ANÁLISIS | El problema de la “regla de tres” de los premios Nobel

(CNN) — Algunas de las mentes más brillantes de la ciencia saldrán del anonimato académico la próxima semana, cuando se anuncien los Premios Nobel de Física, Química y Medicina o Fisiología.

Estos galardones, creados por el químico sueco Alfred Nobel hace más de un siglo, representan la cumbre de los logros científicos y celebran avances transformadores que a menudo llevan décadas gestándose.

Además de la enorme publicidad que reciben, los premios también suscitan críticas, ya que a veces generan controversia y resentimiento sobre quién es elegido y quién no, según Martin Rees, cosmólogo y físico británico, expresidente de la Royal Society, la sociedad científica más antigua del mundo.

Para Rees, uno de los retos a los que se enfrentan los comités de los Nobel es el carácter cada vez más colaborativo de la mayor parte de la investigación científica. La imagen del genio solitario que tiene un momento eureka hace tiempo que desapareció, si es que alguna vez existió. Además, los descubrimientos pueden ser realizados simultáneamente por diferentes equipos.

Sin embargo, los comités de selección de los Nobel, según las normas establecidas por Alfred Nobel en 1895, solo pueden distinguir a un máximo de tres personas por premio. Este requisito puede suponer un auténtico dolor de cabeza, según Rees.

“Puede tratarse de un proyecto en el que varias personas han realizado un trabajo en paralelo, y señalan a unas y no a otras. Puede ser que haya un equipo, y que no sea obvio que los que han señalado del equipo sean las figuras dominantes”, dijo Rees, que es astrónomo real del Reino Unido y autor de “If Science Is to Save Us”.

Por ejemplo, el Premio Nobel de Física de 2017 reconoció la detección de ondas gravitacionales: “ondulaciones” en el espacio generadas por agujeros negros en colisión a mil millones o más de años luz de distancia. Los artículos clave que informaban de este descubrimiento tenían casi 1.000 autores, señaló Rees. Sin embargo, solo tres recibieron el premio: Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne.

Del mismo modo, un candidato a menudo discutido para el Premio Nobel de Medicina o Química es la cartografía del genoma humano, un proyecto transformador que no se completó totalmente hasta 2022 y en el que participaron cientos de personas.

David Pendlebury, jefe de análisis de investigación del Instituto de Información Científica de Clarivate, que identifica a las personas “merecedoras del Nobel” analizando la frecuencia con la que sus colegas científicos citan sus artículos científicos clave a lo largo de los años, está de acuerdo en que la regla de las tres personas es una limitación.

“Realmente se ha producido una enorme transformación en la ciencia, que cada vez es más ciencia de equipo: grupos enormes que abordan problemas más difíciles, redes internacionales de colaboración”, afirma Pendlebury. “Esta regla de tres parece ser un impedimento si quisieran reconocer a un equipo”.

La regla de que un premio únicamente puede concederse a tres personas procede de los estatutos de la Fundación Nobel, encargada de cumplir las intenciones del testamento de Nobel, según la página web de los Premios Nobel. Peter Brzezinski, secretario del comité del Premio Nobel de Química, dijo que no había planes para cambiar la regla. Sin embargo, señaló que el comité sigue un proceso detallado una vez que se han presentado las candidaturas a finales de enero.

“Comenzamos el proceso pidiendo a una serie de expertos de todo el mundo que redacten informes describiendo el campo en el que se ha realizado el descubrimiento, que esbocen los principales descubrimientos en este campo y que mencionen también a las personas que han hecho las contribuciones más importantes”, explicó por correo electrónico.

“Leemos toda la bibliografía pertinente, asistimos a conferencias y redactamos informes también dentro del comité”, añadió Brzezinski. “Con el tiempo, a menudo conseguimos identificar a un número limitado de científicos que han hecho el descubrimiento. Si esto no es posible, no podemos proponer un premio a la Academia”.

Visión retrospectiva

Los comités de los Premios Nobel suelen destacar trabajos realizados décadas antes, una visión retrospectiva que a menudo es necesaria dado que la trascendencia de algunas investigaciones científicas puede tardar en hacerse patente.

Los Nobel también se centran en tres disciplinas científicas, tal y como se designaron en el testamento de Alfred Nobel. Quedan excluidos campos como las Matemáticas, la Informática, las Ciencias de la Tierra y del Clima, y la Oceanografía.

Incluso dentro de los campos de la Química, la Física, y la Medicina y la Fisiología, solo cinco áreas de 114 subdisciplinas científicas diferentes acaparan más de la mitad de los Premios Nobel concedidos entre 1995 y 2017, según un estudio de 2020. Se trata de la Física de Partículas, la Física Atómica, la Biología Celular, la Neurociencia y la Química Molecular.

Rees, no obstante, señaló que adoptar una visión a largo plazo y otorgar un mayor reconocimiento a determinados campos puede, en ocasiones, hacer que los comités de los Nobel parezcan alejados de las prioridades científicas del momento.

Un ejemplo es la inteligencia artificial, o IA, que está transformando la vida de las personas a un ritmo sin precedentes.

Dos de los nombres de moda en este campo son Demis Hassabis y John Jumper, inventores de AlphaFold, un programa de inteligencia artificial que descifra las estructuras tridimensionales de las proteínas a partir de secuencias de aminoácidos. Ganaron el Premio Lasker de US$ 250.000 este año y el Breakthrough Prize un año antes.

Desde la publicación de su artículo clave hace poco más de dos años, ha sido citado más de 8.500 veces, según Pendlebury.

“Según mi experiencia, es increíble la velocidad a la que se han acumulado las citas, así que obviamente se trata de un descubrimiento intelectual enorme e importante”, afirmó Pendlebury, que recopila su lista de “laureados con citas” desde 2002.

En ocasiones, los comités de los Premios Nobel han galardonado avances recientes, como cuando el Premio Nobel de Química recayó en Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna en 2020, menos de diez años después de su artículo clave de 2012 sobre la técnica de edición genética CRISPR-Cas9. Sin embargo, Pendlebury cree que un Premio Nobel para la IA este año sigue siendo una posibilidad remota.

Dijo que los comités del Premio Nobel, al menos para los premios científicos, son “innatamente conservadores”.

Diversidad

Otra crítica a los Premios Nobel es la falta de diversidad entre los galardonados. En los últimos años, más mujeres científicas han recibido la llamada de Estocolmo, pero ha sido un goteo más que un torrente.

El año pasado, Carolyn Bertozzi, ganadora del Premio Nobel de Química, fue la única mujer galardonada con un premio científico. No hubo ninguna mujer galardonada en 2021 ni en 2019, cuando el comité del Nobel pidió a los nominadores que consideraran la diversidad de género, geografía y campo. La astrofísica Andrea Ghez compartió el premio de Física en 2020, el mismo año que Doudna y Charpentier ganaron el de Química.

Pendlebury cree que la falta de diversidad en el escenario de los Nobel es esencialmente un problema de canalización.

“Analizan trabajos publicados hace 20 o 30 años, cuando el número de mujeres en la ciencia de élite no era tan elevado como ahora”, explica. “Y por eso creo que, a medida que pasa el tiempo, cada vez se selecciona a más mujeres”.

Otros señalan que la cuestión es una prueba más del sesgo sistémico en la ciencia, ya que las mujeres tienen menos probabilidades de que se les reconozcan los méritos o de que se las nombre autoras principales de artículos científicos.

“Hay varias mujeres que han hecho contribuciones de nivel Nobel a la ciencia, contribuciones por las que sus colegas masculinos fueron premiados, pero ellas no”, afirma Naomi Oreskes, catedrática Henry Charles Lea de Historia de la Ciencia y profesora asociada de Ciencias de la Tierra y Planetarias en la Universidad de Harvard. “Estos ejemplos demuestran que, incluso cuando había mujeres cualificadas, se las pasaba por alto sistemáticamente”.

Rees atribuye el problema de la diversidad a la falta de transparencia. La lista de candidatos a los Nobel es secreta, al igual que los nominadores, y los documentos que revelan los detalles del proceso de selección permanecen sellados a la vista del público durante 50 años.

Por supuesto, estos defectos y lagunas solo importan porque los Nobel son mucho más conocidos que otros premios científicos, añade Rees. Rees prefiere los llamados premios desafío, como el XPrize, que incentivan los esfuerzos futuros para abordar un problema importante, en lugar de recompensar éxitos pasados.

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina se anunciará este lunes, seguido del de Física el martes y el de Química el miércoles. El Premio Nobel de Literatura y el Premio Nobel de la Paz se anunciarán el jueves y el viernes, respectivamente.

