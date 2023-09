1Theratechrs 2.24 +1.30 Up137.5 2GDCulture 3.95 +1.16 Up 41.6 3CoyaTheran 4.99 +1.44 Up 40.6 4JournyMd 2.95 +.84 Up 39.8 5NeptWellgrs…

1Theratechrs 2.24 +1.30 Up137.5 2GDCulture 3.95 +1.16 Up 41.6 3CoyaTheran 4.99 +1.44 Up 40.6 4JournyMd 2.95 +.84 Up 39.8 5NeptWellgrs 7.50 +1.94 Up 34.9 6GreenlTech 4.50 +1.07 Up 31.2 7Lantronix 5.13 +1.17 Up 29.5 8GeospaceTch 12.25 +2.75 Up 28.9 9GoldnHeavnA 3.98 +.87 Up 28.0 10HeliusMedrs 9.40 +2.02 Up 27.4 11CarmellA 4.48 +.90 Up 25.1 12FngrMotn 6.59 +1.32 Up 25.0 13NxtGenHlthc 23.68 +4.35 Up 22.5 14GigaClouA 16.40 +2.82 Up 20.8 15CSPInc 19.30 +3.30 Up 20.6 16Couchbase 20.24 +3.20 Up 18.8 17HanryuHldn 5.51 +.82 Up 17.5 18BrdgrAeron 7.85 +1.15 Up 17.2 19HCWBiol 2.05 +.30 Up 17.1 20G-IIIApprl 23.65 +3.46 Up 17.1 21Cellectar 2.13 +.31 Up 17.0 22LanzaTchGln 7.39 +1.07 Up 16.9 23AlarumTch 3.87 +.54 Up 16.2 24InsmedInc 26.26 +3.62 Up 16.0 25MedAvailrs 8.80 +1.20 Up 15.8 DOWNS Name LastChgPct. 1EZGOTch .25 —1.81 Off 87.8 2TradeUPun 10.06 —12.45 Off 55.3 3RyvylIncrs 5.21 —5.49 Off 51.3 4PlusTherars 1.38 —1.42 Off 50.7 5FaradyFutrs 3.76 —3.51 Off 48.2 6InspireVetAn 1.84 —1.35 Off 42.3 7VinFastAutn 17.15 —12.35 Off 41.9 8BIMIIntlrs 1.43 — .97 Off 40.4 9NanoString 1.63 — .95 Off 36.7 10Momentusrs 5.46 —2.98 Off 35.3 11LionGrprs 2.05 — .99 Off 32.6 12AbleViewBn 2.82 —1.35 Off 32.4 13AspiraWmrs 4.13 —1.87 Off 31.2 14ADiTxrs 28.50 —12.86 Off 31.1 15Ideanomicsrs 2.07 — .90 Off 30.3 16RackspceTc 1.88 — .78 Off 29.2 17PetrosPharrs 1.77 — .73 Off 29.2 18SportsmWhs 3.35 —1.34 Off 28.6 19EosEngyA 2.76 —1.09 Off 28.3 20SackParentn 1.63 — .61 Off 27.2 21CocrystlPhrs 2.06 — .72 Off 25.9 22TPICos 3.76 —1.28 Off 25.4 23JinMedicaln 10.53 —3.46 Off 24.7 24CleavrLeave 3.25 —1.05 Off 24.4 25VerintSys 24.17 —7.62 Off 24.0 —————————

