Termina la huelga de guionistas de Hollywood tras 148 días

(CNN) — La huelga de guionistas de Hollywood terminó después de 148 días.

Los líderes del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) votaron de manera unánime para autorizar a sus miembros a volver al trabajo, luego del acuerdo tentativo que este domingo alcanzaron los negociadores sindicales con los estudios de Hollywood y los servicios de streaming. La medida termina efectivamente con la huelga de meses que paralizó el sector

“La Junta WGA y el Consejo WGA también votaron a favor de levantar la orden de restricción y poner fin a la huelga a partir de las 12:01 a.m., hora del Pacífico (3:01 a.m., hora de Miami) del miércoles 27 de septiembre. Esto permite a los guionistas volver a sus trabajos durante el proceso de ratificación, pero no afecta al derecho de los miembros a tomar una decisión final sobre la aprobación del contrato”, escribió el WGA en línea.

El acuerdo tentativo marca un punto de inflexión para los estudios de cine y televisión de Hollywood después de que, tanto el WGA como el sindicato que representa a los actores SAG-AFTRA,, se declararan en huelga este verano para luchar por salarios más altos y protecciones contra la inteligencia artificial.

¿Qué dice el acuerdo tentativo?

El contrato, que expirará en mayo de 2026, incluye aumentos salariales, mejores beneficios, protecciones contra el uso de inteligencia artificial por parte de los estudios, garantías de compensación por transmisión, términos de empleo de mayor duración y otros beneficios.

El salario mínimo de la mayoría de los escritores aumentará un 5% inmediatamente, otro 4% en mayo de 2024 y luego otro 3,5% en mayo de 2025. Las contribuciones al fondo de salud se incrementarán medio punto porcentual hasta el 12% de las ganancias declarables de las empresas. Y los escritores que trabajen en el mismo guión ya no tendrán que dividir las contribuciones a la pensión y a la salud.

Los escritores estaban especialmente preocupados por el aumento del streaming, porque pierden las ganancias residuales que los programas de televisión tradicionales pagaban cuando se retransmitían.

Para los grandes proyectos de streaming, es decir, producciones de largometrajes con un presupuesto de al menos 30 millones de dólares, la compensación mínima del escritor por una historia y un guión para televisión aumentará un 18% hasta los 100.000 dólares. Los salarios mínimos residuales para las producciones de streaming de gran presupuesto aumentarán en más de una cuarta parte. Y otros residuos de los servicios de video por demanda generarán una bonificación del 50% para los escritores cuando los programas sean vistos por una quinta parte de los suscriptores nacionales en los primeros tres meses de ejecución de un proyecto. Eso significa que los escritores podrían llevarse a casa más de 9.000 dólares por un episodio de media hora y más de 16.000 dólares por un episodio de una hora para producciones de gran presupuesto en los mejores servicios.

Esos servicios, como Netflix, Disney+ y Max, también se comprometieron a aumentar la transparencia sobre cuántas horas se transmitían ciertos programas.

Un resumen del acuerdo de la WGA incluía protecciones frente a la inteligencia artificial. “La IA no puede escribir ni reescribir material literario”, según el resumen, que también señala el requisito de que los materiales generados por inteligencia artificial deben ser divulgados a los escritores.

El acuerdo también abordó las ganancias residuales de transmisión y la transparencia de los datos relacionados con la transmisión. El auge de Netflix y otros servicios similares a lo largo de los años ha ayudado a transformar Hollywood, convirtiéndose en un tema importante en las huelgas de escritores y actores.

Aunque la dirección del sindicato permitió a sus miembros volver al trabajo, sus contratos con los estudios aún no son ratificados oficialmente, lo que significa que los miembros del sindicato aún pueden rechazar los términos del acuerdo, prolongando potencialmente una huelga histórica que ha paralizado muchas partes del sector del entretenimiento estadounidense.

El sindicato declaró que quienes tienen “derecho a voto podrán votar del 2 al 9 de octubre, y recibirán la papeleta y los materiales de ratificación cuando se abra la votación”.

El WGA inició oficialmente la huelga el 2 de mayo, la cual terminó por convertirse en una de las más largas de su historia. El récord actual data de 1988, cuando el WGA estuvo en huelga 154 días.

Las huelgas de Hollywood han sido costosas, con un impacto económico nacional de más de 5.000 millones de dólares, según los expertos. Las consecuencias no sólo han afectado a los trabajadores de Hollywood, sino también a los restaurantes y empresas del sector del espectáculo, como las de maquillaje y limpieza.

