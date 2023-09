1ADiTxrs 41.36 +32.25 Up354.0 2TradeUPun 22.51 +14.30 Up174.2 3GreenlTech 3.43 +1.73 Up101.8 4DraftKings 29.64 +13.91 Up 88.4 5AspiraWmrs 6.00 +2.56…

1ADiTxrs 41.36 +32.25 Up354.0 2TradeUPun 22.51 +14.30 Up174.2 3GreenlTech 3.43 +1.73 Up101.8 4DraftKings 29.64 +13.91 Up 88.4 5AspiraWmrs 6.00 +2.56 Up 74.4 6FloraGrwth 3.63 +1.47 Up 68.1 7TrxadeGrrs 11.62 +4.69 Up 67.7 8TayshaGen 3.63 +1.41 Up 63.5 9BioLineRx 2.02 +.78 Up 62.9 10P3HlthPrtA 2.12 +.73 Up 52.5 11UPFintch 5.21 +1.73 Up 49.7 12Neuropace 8.93 +2.93 Up 48.8 13UplandSoftw 3.71 +1.18 Up 46.6 14Taopingrs 3.40 +1.06 Up 45.3 15AlarumTch 3.33 +.99 Up 42.3 16TivicHlSyrs 3.09 +.91 Up 41.7 17BeneficntAn 3.01 +.87 Up 40.7 18Lifevantage 6.90 +1.94 Up 39.1 19SeqLLs 17.90 +4.94 Up 38.1 20Microvasth 2.25 +.60 Up 36.4 21LexnFintch 2.65 +.69 Up 35.2 22Renovaro 3.26 +.81 Up 33.1 23WeTraders 9.93 +2.41 Up 32.0 24BackblazeA 6.31 +1.51 Up 31.5 25RumblOnB 7.60 +1.80 Up 31.0 DOWNS Name LastChgPct. 1CanooInc .59 —18.90 Off 97.0 2SonnetBiThrs 4.67—135.69 Off 96.7 3CelularityA .36 —9.84 Off 96.5 4Surrozen .55 —9.24 Off 94.4 5Sharecare .95 —8.05 Off 89.4 6RenalytxAI 2.94 —22.48 Off 88.4 7AdicetBio 1.98 —13.98 Off 87.6 8EksoBioncs .90 —5.42 Off 85.8 9LuokungTc 1.12 —6.55 Off 85.4 10ThermoGen 1.17 —3.97 Off 77.2 11StarEquity 1.06 —2.53 Off 70.5 12VinFastAutn 29.50 —39.28 Off 57.1 13PonceFinl 8.09 —7.16 Off 47.0 14HongliGrn 2.12 —1.59 Off 42.8 15FaradyFutrs 7.27 —5.22 Off 41.8 16nCinoInc 33.00 —17.82 Off 35.1 17PulseBiosci 4.66 —2.41 Off 34.1 18RushEntA 42.06 —20.89 Off 33.2 19RushEntB 46.51 —21.77 Off 31.9 20Ideanomicsrs 2.97 —1.33 Off 30.9 21CXApp 3.15 —1.28 Off 28.9 22OptheaLtd 2.32 — .91 Off 28.2 23JayudGlAn 2.07 — .77 Off 27.1 24Nexters 4.30 —1.54 Off 26.3 25PiedmntLith 45.14 —15.86 Off26.0 —————————

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.