Un niño de Arkansas muere de una rara infección de ameba comecerebros. ¿Qué es y cuál es el riesgo de contraerla?

(CNN) — Un niño pequeño de Arkansas murió de una rara infección de ameba comecerebros, que probablemente contrajo en un…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Un niño pequeño de Arkansas murió de una rara infección de ameba comecerebros, que probablemente contrajo en un espacio para chapotear de un club de campo, según las autoridades sanitarias y el forense del condado.

La víctima murió de una infección por Naegleria fowleri, que “destruye el tejido cerebral, causando inflamación cerebral y, en ciertos casos, la muerte”, dijo el Departamento de Salud de Arkansas en un comunicado de prensa el jueves.

La Naegleria fowleri es una ameba que vive en el suelo y en lagos, ríos, estanques y fuentes termales de agua dulce caliente. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., en raras ocasiones las personas han contraído infecciones por Naegleria fowleri a través de aguas recreativas con una cantidad insuficiente de cloro, como piscinas, zonas de chapoteo o parques de surf.

Las infecciones por Naegleria fowleri son raras. Solo se infectan unas tres personas al año en Estados Unidos, pero el desenlace suele ser mortal, según los CDC.

En el caso de Arkansas, el niño de 16 meses murió el 4 de septiembre tras pasar unos días en el hospital, según declaró el viernes a CNN Gerone Hobbs, forense del condado de Pulaski.

El departamento de salud del estado realizó pruebas e inspecciones, y descubrió que la víctima probablemente estuvo expuesta en el espacio para chapotear del Country Club de Little Rock.

Según el comunicado, se enviaron varias muestras de la piscina y del espacio para chapotear a los CDC para su evaluación. Los CDC descubrieron que una de las muestras del espacio contenía Naegleria fowleri viable, y las otras muestras están todavía pendientes de revisión.

Según las autoridades, el Country Club de Little Rock cerró voluntariamente la piscina y el espacio para jugar y no existe ningún riesgo para el público. CNN se puso en contacto con el club de campo, pero no ha recibido respuesta.

El Departamento de Salud de Arkansas no está confirmando información adicional sobre el caso, dijo un portavoz en un correo electrónico a CNN el viernes.

El último caso de Naegleria fowleri en Arkansas fue en 2013, dijo el departamento de salud del estado.

En 2021, un niño de 3 años murió de una infección cerebral por Naegleria fowleri después de pasar tiempo en una plataforma para chapotear, según los CDC. En ese caso, los funcionarios de salud pública de Texas descubrieron que el agua era “recirculada y no desinfectada adecuadamente.”

Qué debes saber sobre la Naegleria fowleri

Según los CDC, este tipo de ameba entra en el organismo a través de la nariz, sobre todo cuando las personas nadan, bucean o meten la cabeza bajo el agua.

La ameba se desplaza hasta el cerebro, destruyendo el tejido cerebral y causando una infección casi siempre mortal denominada meningoencefalitis amebiana primaria (PAM, por sus siglas en inglés).

La infección por Naegleria fowleri no puede transmitirse de persona a persona.

Los síntomas de la PAM suelen comenzar cinco días después de la infección, pero pueden empezar entre uno y 12 días después, según los CDC.

Dolor de cabeza, fiebre, náuseas o vómitos son algunos de los síntomas. Los posteriores pueden incluir confusión, rigidez de cuello, falta de atención al entorno y a las personas, convulsiones, alucinaciones y coma.

Una vez iniciada la enfermedad, avanza rápidamente y suele causar la muerte en unos cinco días.

Los CDC afirman que la mejor forma de prevenir la infección al nadar en agua dulce es evitar que el agua entre por la nariz. También sugieren evitar remover los sedimentos, donde es más probable que vivan las amebas, en el fondo de las aguas dulces.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.