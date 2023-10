ANÁLISIS | McCarthy se convirtió en la última víctima de la revolución extrema del Partido Republicano de Trump

(CNN) — El gran error de Kevin McCarthy fue intentar gobernar. La histórica destitución del ahora expresidente de la Cámara…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El gran error de Kevin McCarthy fue intentar gobernar.

La histórica destitución del ahora expresidente de la Cámara de Representantes se produjo solo tres días después de que se viera obligado a utilizar los votos demócratas para evitar un perjudicial cierre del Gobierno que el absolutismo de su propio partido estaba a punto de desencadenar. Esto agravó su pecado original, a principios de este año, de pestañear cuando los partidarios de la línea dura del Partido Republicano en la Cámara de Representantes amenazaron con provocar un desastroso impago de la deuda estadounidense que podría haber sumido la economía en el caos y provocado el pánico mundial.

El breve mandato de McCarthy subrayó cómo el Partido Republicano en la era de Donald Trump se ha convertido en una de las grandes fuerzas de inestabilidad en la vida estadounidense, y potencialmente en el mundo, con el expresidente dominando las primarias del Partido Republicano de 2024 mientras apunta a un segundo mandato como bola de demolición. Un partido que una vez definió el conservadurismo como la preservación de un sentido tradicional de firmeza y fuerza ha evolucionado en las últimas tres décadas hacia un refugio para agentes del caos, políticas acrobáticas y una revolución ideológica perpetua que sigue llevándolo a nuevos extremos. La disposición del partido a aceptar lo escandaloso también se puso de manifiesto este martes en Nueva York, donde Trump despotricó en un pasillo fuera de la sala en la que se celebraba su juicio por fraude y recibió una orden de silencio por atacar al secretario de un juez en redes sociales.

Cámara de Representantes de EE.UU. destituye a McCarthy como su presidente en una votación histórica

Análisis del juicio civil contra Trump, sus hijos y empresa 2:57

McCarthy no era un moderado y no hizo gran cosa para frenar el alejamiento del Partido Republicano de la democracia. Pero su derrota, a manos de rebeldes de extrema derecha de los que se quejó la semana pasada que querían “quemar todo el lugar”, es un comentario elocuente sobre su partido. Sus asesinos políticos, encabezados por el congresista de Florida Matt Gaetz, derrocaron a su líder sin ningún plan para lo que viene después, dejando paralizada durante al menos una semana un ala enormemente importante del Gobierno estadounidense. El caos autoinfligido dificultará los esfuerzos del partido por sacar partido de la vulnerabilidad del presidente Joe Biden, y la nueva muestra de incompetencia y extremismo podría obstaculizar el intento del Partido Republicano de conservar los escaños indecisos que necesita para mantener su mayoría el año que viene. Lo más importante es que el regicidio político de este martes demostró que la mayoría en la Cámara es inoperante y que el Partido Republicano es ingobernable. Hasta que eso cambie, el propio Estados Unidos será ingobernable.

La caída de McCarthy no carece de ironía. Se produjo cuando se desvió del camino del extremismo buscando un acuerdo con Biden para salvar al país del peligro. En un partido en el que intentar romper la preciada cadena de transferencias pacíficas del poder presidencial, ser acusado penalmente cuatro veces y congeniar con algunos de los dictadores más sanguinarios del mundo no es una descalificación (véase Trump), la búsqueda a regañadientes de un compromiso por parte de McCarthy era imperdonable.

El expresidente Donald Trump asiste a un juicio por fraude civil en un tribunal de Manhattan el 2 de octubre de 2023. (Crédito: Brendan McDermid/Pool/Reuters)

McCarthy avivó el extremismo que lo derribó

Durante un tiempo, Kevin McCarthy pareció hacerlo todo bien a la hora de apaciguar el radicalismo que perpetuamente impulsa al Partido Repúblicano hacia la derecha.

Al ascender al poder en un puesto que ansiaba desde hacía tiempo, el californiano rindió el homenaje requerido a Trump, reavivando la reputación del expresidente caído en desgracia con una peregrinación a Mar-a-Lago tras la insurrección del Capitolio y trabajando para frustrar la rendición de cuentas por un levantamiento que condenó brevemente. Más recientemente, McCarthy ordenó una investigación de impugnación de Biden, a pesar de la escasez de pruebas de los altos crímenes y delitos menores que son la norma para considerar la sanción más grave de la Constitución.

Pero lejos de expulsar a Biden de su cargo, el propio McCarthy desapareció menos de un mes después de iniciar la investigación. McCarthy probablemente esperaba aplacar la furia de la derecha con la medida de destitución, pero las exigencias de una facción de los republicanos contraria al Gobierno, para la que el caos es un fin en sí mismo, no tienen límite. Antes de que los líderes republicanos interinos dijeran que harían un receso hasta la semana que viene para intentar encontrar un nuevo presidente de la Cámara, Jake Tapper, de CNN, le preguntó al representante Tim Burchett, uno de los ocho republicanos que sellaron el destino de McCarthy este martes, si su partido tendría un nuevo líder al caer la noche. Encapsulando el abrazo del Partido Republicano a la anarquía, el representante de Tennessee respondió: “No tengo ni la más remota idea, hermano”.

ANÁLISIS | 24 exasesores y aliados de Trump que le dieron la espalda

Así reaccionó Kevin McCarthy a la visita de Zelensky, ¿qué cambió? 0:56

A pesar de su doblegamiento a la derecha, McCarthy acabó descubriendo que el poder conlleva responsabilidad ante algo más grande que el partido y la gloria personal, incluso para el líder de la Cámara más conservadora de la historia. En dos ocasiones, al elevar el límite de la deuda y al evitar un cierre, desairó a sus propios compañeros más extremistas, que estaban dispuestos a destrozar la economía o a permitir que las tropas no cobraran. Los radicales del Partido Republicano –un bloque mucho mayor que la pequeña facción que votó para desbancar a McCarthy– exigen una purga masiva del gasto público a pesar de que no han construido una mayoría nacional a través de las elecciones para una acción tan radical.

Pero McCarthy firmó una ley de gasto temporal de 45 días para evitar un cierre, tratando de posponer su confrontación con los extremistas hasta mediados de noviembre. Su tirita no incluía los US$ 6.000 millones que Biden y el Senado querían para Ucrania, pero aún así enfureció a los partidarios de la línea dura, que querían ir mucho más allá de los recortes de gastos que McCarthy había hecho con el presidente en un acuerdo anterior para elevar el límite de endeudamiento del Gobierno y evitar un impago de la deuda. McCarthy actuó sabiendo que, con los demócratas controlando el Senado y la presidencia, los republicanos de la Cámara de Representantes no podrían convertir en ley su lista de deseos y que pagarían un precio político por un cierre. Pero un presidente de la Cámara republicano que necesita los votos demócratas prestados está viviendo con tiempo prestado, aunque nadie podía saber que el final llegaría tan pronto.

Por la transgresión de intentar dar forma a una gobernanza, aunque errática, McCarthy se unió a predecesores como el presidente del Partido Republicano, John Boehner, y Paul Ryan, que fueron expulsados de sus cargos. Los tres fracasaron a la hora de frenar a una facción de extrema derecha que rechaza el compromiso, un concepto central en el sistema político estadounidense diseñado para promover el cambio democrático e incremental.

ANÁLISIS | Trump se inclina por el extremismo en su primer mitin de 2024 mientras crecen sus problemas legales

Un final repentino

“Adelante”, dijo McCarthy a sus enemigos esta semana mientras tramaban su destitución. Y lo consiguieron.

“Nunca me rindo”, advirtió. Enfrentado a la realidad, McCarthy decidió no presentarse a una nueva elección.

Después de que se convirtiera en el primer portavoz destituido en la historia de Estados Unidos —lo que en sí mismo es un signo del nihilismo y el caos que caracterizan a su partido—, McCarthy trató de recrear el optimismo avuncular por el que una vez fue conocido en el Capitolio, pero que se deshilachó en la oscuridad de la era política actual.

“No me arrepiento de haber optado por la gobernabilidad en lugar de la queja”, dijo McCarthy, poniendo buena cara a su humillación en una conferencia de prensa de despedida que puso fin a una presidencia que siempre había parecido tener un contrato a corto plazo.

Dos factores allanaron el camino para su marcha. En primer lugar, la escasa mayoría que los votantes otorgaron a los republicanos en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato. McCarthy sólo podía permitirse perder cuatro votos para aprobar un proyecto de ley, lo que significaba que siempre estuvo destinado a ser uno de los portavoces más débiles de la historia. Esa mayoría sin margen de error –resultado, en parte, de la rebelión de los votantes contra los candidatos extremistas pro-Trump que abrazaron sus mentiras electorales– significaba que incluso un puñado de extremistas podía ejercer una enorme influencia en la cámara. Aún más perjudicial para McCarthy, su celo por ser el mandamás de la Cámara y el segundo en la línea de sucesión a la presidencia significó que hizo múltiples concesiones a los derechistas que drenaron aún más su poder. Entre ellas, la píldora venenosa que le obligó a tragar su némesis, Gaetz, este martes, que significaba que un solo legislador podía convocar una votación para desbancarle.

McCarthy criticó amargamente a los demócratas por permitir que ocho rebeldes del Partido Republicano lo echaran del cargo al no aportar suficientes votos para salvarlo. Pero no fue una sorpresa que un partido cuyo presidente se enfrenta ahora a una investigación de destitución y cuya victoria electoral en 2020 todavía está siendo empañada por miembros del Partido Republicano no acudiera al rescate.

En privado, McCarthy podría preguntarse por qué la ayuda no vino de otra parte: Trump. El expresidente, que una vez se refirió a él como “Mi Kevin”, estaba feliz de que el republicano de California actuara como su escudo político durante el último Congreso, cuando bloqueó una comisión independiente sobre el ataque de la turba al Capitolio por parte de partidarios de Trump. También como líder de la minoría, McCarthy se aseguró de que una de las enemigas republicanas más vehementes de Trump, la exrepresentante Liz Cheney, de Wyoming, fuera expulsada del liderazgo del partido.

El hecho de que McCarthy abriera una investigación de juicio político el mes pasado —a pesar de no tener pruebas de que Biden se beneficiara personalmente del aparente tráfico de influencias de su hijo Hunter cuando su padre era vicepresidente— fue, al menos en parte, un intento de mitigar el impacto del doble juicio político y los cuatro juicios penales de Trump antes de las elecciones de 2024. Sin embargo, el expresidente no movió un dedo para salvar a McCarthy, demostrando una vez más que con Trump la lealtad suele fluir en una sola dirección y que todos los facilitadores del expresidente, aunque lleguen a ser presidentes de la Cámara de Representantes, son prescindibles. Eso es una advertencia para el próximo republicano que ocupe el asiento caliente de McCarthy y ayuda a explicar por qué su marcha sólo puede conducir a más caos en la Cámara y en el país.

Trump, sin embargo, también entiende la lección más fundamental del Partido Republicano que él ha transformado a su imagen y semejanza. A medida que su comportamiento se vuelve aún más autocrático y desquiciado, está demostrando que la única forma de sobrevivir es volverse más extremista. McCarthy se desvió dos veces de ese rumbo, tratando de ofrecer un mínimo de gobernabilidad en interés de su país.

Pronto aprendió la perogrullada de los movimientos políticos radicales de todo el mundo que recuerda cómo los líderes suelen ser presa de un extremismo cada vez más profundo: la revolución devora a sus hijos.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.