recursos de apoyo a su personal. Pero, incluso con esos recursos, es difícil no ver las realidades de la guerra.

“Nuestros periodistas saben que lo que hacen es fundamental, lo que les da un sentido de propósito en estas situaciones”, dijo Law, “y demuestra una forma eficaz de abordar material tan conflictivo”.

Israel en guerra

Con al menos 19 periodistas muertos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, el Comité para la Protección de los Periodistas se unió a más de 200 organizaciones para pedir un alto el fuego humanitario. (CPJ)

“Una disculpa a nuestros lectores”: el consejo editorial del Philadelphia Inquirer dijo que “lamenta la publicación de una caricatura editorial que reforzaba los tropos antisemitas”. (Inquirer)

“Más de cinco decenas de diarios propiedad de la firma de inversión Alden Global Capital publicaron un editorial el miércoles instando a los medios de comunicación a describir a Hamas como una organización terrorista”, informó Sara Fisher. (Axios)

“Esta es realmente una operación en la que hemos movilizado a toda la sala de redacción”, dijo a Peter Kafka el editor internacional del Washington Post, Douglas Jehl. (Podcasts de Apple)

Una “oleada de desinformación” amenaza con “avivar” el conflicto, informaron Stephanie Burnett, Stephen Farrell y Hardik Vyas. (Reuters)

“La guerra entre Israel y Hamas muestra cómo las redes sociales han renunciado a los hechos”, argumentó Kali Hays. (Insider)

Stuart Thompson y Mike Isaac informaron sobre cómo Hamas está “explotando el desafío que enfrentan las empresas de redes sociales para lograr el equilibrio adecuado en materia de moderación”. (The New York Times)

Hamas ha estado utilizando Internet “como una herramienta para el terrorismo y el antisemitismo, basándose en un manual iniciado por el Estado Islámico con el objetivo de infundir miedo, ganar atención y reunir apoyo para potencialmente más ataques por venir”, escribieron Drew Harwell y Elizabeth Dwoskin. (The Washington Post)

“Muerte en el desierto”: Alexei Barrionuevo y Natalie Korach profundizaron en el festival de música israelí atacado por terroristas de Hamas. La pieza presenta fotografías inéditas del festival realizadas por Ido Derby y Liav Franko. (The Wrap)

Noah Lanard se sentó con Haggai Matar –quien se hizo famoso por negarse a servir en las FDI y luego se convirtió en periodista de Haaretz y otros medios israelíes– para discutir la realidad de pesadilla de la guerra. (Mother Jones)

Los Globos de Oro donaron US$ 75.000 al Comité para la Protección de los Periodistas, expresando su “compromiso de apoyar a los periodistas valientes que asumen tremendos riesgos personales para arrojar luz sobre los acontecimientos y mantener al mundo informado”. (The Hollywood Reporter)

Quentin Tarantino visitó tropas en Israel para “elevar la moral”. (The Hollywood Reporter)

El Festival de Cine de El Cairo fue cancelado debido a la guerra. (Variety)

