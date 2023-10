ANÁLISIS | La llegada de migrantes a las grandes ciudades de EE.UU. obliga a los demócratas a cambiar su política de inmigración

(CNN) — El presidente Joe Biden dice que debió incumplir una promesa electoral al añadir algunas nuevas construcciones al muro…

(CNN) — El presidente Joe Biden dice que debió incumplir una promesa electoral al añadir algunas nuevas construcciones al muro fronterizo de Donald Trump.

Los alcaldes demócratas de las grandes ciudades exigen airadamente un mayor compromiso del presidente para hacer frente a una ola de migrantes que buscan asilo. Uno de ellos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se encuentra esta semana en Latinoamérica.

La realidad de la inmigración está trastocando de forma incómoda la retórica habitual sobre el tema entre los demócratas, quienes en general quieren parecer hospitalarios pero parecen estar adoptando una línea más dura en sus nuevas posiciones.

¿Por qué Biden apoya ahora un nuevo muro fronterizo?

Así es como Priscilla Álvarez, periodista de CNN especializada en la Casa Blanca, explicó el cambio de postura de Biden durante una aparición en la cadena este jueves:

Alvarez: Esto se reduce a que el Gobierno se enfrenta a una fecha límite. Una fuente con la que hablé esta mañana dijo que los fondos asignados por el Congreso en 2019 para construir una barrera fronteriza debían utilizarse antes de que finalizara el año fiscal 2023, lo que significa que el Gobierno tuvo que tomar una decisión: o utilizan el dinero o no, y decidieron utilizarlo para estas barreras fronterizas en el sur de Texas.

¿Cómo justificó Biden el cambio?

Sigue diciendo que los muros fronterizos no funcionan. “El muro fronterizo, el dinero se destinó al muro fronterizo”, dijo Biden a los periodistas en el Despacho Oval este jueves. “Intenté que lo reapropiaran, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron, no quisieron. Y mientras tanto, no hay nada bajo la ley que no sea que tienen que usar el dinero para lo que fue apropiado. Yo no puedo impedirlo”.

¿Dónde se colocarán estas barreras?

A Trump le gusta afirmar que completó un muro a lo largo de la frontera con México. Eso es inexacto. Como el equipo de verificación de hechos de CNN ha documentado, los esfuerzos de Trump para construirlo terminaron rehabilitando 600 kilómetros de muro. Añadieron 83 kilómetros de muro primario.

Sin embargo, Biden como candidato dijo que no agregaría más. Ahora su gobierno está apuntando a zonas de alto tráfico alrededor del río Grande.

Es un área, señala Álvarez, donde de octubre a agosto hubo casi 300.000 encuentros entre funcionarios estadounidenses y migrantes.

¿Es esto exactamente lo que hizo Trump cuando construyó barreras fronterizas?

Biden, al igual que Trump, tendrá que renunciar a decenas de leyes federales: la Ley de Aire Limpio y la Ley de Agua Potable, entre otras, para construir las nuevas barreras. Pero también hay grandes diferencias entre las acciones de Biden y las de Trump.

De nuevo, Álvarez: “Se trata de fondos asignados por el Congreso. Bajo el Gobierno de Trump también utilizaron fondos del Pentágono. Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Y el mes pasado, (el Gobierno de Biden) buscó la opinión pública de la comunidad mientras hacían planes para poner las barreras”.

Aun así, esto es una violación de la promesa de la campaña de 2020 de Biden acerca de no construir ningún nuevo muro fronterizo y el último reconocimiento público de que la política de inmigración de Estados Unidos no es de brazos abiertos.

¿Qué ha cambiado?

En la frontera, una nueva marea de migrantes ha desbordado a las autoridades este otoño. Las imágenes incluyen oleadas de personas cruzando ilegalmente. Polizones en los techos de los trenes provocaron el cierre temporal del puente ferroviario internacional de Eagle Pass, Texas, el mes pasado.

En los estados de tendencia azul del norte, los gobernadores y alcaldes hacen cada vez más llamamientos urgentes a la Casa Blanca para que haga más por frenar la oleada de inmigrantes que llegan a Estados Unidos y son enviados al norte.

“El fracaso de las políticas federales está afectando ahora a los habitantes de Chicago de una forma muy dramática”, declaró un frustrado alcalde, Brandon Johnson, en una rueda de prensa esta semana.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, envió una carta a la Casa Blanca exigiendo coordinación federal para hacer frente a las personas que cruzan la frontera.

¿Quién está al mando?

Se supone que el gobierno federal debe supervisar la política fronteriza en lugar del sistema actual, en el que los inmigrantes son trasladados al norte en autobús como declaración política de los gobernadores republicanos.

Pritzker y Johnson se lo hicieron saber a funcionarios de la Casa Blanca en una conferencia telefónica organizada a toda prisa a última hora del domingo, según informó CNN.

Adams, que lleva meses expresando su malestar contra el gobierno federal, se encuentra de viaje esta semana por México, Ecuador y Colombia para disuadir a los solicitantes de asilo de viajar a Estados Unidos para llegar a Nueva York.

“Estamos al límite de nuestra capacidad”, ha dicho.

Adams tiene previsto visitar el Tapón del Darién, la región montañosa entre Colombia y Panamá por la que pasan muchos migrantes tras pagar a los cárteles.

CNN informó en septiembre de la ruptura de relaciones entre la Casa Blanca y el alcalde de Nueva York.

Poco después, el gobierno de Biden amplió el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) a casi 500.000 venezolanos solicitantes de asilo, dándoles un acceso mucho más rápido a permisos de trabajo.

Esta medida general puede haber socavado el intento del Gobierno de reducir la afluencia de inmigrantes cuando prometió en mayo una nueva y dura política para los indocumentados que cruzan la frontera.

¿Qué sugieren las encuestas?

Gallup rastrea las actitudes de los estadounidenses hacia la inmigración y sus encuestas sugieren un repunte en los últimos dos años en la cantidad de personas que quieren una disminución de la inmigración a EE.UU. a 41%, su nivel más alto desde 2014. Los que quieren que la inmigración se mantenga en su nivel actual (31%) o aumente (26%) se combinan para una mayoría. Los demócratas, desde la década de 1990, han sido mucho más abiertos a la inmigración que los republicanos, aunque el apoyo de los demócratas al aumento de la inmigración ha caído desde 2021 después de décadas de aumento general.

A tope en Nueva York

En Nueva York, unos 120.000 inmigrantes han llegado en autobús en el último año, muchos de ellos procedentes del sur del país, enviados en autobuses por autoridades como el gobernador Greg Abbott, de Texas. Nueva York, que tiene una política para acogerlos y alimentarlos, ha luchado por encontrar espacio y financiación.

A principios de este mes, CNN pasó la noche en el Hotel Roosevelt, que cerró como empresa comercial durante la pandemia de covid-19 y ahora se utiliza para alojar temporalmente a los inmigrantes.

Las autoridades neoyorquinas han declarado que la ciudad gastará este año US$ 5.000 millones en administrar la afluencia de inmigrantes, lo que supone una gran presión para la ciudad.

Callejón sin salida

Quienes buscan asilo de la violencia de lugares como Venezuela o Haití tienen que esperar 150 días dentro del país antes de poder solicitar un permiso de trabajo temporal. Conseguir un empleo antes podría poner en peligro su estatuto de asilo. Las propuestas de permisos de trabajo a nivel estatal, como la presentada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, han sido rechazadas a nivel federal. Crearía un sistema en el que los inmigrantes, si finalmente quieren quedarse y trabajar, no podrían hacerlo al llegar aquí.

La medida de Biden de permitir a los venezolanos acceder a permisos de trabajo pretendía dar respuesta a estas inquietudes.

¿Por qué no cambiar las normas laborales?

Para ello habría que actualizar las leyes de inmigración. Incluso si la Cámara de Representantes no estuviera actualmente paralizada por la falta de un presidente, lo cierto es que los legisladores han hecho pocos progresos en décadas a la hora de tratar de actualizar las leyes de inmigración.

Además, el sistema judicial dedicado a tramitar los casos de los inmigrantes ya está atascado, lo que significa que todo lleva más tiempo.

Un viaje peligroso

En abril, un equipo de CNN realizó un increíble reportaje sobre cómo es el viaje a través del Tapón del Darién, entrevistando a personas para saber por qué huían de sus hogares y siguiéndolas mientras arriesgaban sus vidas al atravesar la fangosa y peligrosa región.

Más recientemente, CNN habló con migrantes en la frontera sur de México mientras se preparaban para viajar hacia el norte, hacia Estados Unidos.

“Abundan las historias de la gente aquí, la mayoría originarios de Venezuela, de por qué dejaron sus hogares y lo que han pasado hasta ahora en sus viajes a Ciudad Hidalgo”, escribió David Culver de CNN. “Los adultos a veces se emocionan, pero más impactante es la narración calmada y práctica de los niños”. Lee el reportaje aquí.

Este es otro debate al que Estados Unidos debe prestar atención: cómo fomentar la estabilidad en los países de América Central y del Sur, Venezuela en particular, desde donde tantos migrantes emprenden este viaje para buscar algo mejor en Estados Unidos.

