Un viaje de 7 años para transportar una muestra de asteroide a la Tierra terminará pronto en Utah

(CNN) — Es la pequeña nave espacial que pudo hacerlo.

El 8 de septiembre de 2016, la sonda OSIRIS-REx fue lanzada con el ambicioso objetivo de convertirse en la primera misión de la NASA en recolectar una muestra de un asteroide cercano a la Tierra y traerla a nuestro planeta.

Cada paso del viaje de siete años ha sido inesperado, lleno de desafíos y momentos récord que piden a gritos la atención de Hollywood.

La nave espacial del tamaño de una furgoneta de carga llegó a la órbita alrededor del asteroide Bennu en diciembre de 2018, proporcionando imágenes detalladas de la roca espacial con forma de peonza giratoria. Bennu es esencialmente un montón de escombros unidos por la gravedad.

Y cuando OSIRIS-REx se acercó para recolectar una muestra, el evento reveló que la superficie del asteroide es como un pozo de bolas de plástico, que podría haber engullido a la nave espacial si no hubiera retrocedido rápidamente.

Una muestra de asteroide está a punto de aterrizar en la Tierra. Esto es lo que podemos esperar

Ahora, la saga de la nave espacial que giró alrededor de un asteroide está a punto de llegar a su fin y dará paso a un nuevo y emocionante capítulo de exploración.

Otros mundos

En agosto se lanzó desde un avión un modelo de entrenamiento de la cápsula de retorno de muestras de la misión OSIRIS-REx, que simula las próximas operaciones de recuperación. (Keegan Barber/NASA)

La nave espacial OSIRIS-REx pasará cerca de la Tierra este fin de semana y dejará su preciosa muestra de Bennu.

Se podrá observar cómo la cápsula de muestra se sumerge a través de la atmósfera de la Tierra y aterriza en el desierto de Utah, con la cobertura en vivo de la NASA a partir de las 10 a.m. hora del este del domingo.

Mientras la cápsula cae en paracaídas, OSIRIS-REx seguirá adelante y se embarcará en una nueva aventura para explorar el asteroide Apophis.

Los científicos llevarán la cápsula a una sala limpia para asegurarse de que la muestra esté guardada de forma segura en su interior. El contenido real se revelará al público el 11 de octubre.

Un análisis de las rocas y el suelo podría ayudar a comprender mejor el origen de nuestro sistema solar, así como la composición de los asteroides cercanos a la Tierra que algún día podrían colisionar con nuestro planeta.

Exploraciones

Reanimar arañas muertas, descubrir por qué a los científicos les gusta lamer piedras y determinar la cantidad de pelos en cada una de las fosas nasales de una persona son solo algunos de los desafíos de investigación abordados por los ganadores de los Premios Ig Nobel 2023.

Los premios, que no tienen afiliación con los Premios Nobel, tienen como objetivo “celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo y estimular el interés de la gente por la ciencia, la medicina y la tecnología”.

Un equipo de la Universidad Rice en Texas ganó el Premio de Ingeniería Mecánica por reanimar arañas muertas para utilizarlas como herramientas de agarre mecánicas. Las arañas pudieron agarrar objetos de hasta el 130% de su propio peso.

El premio para cada ganador es un billete (ya desaparecido) de 10 billones de dólares de Zimbabwe y un paquete de Ig Pseudo Cola.

Cava esto

Un zapato de cuero extraordinariamente bien conservado, hallado por arqueólogos en Dürrnberg (Austria), data de hace más de 2.000 años. (Deutsches Bergbau-Museum Bochum)

Durante una excavación en un pueblo austríaco se descubrió un zapato de niño cuyos cordones siguen intactos después de más de 2.000 años.

Según los investigadores, el zapato de cuero que se ve arriba probablemente se fabricó en el siglo II a. C. en Dürrnberg. Se cree que el artefacto se mantuvo bien conservado gracias a la sal gema, que se extraía en el pueblo ya en la Edad del Hierro.

Los investigadores están excavando partes de la ciudad para conocer la vida de los mineros de la Edad del Hierro y han descubierto fragmentos invaluables de otros elementos que probablemente les pertenecieron.

Por otra parte, los arqueólogos han desenterrado la estructura de madera más antigua conocida a lo largo de la orilla de un río en Zambia, y los troncos entrelazados tienen casi medio millón de años.

Regreso al futuro

El último tigre de Tasmania vivo murió en 1936, pero los científicos ahora lograron aislar material genético de un espécimen de museo.

El depredador marsupial, también llamado tilacino, desapareció en gran medida hace 2.000 años y solo vivió en el estado insular australiano de Tasmania antes de ser cazado hasta su extinción.

Por primera vez, los genetistas pudieron recolectar ARN de un espécimen de tilacino en el Museo Sueco de Historia Natural en Estocolmo para comprender cómo funcionaban los genes de la especie.

El material genético, que proporciona una imagen biológica más completa del animal, podría ser fundamental en los nuevos intentos para recuperar al tigre de Tasmania de la extinción.

Reino salvaje

Los científicos se propusieron estudiar cómo afectaba la vida en cautiverio al reloj corporal de los pandas gigantes. (CFOTO/Future Publishing/Getty Images)

Los pandas gigantes que viven en cautiverio, tales como los zoológicos, pueden estar experimentando un movimiento inusual: el “desfase horario”.

Todos los animales tienen un reloj circadiano, es decir, un reloj biológico interno que opera en ciclos de 24 horas, y que está regulado por señales de su entorno.

Según una nueva investigación, el desfase horario ocurre en los pandas gigantes cuando su entorno actual en cautiverio no coincide con el rango latitudinal del entorno natural donde evolucionaron, lo que provoca un comportamiento anormal y cambios en sus niveles de actividad.

Los pandas gigantes son una especie en peligro de extinción, por lo que comprender el bienestar de los osos en cautiverio es crucial, dijeron los investigadores.

Curiosidades

Ponte al día con estas fascinantes historias:

— Si crees que el señor Monopoly usa un monóculo, no eres el único. Es parte de un misterioso fenómeno de memoria falsa llamado Efecto Mandela.

— Las medusas de caja del Caribe no tienen un cerebro central, pero pueden aprender de experiencias pasadas tal como lo hacen los humanos, según las últimas investigaciones.

— Cuando un antiguo supercontinente se rompió hace 1.300 millones de años, creó un raro alijo de diamantes rosas en Australia Occidental, según un nuevo estudio.

– Una impresionante fotografía de un sorprendente descubrimiento en forma de arco cerca de la galaxia de Andrómeda ganó el concurso de Fotógrafo Astronómico del Año 2023.

¿Te gusta lo que has leído? Ah, pero hay más. Regístrate aquí para recibir en su bandeja de entrada la próxima edición de Wonder Theory, presentada por las escritoras de CNN Space and Science Ashley Strickland y Katie Hunt. Encuentran maravillas en planetas más allá de nuestro sistema solar y descubrimientos del mundo antiguo.

