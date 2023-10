ANÁLISIS | La historia de Israel sugiere que el tiempo de Netanyahu en el poder está contado tras el ataque de Hamas

(CNN) — En sus más de tres décadas en política, Benjamin Netanyahu ha acumulado casi tantos apodos como victorias electorales.…

“El mago”, por su asombrosa habilidad para arrancar la victoria de las fauces de la derrota. “El Rey Bibi” por permanecer en la cima de la política israelí más tiempo que nadie. Y, universalmente, aunque no necesariamente con afecto: “Bibi” a secas. Pero hay otro con el que se deleitaba, y que ahora parece no ser más: “Sr. Seguridad”. ¿Cómo salió todo tan mal?

Sigue sin estar claro cómo más de 1.000 combatientes de Hamas consiguieron tomar a Israel por sorpresa de una forma tan devastadoramente mortífera, asesinando, como escribió el presidente Isaac Herzog, a más judíos en un solo día que en ningún otro momento desde el Holocausto.

Y por ahora, los oponentes de Netanyahu no piden que éste dimita. “No me ocupo ahora de quién tiene la culpa o por qué nos sorprendió”, dijo el ex primer ministro Yair Lapid, ahora líder de la oposición. “No es el momento ni el lugar”.

Pero ese momento y ese lugar llegarán. De hecho, según Amit Segal, comentarista político jefe del Canal 12 de Israel, la sorpresa sería que el cargo de primer ministro de Bibi sobreviviera a esta guerra. “Sentaría un precedente nacional”, dijo a CNN. “La historia de Israel nos ha enseñado que todas y cada una de las sorpresas y crisis llevaron al colapso del Gobierno. Así ocurrió en 1973 [tras la guerra del Yom Kippur] con Golda Meir, en 1982 con Menachem Begin en la primera guerra del Líbano, y en 2006, con Ehud Olmert, en la segunda guerra del Líbano. El tiempo se acaba”.

La historia ofrece ciertamente una comparación útil: la última vez que la inteligencia israelí falló en algo parecido a este grado, y con tantas bajas, fue hace casi 50 años, cuando Egipto y Siria invadieron Israel en Yom Kippur.

Aquella, sin embargo, fue una guerra “que siguió algún tipo de lógica de normas y reglas”, dijo Yohanan Plesner, presidente del Instituto Israelí para la Democracia. “Negociamos la paz con el presidente [egipcio] Sadat unos años después, con el apoyo mayoritario de la Knesset. No vamos a negociar ninguna paz con Hamas. Es un juego totalmente distinto”.

Algún tipo de negociación es inevitable, probablemente a través de intermediarios, como Egipto. Mientras Israel bombardea Gaza con ataques aéreos, impone un “asedio total” al enclave y se prepara para una posible invasión terrestre que diezme a Hamas, Netanyahu también tiene que encontrar la forma de liberar a los cerca de 150 rehenes que mantienen los combatientes en Gaza.

En la mejor época de Netanyahu, esto habría sido una tarea difícil. Pero tras 10 meses de protestas contra su controvertida y divisiva reforma judicial, su caso de corrupción y una experiencia cercana a la muerte, éste es un Bibi maltrecho y derrotado, no la versión de época.

Puede que no le sirva de consuelo que Hamas haya conseguido reunificar Israel. O que, como dijo Plesner a CNN, “lo último que les importa a los israelíes ahora mismo es la carrera política de Netanyahu”, dijo Plesner, que también sirve en las reservas de las fuerzas especiales israelíes, donde es comandante.

También conviene recordar que Bibi ya ha sido descartado en innumerables ocasiones, solo para volver, como Terminator, y derrotar a sus oponentes. Esta vez, sin embargo, es diferente. Esta vez, se ha visto obligado a entrar en una guerra que no eligió cuando podía haber estado distraído con otras cosas.

Centrarse en la reforma judicial “no ayudó”, dijo Segal, del Canal 12. Pero esta invasión de Hamas, dice, se habría planeado hace entre 12 y 18 meses, cuando Netanyahu estaba en la oposición. El error de cálculo, según él, fue que Hamas buscaba concesiones económicas y una suavización del bloqueo israelí sobre Gaza. “Al fin y al cabo, es un régimen nazi que quiere destruirnos a todos. Y no puedes vivir con un monstruo en tu patio trasero”.

Si Netanyahu y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) son capaces de matar al monstruo podría quedar más claro en los próximos días y semanas. Puede que consiga formar un Gobierno de “emergencia” de unidad nacional que le proteja de cualquier petición de dimisión. A corto plazo, esto podría marginar a lo que Lapid describe como los elementos más “extremistas” y “disfuncionales” de la coalición de Netanyahu. Pero aunque se queden al margen, sus ideas pueden perdurar.

Tal ha sido la conmoción y la ira por el impactante asalto de Hamas que los votantes israelíes pueden estar abiertos a ideas más extremas. “Cierta parte de la población esperará una respuesta muy, muy dura”, dice Plesner, “y se basará en un juego de suma cero: o nosotros o ellos”. Y esta vez, el “Sr. Seguridad” puede fracasar.

