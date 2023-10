ANÁLISIS | 24 exasesores y aliados de Trump que le dieron la espalda

(CNN)– Hay una larga lista de antiguos aliados y exasesores que le han dado la espalda al expresidente Donald Trump…

(CNN)– Hay una larga lista de antiguos aliados y exasesores que le han dado la espalda al expresidente Donald Trump o de los que él se ha distanciado.

Ninguna persona en la política estadounidense, desde luego ningún presidente reciente, tiene una lista tan amplia de aliados de alto perfil convertidos en enemigos.

Su secretario general con más años de servicio en la Casa Blanca, el general retirado de la Infantería de Marina, John Kelly, lanzó un duro reproche a la personalidad y el liderazgo de Trump en una declaración a Jake Tapper de CNN.

Dado que Trump es el principal candidato del Partido Republicano para las elecciones de 2024 y, al mismo tiempo, se enfrenta a múltiples causas penales, tanto la campaña como los procedimientos judiciales podrían llevar a otras personas a pronunciarse.

Lo que figura a continuación no pretende ser una lista exhaustiva, sino más bien un catálogo de los giros más notables de antiguos asesores y altos funcionarios a los que en un momento dado Trump eligió para trabajar para él en la Casa Blanca. Algunos trabajan ahora activamente en su contra. Tres se presentan a las primarias presidenciales. Otros han permanecido relativamente callados tras dimitir en señal de protesta. El enlace en cada nombre incluye más contexto.

1. Su vicepresidente, Mike Pence: “El pueblo estadounidense merece saber que el presidente Trump me pidió que lo pusiera por encima de mi juramento a la Constitución… Cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos”.

2. Su segundo secretario de Justicia, Bill Barr: “Alguien que se involucró en ese tipo de intimidación sobre un proceso que es fundamental para nuestro sistema y para nuestro autogobierno no debería estar cerca de la Oficina Oval”.

3. Su primer secretario de Defensa, James Mattis: “Donald Trump es el primer presidente en mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense, ni siquiera pretende intentarlo. En lugar de eso, intenta dividirnos”.

4. Su segundo secretario de Defensa, Mark Esper: “Creo que no está apto para el cargo… Se antepone a sí mismo antes que al país. Sus acciones se centran en él y no en el país. Y luego, por supuesto, creo que también tiene problemas de integridad y carácter”.

5. Su jefe del Estado Mayor Conjunto, el general retirado Mark Milley, pareció interponerse a Trump: “No prestamos juramento a un aspirante a dictador. Prestamos juramento a la Constitución y prestamos juramento a la idea que es Estados Unidos, y estamos dispuestos a morir para protegerla”.

6. Su primer secretario de Estado, Rex Tillerson: “(Trump) la comprensión de los acontecimientos mundiales, su comprensión de la historia mundial, su comprensión de la historia de EE.UU. era realmente limitada. Es realmente difícil tener una conversación con alguien que ni siquiera entiende el concepto de por qué estamos hablando de esto”.

7. Su primera embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley: “Solía ser bueno en política exterior y ahora ha empezado a dar marcha atrás y a flaquear cuando se trata de Ucrania. Ocurrió algo terrible el 6 de enero y él lo llamó ‘un día hermoso'”.

8. Su vicepresidente de transición presidencial, Chris Christie: “Alguien que yo diría que ahora solo ve por sí mismo”.

9. Su segundo asesor de seguridad nacional, HR McMaster: “Vimos la ausencia de liderazgo, realmente un antiliderazgo, y lo que eso puede hacer a nuestro país”.

10. Su tercer asesor de seguridad nacional, John Bolton: “Creo que (los líderes extranjeros) piensan que es un tonto que da risa”.

11. Su segundo secretario general, John Kelly: “Una persona que no tiene más que desprecio por nuestras instituciones democráticas, nuestra Constitución y el Estado de derecho. No se puede decir nada más. Que Dios nos ayude”.

12. Su antiguo secretario general interino, Mick Mulvaney, que dimitió como enviado especial de EE.UU. a Irlanda después del 6 de enero de 2021: “Renuncié porque creo que fracasó en ser el presidente cuando necesitábamos que lo fuera”.

13. Uno de sus muchos exdirectores de comunicación, Anthony Scaramucci: “Es el terrorista doméstico del siglo XXI”.

14. Otra exdirectora de comunicación, Stephanie Grisham: “Me aterra que se presente en 2024”.

15. Su secretaria de Educación, Betsy DeVos, que dimitió tras el 6 de enero: “Cuando vi lo que estaba ocurriendo el 6 de enero y no vi al presidente intervenir y hacer lo que podría haber hecho para dar marcha atrás o ralentizarlo o abordar realmente la situación, me resultó obvio que no podía continuar”.

16. Su secretaria de Transporte, Elaine Chao, que dimitió después del 6 de enero: “En un momento dado, los acontecimientos eran tales que me resultaba imposible continuar, dados mis valores personales y mi filosofía”.

17. Su primer secretario de Marina, Richard Spencer: “…el presidente tiene muy poca comprensión de lo que significa estar en el Ejército, luchar éticamente o regirse por un conjunto uniforme de normas y prácticas”.

18. Su primer asesor de seguridad nacional, Tom Bossert: “El presidente socavó la democracia estadounidense sin fundamento durante meses. Como resultado, es culpable de este asedio, y una completa desgracia”.

19. Su antiguo abogado personal, Michael Cohen: “Donald es un idiota”.

20. Su abogado en la Casa Blanca, Ty Cobb: “Trump lanza implacablemente afirmaciones que no son ciertas”.

21. Una exdirectora de comunicaciones estratégicas, Alyssa Farah Griffin, que ahora es comentarista política de CNN: “Podemos defender las políticas, pero en este momento no podemos defender al hombre”.

22. Omarosa Manigault Newman, una alta asesora encargada de su acercamiento a los afroestadounidenses: “Donald Trump, que atacaba a iconos de los derechos civiles y a atletas profesionales, que perseguía a mujeres negras en duelo, que decía que había gente buena en ambos bandos, que apoyaba a un acusado de pederastia; Donald Trump, y sus decisiones y su comportamiento, estaban dañando al país. No podía seguir formando parte de esa locura”.

23. Una ex vicesecretaria de prensa, Sarah Matthews, que dimitió después del 6 de enero: “Pensé que hizo muchas cosas buenas durante sus cuatro años. Creo que sus acciones del 6 de enero y las que le precedieron, la forma en que ha actuado después y el hecho de que siga insistiendo en la mentira de que las elecciones fueron robadas le han incapacitado por completo para volver a ocupar un cargo”.

24. Cassidy Hutchinson, asistente del secretario general Meadows: “Creo que Donald Trump es la amenaza más grave a la que nos enfrentaremos para nuestra democracia en nuestra vida, y potencialmente en la historia de Estados Unidos”.

