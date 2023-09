1SolenoThe 29.51 +25.23 Up589.5 2Bionomics 2.70 +1.63 Up152.3 3BlueApronrs 12.88 +6.74 Up109.7 4BTCDigitlrs 3.58 +1.77 Up 97.8 5Immunovant 38.39 +18.00…

1SolenoThe 29.51 +25.23 Up589.5 2Bionomics 2.70 +1.63 Up152.3 3BlueApronrs 12.88 +6.74 Up109.7 4BTCDigitlrs 3.58 +1.77 Up 97.8 5Immunovant 38.39 +18.00 Up 88.3 6Vaccitech 3.09 +1.41 Up 83.9 7InterceptPh 18.54 +8.06 Up 76.9 8OceanPalrs 2.93 +1.23 Up 72.4 9AcastiPhrs 2.78 +1.01 Up 57.3 10StructrThern 50.42 +16.42 Up 48.3 11YumanityThrs 3.40 +1.10 Up 47.8 12BoneBiolwt 13.87 +4.36 Up 45.8 13LifeMD 6.25 +1.95 Up 45.3 14GoldnHeavnA 7.88 +2.28 Up 40.6 15AgileTherrs 2.40 +.64 Up 36.4 16LixteBiotrs 2.45 +.59 Up 31.7 17OrganogenHld 3.18 +.76 Up 31.4 18ChknSouppf 9.56 +2.28 Up 31.3 19Groupon 15.32 +3.61 Up 30.8 20Ideanomicsrs 2.43 +.57 Up 30.6 21SonderHldrs 8.21 +1.83 Up 28.7 22Neumoran 14.11 +3.08 Up 27.9 23SportsmWhs 4.49 +.96 Up 27.2 24PoseidaTher 2.38 +.48 Up 25.3 25JinMedicaln 23.40 +4.62 Up 24.6 DOWNS Name LastChgPct. 1FaradyFutrs 1.33 —2.59 Off 66.1 2ConduitPhr 5.97 —10.88 Off 64.6 3Roadzen 4.17 —6.95 Off 62.5 4PrestoAuto 1.43 —1.63 Off 53.3 5Vaccinexrs 1.13 —1.20 Off 51.4 6Safe&Greenn 1.46 —1.54 Off 51.3 7ChecheGrn 10.69 —8.83 Off 45.2 8Avingerrs 5.39 —4.32 Off 44.5 9Synlogicrs 2.81 —2.20 Off 43.9 10DavisCommn 2.92 —2.13 Off 42.2 11ConnexaSprs 3.15 —2.13 Off 40.3 12MicroAlgon 2.86 —1.92 Off 40.2 13JagGlGrIA 5.75 —3.55 Off 38.2 14CapricrThh 3.42 —2.08 Off 37.8 15MorphicHld 22.91 —13.77 Off 37.5 16GlimpseGr 1.84 —1.06 Off 36.6 17SpectralAIA 2.57 —1.42 Off 35.7 18XWELLrs 2.25 —1.23 Off 35.3 19TradeUPun 10.88 —5.25 Off 32.5 20OmegaTher 2.15 — .99 Off 31.5 21PwrbrdgTcrs 1.45 — .66 Off 31.3 22Scynexis 2.28 —1.03 Off 31.1 23ADiTxrs 12.49 —5.60 Off 31.0 24ShplinkGmrs 1.60 — .71 Off 30.7 25Rallybio 3.37 —1.49 Off 30.7 —————————

