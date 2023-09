1Avingerrs 9.71 +5.58 Up134.8 2TradeUPun 16.13 +6.72 Up 71.4 3Solowinn 3.70 +1.37 Up 58.8 4MicroAlgon 4.78 +1.66 Up 53.2 5BlujayDiars…

1Avingerrs 9.71 +5.58 Up134.8 2TradeUPun 16.13 +6.72 Up 71.4 3Solowinn 3.70 +1.37 Up 58.8 4MicroAlgon 4.78 +1.66 Up 53.2 5BlujayDiars 4.58 +1.52 Up 49.7 6MEIPharrs 7.55 +2.37 Up 45.8 7AppliedTher 2.70 +.84 Up 45.2 8RackspceTc 2.20 +.66 Up 42.9 9Ohmyhomen 2.59 +.76 Up 41.5 10MiraPhrmn 4.41 +1.24 Up 39.1 11GoldnHeavnA 5.61 +1.46 Up 35.1 12OrhaTherars 6.97 +1.78 Up 34.3 13YunhongCTIh 2.40 +.58 Up 31.9 14Cemtrexrs 6.51 +1.57 Up 31.7 15SRMEntern 2.10 +.49 Up 30.6 16Renovaro 3.90 +.89 Up 29.6 17ImmixBio 3.43 +.76 Up 28.5 18Sientrars 2.75 +.60 Up 27.9 19PwrbrdgTcrs 2.11 +.44 Up 26.3 20JinMedicaln 18.78 +3.90 Up 26.2 21ProfoundMd 10.01 +2.01 Up 25.1 22MiratiThera 41.00 +7.95 Up 24.1 23WeTraders 12.79 +2.39 Up 23.0 24ProfDvrsrs 2.42 +.44 Up 22.2 25AmbrxBion 11.32 +2.02 Up 21.7 DOWNS Name LastChgPct. 1QuantaSingn 2.09 —3.90 Off 65.2 2FloraGrwth 1.10 —1.69 Off 60.6 3ARSPhar 3.96 —3.30 Off 45.5 4TravereTher 7.85 —5.84 Off 42.7 5MicrobotMd 1.33 — .90 Off 40.4 6AstraSpcArs 1.75 — .96 Off 35.4 7AxellaHlthrs 10.35 —5.25 Off 33.7 8Momentusrs 2.29 —1.12 Off 32.8 9AyroIncrs 2.63 —1.26 Off 32.3 10Neumoran 11.03 —5.22 Off 32.1 11Freightosn 2.01 — .94 Off 31.9 12SEALSQn 2.19 —1.02 Off 31.8 13MorphicHld 36.68 —16.54 Off 31.1 14ScilexHldg 1.58 — .67 Off 29.8 15KaixinAutrs 2.17 — .89 Off 29.0 16CaraTherap 1.67 — .67 Off 28.6 17RumbleA 4.86 —1.93 Off 28.4 18DatChatrs 2.90 —1.15 Off 28.4 19LanzaTchGln 5.96 —2.29 Off 27.8 20P3HlthPrtA 1.52 — .55 Off 26.6 21Shattuck 1.51 — .54 Off 26.3 22CuteraInc 6.94 —2.42 Off 25.9 23Nexters 2.47 — .82 Off 24.9 24Cardlytics 14.40 —4.75 Off 24.8 25ProKidny 4.83 —1.58 Off 24.6 —————————

