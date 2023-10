ANÁLISIS | La agitación política de Estados Unidos obstaculiza su capacidad de liderar otra crisis global más

(CNN) — Un fin de semana de terror en Israel agudizó las ya graves interrogantes sobre la capacidad del políticamente…

(CNN) — Un fin de semana de terror en Israel agudizó las ya graves interrogantes sobre la capacidad del políticamente fracturado Estados Unidos para dar una respuesta unificada y coherente a un mundo que gira fuera de su control.

Cuando la Cámara de Representantes se sumió en el caos la semana pasada, muchos republicanos, demócratas y expertos independientes advirtieron que la anarquía que asolaba la política estadounidense enviaba un peligroso mensaje al mundo exterior. Pero nadie podía prever con qué rapidez la parálisis de Washington pondría a prueba la reacción del país ante una crisis mundial de gran envergadura.

Los horribles atentados de Hamas contra civiles israelíes, que han causado la muerte de cientos de personas y destrozado la sensación de seguridad del país, empujaron a Oriente Próximo al precipicio de una nueva era de violencia e inestabilidad. Esto se produjo tras un periodo de relativa calma y después de que los presidentes estadounidenses pasaran años intentando sacar las fuerzas estadounidenses de la región.

La respuesta de Israel a la carnicería causada por un importante apoderado iraní plantea la posibilidad de una guerra regional más amplia que desestabilizaría aún más el orden mundial ya sacudido por la guerra de Ucrania y los flagrantes desafíos de China al poder occidental.

Cómo los militantes de Gaza tomaron una base fronteriza en Israel al amanecer

Republicanos, sin acuerdo sobre liderazgo legislativo 5:32

Una situación tan peligrosa requiere una respuesta estadounidense tranquila, unida y meditada, apoyada por todo el espectro político. Pero la agitación en la política estadounidense —plagada de extremismo interno, amenazas a la democracia y la hiperpolitización de la política exterior— significa que será una tarea imposible unir al país en un momento tan peligroso.

Los rápidos esfuerzos de los legisladores por registrar rápidamente el apoyo a Israel y apresurar la ayuda adicional a su Gobierno podrían verse obstaculizados por el colapso de la capacidad del Partido Republicano para gobernar en la Cámara tras la destitución del presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, la semana pasada por los elementos extremistas de su partido.

Además, Estados Unidos se dirige a una temporada electoral sin precedentes. Un presidente con bajos índices de aprobación que se enfrenta a cuestiones sobre su avanzada edad podría enfrentarse a un posible candidato republicano que podría ser un delincuente acusado el día de las elecciones. Esto significa que, en el mejor de los casos, Estados Unidos pasará los próximos meses preocupado por su propia situación política. En el peor de los casos, la superpotencia mundial garante de la democracia podría agravar los trastornos y la inestabilidad mundiales.

El favorito republicano Donald Trump se apresuró a explotar la crisis para su beneficio político, acusando al presidente Joe Biden de provocar el conflicto por “debilidad”.

“Joe Biden traicionó a Israel, traicionó a nuestro país. Como presidente, volveré a estar al lado de Israel”, dijo Trump.

Las cuestiones de política exterior rara vez deciden las elecciones estadounidenses. Pero el peligro para Biden y la oportunidad para Trump es que otra crisis en el extranjero fomente la idea de que el mundo está convulsionado, el poder estadounidense se debilita y Biden es un inútil. En casa y en el extranjero, el caos es amigo de Trump, que busca fomentar las condiciones clásicas que benefician a los aspirantes a autócratas que prometen un gobierno de hombre fuerte.

La fractura de la gobernanza estadounidense no solo plantea un problema material para Israel y Ucrania, cuya salvación estadounidense en su lucha contra la invasión no provocada de Rusia está ahora en peligro extremo debido a los republicanos de extrema derecha. El espectáculo también sugiere a los enemigos de Estados Unidos —incluido Irán, principal partidario de Hamas, y Rusia y China— que Estados Unidos está irremediablemente dividido y puede tener dificultades para ejercer el poder para salvaguardar sus intereses.

“No fue idea mía destituir al presidente de la Cámara. Pensé que era peligroso”, dijo el representante Michael McCaul, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en el programa “State of the Union” de la CNN este domingo. “Miro al mundo y a todas las amenazas que hay ahí fuera, y ¿qué tipo de mensaje estamos enviando a nuestros adversarios cuando no podemos gobernar, cuando somos disfuncionales, cuando ni siquiera tenemos un presidente de la Cámara?”.

“¿Cómo ve eso el presidente Xi en China cuando dice que la democracia no funciona?”, añadió el republicano de Texas. “¿Cómo mira esto el Ayatolá, sabiendo que no podemos funcionar correctamente? Y creo que envía un mensaje terrible”.

OPINIÓN | El ataque de Hamas contra Israel es un acto indiscutible de terrorismo

Destitución de McCarthy avergüenza a algunos republicanos 3:02

EE.UU. envía un mensaje de caos y debilidad

El cierre de la Cámara de Representantes creó un símbolo especialmente dañino del desorden en el que se encuentra Estados Unidos y el sistema democrático de gobierno que promueve en todo el mundo. La administración Biden tiene capacidad para enviar ayuda militar inmediata a Israel, cuyo Gobierno ha pedido a Washington kits de munición guiada de precisión JDAM y más interceptores para el sistema de defensa antiaérea Domo de Hierro mientras los cohetes de Hamas llueven sobre las ciudades israelíes. Pero cualquier retraso en la designación de un nuevo presidente y la creación de una mayoría operativa en la Cámara podría tener graves consecuencias.

El representante republicano Michael Lawler, que se enfrenta a una dura reelección en un distrito de Nueva York que Biden habría ganado en 2020 bajo sus nuevas líneas, advirtió que el caos en la Cámara debe terminar. “Dada la situación en Oriente Medio con uno de nuestros aliados más cercanos en el mundo, es fundamental que pongamos fin a esto rápidamente”, dijo Lawler a Dana Bash de CNN. “Y por eso, creo que es imperativo, francamente, que se ponga fin a este sinsentido, que Kevin McCarthy sea restituido como presidenete de la Cámara”, añadió Lawler.

Los republicanos abandonaron la ciudad tras echar a McCarthy la semana pasada, y se espera que esta semana intenten elegir entre el presidente del Poder Judicial, Jim Jordan —que cuenta con el respaldo de Trump— y el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise. Pero dadas las exigencias de los extremistas en la conferencia del Partido Republicano, las complicaciones de una minúscula mayoría y el hecho de que McCarthy necesitó una maratoniana votación de 15 rondas para ganar el puesto en enero, no hay garantía de que surja rápidamente un nuevo liderazgo republicano fuerte.

Aunque en la Cámara de Representantes hay consenso entre los partidos sobre el apoyo a Israel, la respuesta de Estados Unidos a otro asalto asesino a una democracia vulnerable —Ucrania— amenaza con descarrilarse por la política viciosamente polarizada de Estados Unidos de una manera que podría erosionar gravemente el liderazgo mundial de Washington.

Los republicanos de derecha que apoyan a Trump se están haciendo eco de la oposición del expresidente a más ayuda y municiones estadounidenses a Ucrania. Aunque todavía hay una mayoría a favor de tales medidas en la Cámara de Representantes y en el Senado, cualquier futuro presidente republicano probablemente tendrá que aprobar paquetes de ayuda con la ayuda de los votos demócratas, el mismo escenario que provocó la caída de McCarthy cuando intentaba evitar un perjudicial cierre del Gobierno (aunque ese proyecto de ley de financiación provisional no incluía la ayuda a Ucrania, como quería la Casa Blanca).

El enfrentamiento político en torno a Ucrania ya está causando una profunda preocupación en Kyiv, que no podrá continuar su lucha contra Rusia en la forma actual sin los más de US$ 20.000 millones en ayuda que ha solicitado la administración Biden.

En un sentido más amplio, la posibilidad de que un ala populista y nacionalista del Partido Republicano bajo el mandato de Trump abandone una democracia atacada por Rusia —y recompense así la agresión de un autócrata que forjó su visión del mundo como miembro de la KGB— amenaza no sólo con romper la lógica de décadas de política exterior estadounidense, sino con cambiar fundamentalmente el papel de Estados Unidos en el mundo y los valores de los que sus aliados creían poder depender.

La politización de las crisis mundiales no se limita a Israel o Ucrania. Un globo espía chino que sobrevoló suelo estadounidense este año provocó un extraordinario estallido de furia republicana contra Biden, que amenazó con atar de pies y manos al presidente a la hora de gestionar la crítica cuestión de las relaciones de EE.UU. con la superpotencia del Pacífico.

La creciente sensación en el exterior de que los problemas políticos de Estados Unidos están limitando su capacidad de liderazgo mundial también podría tener un efecto devastador sobre su poder. Esto sólo puede jugar a favor de los enemigos en Beijing, Moscú y Teherán, que han intentado influir en las elecciones estadounidenses, según las agencias de inteligencia estadounidenses, y todos tienen fuertes incentivos geopolíticos en ver fracasar la democracia estadounidense.

ANÁLISIS | ¿Por qué la sofisticada seguridad fronteriza de Israel no detuvo el ataque del sábado?

Un enorme desafío para Biden

El extraordinario y repentino ataque de Hamas contra Israel —que se ha comparado con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, y que en términos de víctimas per cápita fue mucho más sangriento— entra en la categoría de tragedias que podrían cambiar el mundo.

Aparte del terrible coste humano —que ahora también sufren los civiles palestinos de Gaza, donde cientos han perecido en los ataques iniciales de represalia de Israel contra la infraestructura de Hamas—, la embestida tendrá consecuencias estratégicas de gran alcance que se dejarán sentir en Estados Unidos.

Si se encuentran pruebas de que Irán planeó directamente el ataque con Hamas, habrá una enorme presión sobre los israelíes para que respondan enfrentándose directamente a la República Islámica, con el riesgo de desencadenar una conflagración regional más amplia que podría atraer a Estados Unidos.

También es casi seguro que los atentados y sus consecuencias perturbarán los esfuerzos, en los que Estados Unidos es un actor clave, por normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudí y otros estados árabes aliados. Un acuerdo de este tipo remodelaría fundamentalmente la región y aislaría aún más a Irán, razón lógica por la que podría haber tenido interés en perpetrar el asalto de Hamas. Las autoridades estadounidenses siguen tratando de determinar en qué medida estuvo implicado Irán, si es que lo estuvo.

El horror en Israel presenta a Biden otra temible crisis de política exterior mientras contempla su candidatura a la reelección, junto con la guerra en Ucrania y una creciente confrontación con China.

Se produce en un momento de vulnerabilidad política para la administración, que trata de explicar por qué llegó a un acuerdo para liberar a los presos estadounidenses de Irán que dio lugar a la liberación de US$ 6.000 millones en fondos iraníes congelados. El Gobierno iraní sólo puede utilizar los fondos para comprar suministros humanitarios y médicos. El acuerdo se produjo hace demasiado poco como para que ese dinero se utilizara para financiar este atentado. Pero estas sutilezas no cuentan mucho en un año electoral, ya que varios candidatos republicanos a la presidencia acusaron al presidente de financiar el terrorismo iraní.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, trató este domingo de desactivar el impacto político del acuerdo. “No se ha gastado ni un solo dólar de esa cuenta. Y, de nuevo, la cuenta está estrechamente regulada por el Departamento del Tesoro de EE.UU., por lo que sólo puede utilizarse para cosas como alimentos, medicinas, equipos médicos”, insistió en “State of the Union” de CNN.

Pero, en un sentido político, sólo importa que suficientes estadounidenses crean que lo que dicen los republicanos es cierto.

La aspirante republicana a la presidencia Nikki Haley, exembajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, por ejemplo, insinuó este domingo en el programa “Meet the Press” de NBC que los fondos que Irán podría no tener que gastar en medicinas debido al acuerdo sobre los rehenes podrían gastarse ahora en terrorismo.

“El secretario Blinken se equivoca al insinuar que este dinero no se está moviendo mientras hablamos”, dijo Haley, aunque su argumento se ve socavado por el hecho de que el régimen clerical de Irán rara vez ha parecido dar prioridad a las necesidades humanitarias de su pueblo mientras construye un enorme complejo militar estatal.

Otro aspirante presidencial para 2024, el senador republicano Tim Scott, de Carolina del Sur, fue aún más lejos, acusando a Biden —que ha sido uno de los más firmes partidarios de Israel en Washington en medio siglo en política— de ser “cómplice” de los atentados.

